Super Bowl 2024: el futuro homenaje a Las Vegas con “My Way” de Frank Sinatra y la razón de la ausencia de Tiësto

El primer partido final de la NFL en la ciudad estará marcado por un emotivo tributo musical de principio a fin (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Este domingo 11 de febrero, lo que pasará en Las Vegas ”no se quedará en Las Vegas”, pues promete resonar en todo el mundo. El Super Bowl LVIII, que este año se celebrará por primera vez en la ciudad del pecado, promete ser más que un evento deportivo con un homenaje musical inolvidable. Según TMZ, el icónico himno My Way de Frank Sinatra será recordado con una gran interpretación en un momento cumbre del espectáculo, que, además, ya no contará con la previamente anunciada presentación del DJ Tiësto.

La elección del tema de Sinatra para inaugurar el evento no es casual. Representa un tributo a la ciudad anfitriona, ya que la letra “la define a la perfección” subrayando el entusiasmo y la singularidad de Las Vegas. Este solo será el principal de los otros homenajes destacados durante todo el Super Bowl, según los anticipados reportes de TMZ.

La transmisión del Super Bowl 2024 y la cadena CBS preparan una experiencia inmersiva para los espectadores, incluyendo tomas de destacados jugadores de la NFL como Travis Kelce, Patrick Mahomes y Christian McCaffrey, que se complementarán con conmovedoras entrevistas a las familias de los atletas, todo ello bajo la melodía de una nueva versión de My Way.

Sinatra (Foto: Archivos de Capitol Records)

Durante esta nueva mezcla, el tributo contará con una orquesta en vivo y con la nostálgica proyección de Sinatra cantando desde la majestuosidad del nuevo recinto, The Sphere, hasta las pantallas dentro y fuera del recinto. El recientemente inaugurado espacio de conciertos de Las Vegas Strip ha causado tal sensación que le añadirá un toque aun más espectacular al evento.

Además, durante el show de medio tiempo, la superestrella de R&B Usher también ofrecerá su propia interpretación de My Way, asegurando que la canción resonará a lo largo de toda la velada y prometiendo una actuación impactante que dejará huella en la celebración.

Pero la velada enfrenta un imprevisto con la inesperada ausencia de Tiësto. Este jueves, el ‘padrino de la música de baile electrónica’ anunció que no podrá participar en el evento debido a una “emergencia familiar personal”. Esta participación habría marcado la primera vez que un DJ actúa en un Super Bowl, un hito en la historia del evento.

La participación habría marcado la primera vez que un DJ actúa en un Super Bowl, un hito en la historia del evento (Chule Valerga)

A través de la plataforma X (antes Twitter), el DJ neerlandés expresó su decepción por no poder asistir al mega evento, apenas unos días antes de su gran presentación en el Allegiant Stadium. “Yo y mi equipo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar personal me obliga a volver a casa el domingo por la mañana”, escribió. “Ha sido una decisión difícil perderme el partido, pero la familia siempre es lo primero”.

Tiësto, con más de 36 millones de álbumes vendidos, expresó su agradecimiento a la NFL por la oportunidad y mencionó su intención de colaborar con la liga en un proyecto futuro. Pese a su ausencia, sus seguidores han mostrado su apoyo y comprensión ante la situación familiar del DJ. Hasta el momento, no se ha anunciado un reemplazo para su actuación.

El público está a la expectativa de una posible asistencia de Taylor Swift al evento deportivo para apoyar a su novio, Travis Kelce. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

El Super Bowl 2024 se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas este domingo 11 de febrero y se perfila como un evento único que combina homenajes emotivos, sorpresas musicales y un duelo determinante entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. El público también está a la expectativa de una posible asistencia de Taylor Swift al evento deportivo para apoyar a su novio, Travis Kelce.