Billie Eilish arremetió contra fans de Taylor Swift: “No pongan palabras en mi boca”

Tras recibir críticas de los fanáticos de Taylor Swift, Billie Eilish ha compartido su opinión sobre cómo se maneja la industria musical (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

La cantante Billie Eilish, autora de “What Was I Made For?”, suscitó hace días un amplio debate sobre las prácticas de producción excesiva de vinilos y CDs argumentando que contribuyen a la crisis climática con métodos que considera derrochadores. Esto en respuesta a varios artistas que han decidido presentar varias versiones de un mismo álbum.

Aunque las declaraciones de Eilish para Billboard no pretendían atacar a ningún artista en particular, algunos fans de Taylor Swift no se hicieron esperar en redes para ir contra la cantante de 22 años. Ante esta situación, la artista ganadora del Oscar y Grammy, se defendió mediante una publicación en redes sociales.

“Bien, sería grandioso si la gente dejara de poner palabras en mi boca y de hecho leyera lo que dije en ese artículo de Billboard”, explicó la artista. Eilish, que no mencionó directamente a la base de swifties que la criticó en redes, enfatizó que sus observaciones no estaban dirigidas a ningún artista específico, sino a una tendencia generalizada en la industria musical que contribuye al problema del cambio climático.

Utilizando Instagram, Billie Eilish aclaró que sus críticas se dirigen a un problema amplio de la industria, no a Taylor Swift específicamente. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

“No estaba señalando a nadie, estos son problemas sistémicos en toda la industria”, aclaró. “Cuando se trata de variantes, muchos artistas los lanzan, ¡incluyéndome!, algo que claramente declaro en el artículo” admitió la artista detrás de éxitos como “Bad Guy”, “Ocean Eyes” y “Happier Than Ever”.

Eilish cerró su breve comunicado publicado en Instagram reflexionando sobre cómo la situación ambiental del planeta es un asunto que debe competernos a todos. “La crisis climática es ahora y se trata de todos nosotros siendo parte del problema y tratando de hacerlo mejor, ¡por dios!”, expresó la estrella estadounidense.

“No estaba señalando a nadie, estos son problemas sistémicos en toda la industria. Cuando se trata de variantes, muchos artistas los lanzan, ¡incluyéndome!,", reiteró la cantante (Créditos: EFE/Armando Arorizo)

Swift, de 34 años, es ampliamente reconocida por lanzar múltiples versiones de sus discos. Se destaca por haber presentado ocho variaciones de su álbum de 2020, “Folklore”, y cuatro de “Midnights”. Ahora, la cantante planea repetir el plan con su siguiente producción discográfica ,The Tortured Poets Department.

A pesar de las tensiones entre las bases de fans, tanto Eilish como Swift han demostrado previamente su apoyo mutuo y han compartido momentos amistosos en público. De hecho, durante su discurso ganador en la entrega de los Grammy 2024, Taylor aplaudió a Billie tras obtener el galardón a Mejor canción del año.

A pesar de la tensión en redes, Taylor Swift y Billie EIlish tienen una relación de amistad (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Billie Eilish y la producción excesiva

Eilish destacó que la creación de múltiples versiones de álbumes con pequeñas diferencias, parece ser una práctica cada vez más común entre los artistas que buscan aumentar sus ventas.“Algunos de los artistas más grandes del mundo hacen 40 malditos vinilos diferentes que tienen una cosa única solo para conseguir que sigas comprando más”, señaló en el mencionado artículo de Billboard.

“No puedo expresarte cuán derrochador es. Lo tenemos delante de nuestras narices y la gente se sale con la suya a diestra y siniestra, y me resulta realmente frustrante”, resaltó Billie. “Son todos tus artistas favoritos los que hacen esa mierda”, sentenció la artista de 22 años, quien ha intentado mitigar su propio impacto ambiental al utilizar vinilo reciclado y plástico termoencogible fabricado a partir de caña de azúcar para su álbum “Happier Than Ever”.

De momento, el próximo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, llegará el próximo 19 de abril. Asimismo, Billie Eilish anunció en febrero que su siguiente disco ya había sido masterizado, pero aún no cuenta con fecha de lanzamiento.