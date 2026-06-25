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‘Sense and Sensibility’: llega el primer tráiler de la nueva adaptación de una de las novelas más queridas de Jane Austen

La nueva versión sigue a tres hermanas que deben adaptarse a una nueva vida tras abandonar la casa donde crecieron

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La nueva versión sigue a tres hermanas que deben adaptarse a una nueva vida tras abandonar la casa donde crecieron

Focus Features presentó el primer tráiler de una nueva adaptación cinematográfica de Sense and Sensibility, la novela debut de Jane Austen. La producción estará protagonizada por Daisy Edgar-Jones, quien interpretará a Elinor Dashwood.

La actriz, conocida por sus participaciones en producciones como Twisters, encabezará un elenco que dará vida a la familia Dashwood, cuya situación cambia de manera significativa tras la muerte del patriarca.

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La trama sigue a Elinor y sus hermanas Marianne y Margaret, quienes junto a su madre viuda caen en dificultades económicas, por lo que se ven obligadas a abandonar la propiedad familiar y trasladarse a una residencia más modesta.

A partir de ese momento, las jóvenes enfrentan experiencias relacionadas con el amor, las relaciones personales y las dificultades derivadas de su nueva realidad económica. Es así que las dos hijas mayores compiten por la atención de varios pretendientes en busca del amor verdadero.

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'Sense and Sensibility' narra la historia de las hermanas Dashwood tras perder a su padre. (Captura de video)
'Sense and Sensibility' narra la historia de las hermanas Dashwood tras perder a su padre. (Captura de video)

El avance difundido por Focus Features ofrece un primer vistazo a la propuesta visual de la película, dirigida por Georgia Oakley.

Las imágenes muestran paisajes rurales, escenarios de época y momentos centrados en las relaciones entre los personajes, elementos asociados tradicionalmente con las adaptaciones de las obras de Austen.

Además de Daisy Edgar-Jones, el reparto incluye a Esmé Creed-Miles como Marianne Dashwood, Caitríona Balfe en el papel de la señora Dashwood y Bodhi Rae Breathnach como Margaret Dashwood.

También participan Frank Dillane como John Willoughby, Herbert Nordrum como el coronel Brandon, George MacKay como Edward Ferrars y Fiona Shaw como la señora Jennings.

George MacKay también parte del elenco principal de “Sense and Sensibility”. (Captura de video)
George MacKay también parte del elenco principal de “Sense and Sensibility”. (Captura de video)

La película es producida por Working Title Films, compañía responsable de títulos como Love Actually y Bridget Jones’s Diary.

El estudio también ha participado anteriormente en adaptaciones de obras de Jane Austen, entre ellas Orgullo y prejuicio, estrenada en 2005 y protagonizada por Keira Knightley, y Emma, lanzada en 2020 con Anya Taylor-Joy en el papel principal.

Sense and Sensibility ocupa un lugar destacado dentro de la bibliografía de Austen. Publicada originalmente en 1811, fue la primera novela de la escritora británica y marcó el inicio de una trayectoria literaria que posteriormente incluiría obras como Mansfield Park y Persuasion.

Cabe destacar que la historia de las hermanas Dashwood ha sido adaptada en varias ocasiones para cine y televisión.

Una de las versiones más reconocidas llegó en 1995 bajo la dirección de Ang Lee. Aquella película estuvo protagonizada por Emma Thompson y Kate Winslet. Thompson también protagonizó la película como Elinor Dashwood, mientras que Winslet interpretó a su hermana menor, Marianne.

Emma Thompson y Kate Winslet protagonizaron la versión de 1995 de “Sense and Sensibility”. (Captura de video)
Emma Thompson y Kate Winslet protagonizaron la versión de 1995 de “Sense and Sensibility”. (Captura de video)

La película recibió siete nominaciones al Oscar y recaudó más de 134 millones de dólares en la taquilla mundial. En esa adaptación, Emma también se encargó del guion.

Su trabajo fue reconocido con el Premio Oscar al Mejor Guion Adaptado, convirtiéndola en una de las pocas personas en obtener premios de la Academia tanto por actuación como por escritura.

La nueva versión buscará presentar la historia de las hermanas Dashwood a una audiencia contemporánea. Aunque el tráiler mantiene varios de los elementos característicos de la novela original. El estreno de Sense and Sensibility está previsto para el 16 de octubre.

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