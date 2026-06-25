“Deberías casarte con Selena”: la frase que la madre de Benny Blanco pronunció años antes de la boda

Benny Blanco afirma que Sandra Levin le sugirió casarse con Selena Gomez durante una grabación de 2019. (Instagram)

El momento en que Benny Blanco rompió en llanto al ver a Selena Gomez caminar hacia el altar marcó el punto culminante de una historia que había comenzado mucho antes, casi por intuición materna.

La emoción invadió al productor musical, quien, según relató en su pódcast Friends Keep Secrets, no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia celebrada el 27 de septiembre de 2025 en Santa Barbara, California.

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La relación entre ambos nace como colaboración musical y se fortalece con nuevos proyectos en el estudio. (Instagram: @selenagomez)

En ese primer encuentro antes de la boda, Blanco había logrado mantenerse sereno. Sin embargo, al escuchar una canción de Gomez y verla aproximarse al altar, su cuerpo reaccionó de forma inesperada: “Nos reíamos, llorábamos, hablábamos”, rememoró. Gomez, por su parte, confesó: “Solo podía mirarte a ti y pensar: ‘Está bien, podemos con esto’”.

La unión entre ambos no fue producto del azar. Según contó el propio Blanco en el pódcast y detalló la revista People, la idea de una boda con Selena Gomez fue sembrada años antes por su madre, Sandra Levin.

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La ceremonia se celebra el 27 de septiembre de 2025 en Santa Barbara, California, con perfil bajo. (Instagram)

Durante una grabación en 2019, Levin le soltó casi al pasar: “Cariño, deberías casarte con Selena”. El comentario sorprendió al productor, quien en ese entonces mantenía una relación con otra persona. Sin embargo, la frase quedó grabada: “Mi mamá plantó la semilla”, admitió ante la pregunta del actor Aaron Paul.

Levin insistió también en que su hijo debía salir con alguien “como Selena”, a quien describía como una persona dulce y centrada. Ese consejo marcó un antes y un después en la percepción de Blanco, quien reconoció que cada vez que compartía un proyecto con la cantante, salía impresionado por su autenticidad y carisma. “Hubo momentos en los que pensaba: ‘Es muy genial’”, admitió.

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La recomendación materna queda instalada como “semilla” y reaparece años después en el relato del productor. (Instagram)

El relato del productor incluye un dato curioso: una exnovia de años previos le escribió para felicitarlo por el matrimonio y le recordó cómo él solía hablar bien de Gomez en términos solo amistosos. Para el músico, ese recuerdo refuerza la idea de que la admiración y el cariño por la artista existían mucho antes de que la relación se transformara en una historia de amor.

Trayectoria como colegas y amigos antes de la relación

La conexión entre ambos nació en el ámbito profesional. En 2019, colaboraron en el tema “I Can’t Get Enough”, junto a J Balvin y Tainy. La química en el estudio se tradujo en un vínculo personal que fue creciendo con el tiempo.

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La amistad creativa se mantiene durante años antes de transformarse en un vínculo sentimental confirmado en 2023 (Official Music Video) - YouTube

Años después, en 2023, el productor volvió a trabajar con Gomez en la canción “Single Soon”, consolidando una confianza mutua que trascendió lo laboral.

Durante varios años, la relación se mantuvo en el terreno de la amistad y la complicidad creativa. No fue sino hasta diciembre de 2023 cuando la cantante confirmó públicamente que ambos estaban saliendo.

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Poco después, la pareja anunció su compromiso a finales de 2024 y, finalmente, su casamiento tuvo lugar en septiembre de 2025 en una ceremonia privada en California.

Benny Blanco cuenta que lloró al ver a Selena Gomez caminar hacia el altar mientras sonaba una de sus canciones

Cómo vivieron la ceremonia y la reacción del círculo cercano

La boda se celebró con discreción, lejos de los flashes mediáticos habituales. Solo tras la ceremonia, compartieron algunas imágenes y recuerdos del evento en redes sociales y en su pódcast. Según recordaron, el clima fue íntimo y emotivo, marcado por la presencia del círculo más cercano.

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Durante la conversación en el pódcast, Blanco explicó que el momento más conmovedor fue cuando vio a Gomez caminar hacia él, mientras sonaba una de sus canciones. Intentó mantenerse tranquilo para poder pronunciar sus votos con claridad, ya que se sentía nervioso y ansioso, pero la emoción fue más fuerte. “Mi cuerpo reaccionó en formas que no podía controlar”, relató.

Aaron Paul participa en el pódcast y pregunta por el peso del consejo familiar en la decisión de casarse. (Instagram/@selenagomez)

La complicidad de amigos como Aaron Paul quedó reflejada en la charla. Paul, invitado al programa, preguntó directamente si la frase de la madre de Blanco había influido en la decisión de casarse. Blanco no dudó en reconocerlo, atribuyendo a esa observación gran parte del camino recorrido.

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De la admiración al matrimonio

El paso de la admiración profesional a una relación personal se dio de manera gradual. Blanco insistió en que, incluso cuando ambos solo eran amigos, la admiración mutua era evidente. El productor resumió el recorrido con una frase: “Dicen que te casas con tu amigo. Así fue para mí. Ahora es mi mejor amiga y mi esposa”.

La pareja comparte imágenes y recuerdos después del enlace, y mantiene su vida privada lejos de los flashes

Ambos han mantenido gran parte de su vida privada fuera del alcance de la prensa, pero las declaraciones recientes y la publicación de fotos han permitido a sus seguidores conocer detalles del proceso.

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El hecho finaliza una historia que avanzó desde la colaboración artística y la amistad, hasta el compromiso compartido, sellado con un casamiento en el que el círculo íntimo jugó un papel esencial.

La pareja, ahora recién casada, se muestra enfocada en disfrutar esta nueva etapa, mientras sus seguidores celebran el desenlace de un vínculo que, según las propias palabras de Blanco, empezó mucho antes de lo que ambos imaginaron gracias a la intuición materna y al apoyo de sus amistades más cercanas.