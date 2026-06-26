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Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

El cantante publicó y posteriormente eliminó un mensaje en el que cuestionó un documental de la BBC sobre la banda

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Morrissey critica a Johnny Marr tras quedar fuera de documental de la BBC.
Morrissey critica a Johnny Marr tras quedar fuera de documental de la BBC.

Morrissey publicó un mensaje en el que cuestionó a Johnny Marr y a un próximo documental radiofónico de la BBC sobre The Smiths, aunque el texto fue eliminado poco después de aparecer en su sitio web oficial el 22 de junio.

A pesar de su eliminación, el contenido fue archivado por seguidores del artista y permanece disponible en el foro “Just Morrissey” bajo el título El arte de la falsificación.

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En el mensaje, de cerca de 750 palabras, el cantante afirmó que el documental, cuyo estreno está previsto para el 13 de julio, ofrecería una visión crítica hacia su figura.

También señaló que no fue invitado a participar en la producción y sostuvo que el programa presentaría la historia de The Smiths desde la perspectiva de Johnny Marr.

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Morrissey dedicó un texto a criticar el nuevo documental de The Smiths apoyado por John Marr.
Morrissey dedicó un texto a criticar el nuevo documental de The Smiths apoyado por John Marr.

“Cuarenta años después, Marr no puede hacer nada con su vida más que mirar hacia atrás. La verdad siempre se ignora. Este nuevo programa de la BBC ya da la impresión de que NO es para nadie que conozca o le importe The Smiths”, expresó.

Y añadió: “Marr ha dividido intencionadamente a la audiencia de The Smiths en facciones de Marr o Morrissey; ha reclamado legalmente la marca registrada de The Smiths como suya, sabiendo perfectamente que el nombre fue ideado por Morrissey".

Asimismo, el cantante sostuvo que su excompañero ha dedicado años a criticarlo públicamente.

“Ha dedicado toda su vida a destruir a Morrissey por todos los medios posibles. Encarna precisamente lo que dice odiar en los demás. Su depredadora afición a ‘insultar a Morrissey’ está ahora en pleno apogeo. ¿Por qué no se ha cansado ya de todo esto?“, señaló.

Morrissey aseguró que Johnny Marr ha dedicado los últimos años a insultarlo.
Morrissey aseguró que Johnny Marr ha dedicado los últimos años a insultarlo.

En otra parte del mensaje, Morrissey afirmó que considera que Marr está afectando el legado de The Smiths y señaló que sus acciones han generado divisiones entre los seguidores del grupo.

“Quienes gritan más fuerte son los que buscan relevancia. Creo firmemente que Marr está destruyendo el legado de The Smiths. Siembra dudas por todas partes. Lo ha hecho con tanta insistencia y sin reparos que se ha metido en un callejón sin salida”, escribió.

Asmismo, Morrisey hizo referencia a la interpretación de la canción “How Soon Is Now?” por parte del guitarrista y lamentó que la banda no continuara grabando nuevos discos tras sus primeros cuatro álbumes de estudio.

“¡Qué fantástica habría sido la vida si Marr hubiera elegido grabar cuatro álbumes más con The Smiths en lugar de unirse a The Pretenders y luego ser expulsado”, expresó.

Johnny Marr_The Smiths
Morrisey señaló a Johnny Marr como el causante de que no existiera más música de The Smiths. (Créditos: YouTube / The Overlap)

El cantante concluyó su publicación asegurando que continuará con su actividad artística pese a las diferencias y señaló que existen personas que, en su opinión, buscan obtener beneficios económicos mediante la confrontación.

“Que continúen las peleas de tartas. Siempre renaceré. La única belleza artística en este mundo es la que nosotros aportamos. Por otro lado, están quienes destruyen por dinero. No tienen absolutamente nada más que ofrecer”, concluyó.

Las declaraciones se suman a una serie de diferencias públicas entre Morrissey y Johnny Marr registradas durante los últimos años.

A principios de 2024, Morrissey afirmó que Marr había impedido la publicación de un supuesto álbum de grandes éxitos y de una edición conmemorativa por el 40 aniversario del álbum debut de The Smiths.

Morrissey regresa al Perú.
Morrissey aseveró que Johnny Marr había impedido la publicación de un supuesto álbum de grandes éxitos.

Días después, el cantante aseguró que Marr había solicitado el control total de la marca registrada y la propiedad intelectual del nombre del grupo sin consultarle previamente.

Johnny Marr respondió posteriormente a esas declaraciones y sostuvo que la versión de Morrissey era incorrecta. Explicó que en 2018 un tercero había intentado registrar el nombre de The Smiths y que sus representantes buscaron contactar a Morrissey para proteger conjuntamente la marca. Según Marr, al no recibir respuesta, decidió completar el proceso de registro..

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