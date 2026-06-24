Melissa Gilbert se muda de Nueva York en medio de las acusaciones de abuso sexual infantil contra su esposo Timothy Busfield

Melissa Gilbert se traslada fuera de Nueva York mientras avanza el caso judicial de su esposo. (Instagram)

Melissa Gilbert informó que dejará el apartamento que ocupó durante los últimos ocho años en la ciudad de Nueva York.

La noticia fue compartida por la intérprete a través de una publicación en redes sociales, donde mostró imágenes del proceso de mudanza y explicó que se trasladará de manera permanente a su residencia ubicada en el norte del estado.

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La artista, de 62 años, conocida por su participación en la serie La familia Ingalls, publicó varias fotografías y un video que muestran el interior de su apartamento mientras era preparado para el traslado.

En las imágenes aparecen cajas embaladas, muebles desmontados y distintas áreas de la vivienda prácticamente vacías.

Melissa Gilbert compartió su proceso de mudanza. (Instagram)

En el mensaje que acompañó la publicación, la actriz recordó el tiempo que pasó en el inmueble y destacó algunas de las experiencias profesionales y personales que vivió durante su estancia en la ciudad.

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“Adiós a mi pequeño y perfecto apartamento de una habitación en el Upper West Side. Los últimos ocho años aquí han sido muy especiales. Se ha hecho un trabajo increíble en esta ciudad y sus alrededores. Tantos teatros y estudios de grabación. Tantas cenas maravillosas con amigos y salidas nocturnas.”, escribió.

Y añadió: “Voy a extrañar caminar y nuestro barrio, los viajes en metro, la gente maravillosa que he conocido allí y en las calles. Esta ciudad realmente tiene vida. Se siente en el corazón”.

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La actriz compartió un recorrido en video por el apartamento durante las últimas etapas de la mudanza.

Melissa Gilbert mostró el interior de su departamento de Nueva York. (Instagram)

En las imágenes se observan distintas habitaciones con la mayoría de los objetos ya retirados, mientras varias cajas y materiales de embalaje permanecen distribuidos en el espacio.

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Al final de su mensaje, Melissa Gilbert señaló que tiene previsto regresar a Nueva York en el futuro, aunque explicó que por el momento residirá a tiempo completo en su propiedad ubicada fuera de la ciudad.

En el texto incluyó una referencia indirecta a las circunstancias actuales que atraviesa junto a su esposo, el actor Timothy Busfield.

“Prometo que volveremos, es solo que ahora mismo… bueno… ya sabes. Estoy emocionada de vivir en nuestra maravillosa casa en el norte del estado a tiempo completo durante mucho tiempo”, comentó.

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Melissa Gilbert hizo un sutil guiño a la situación que vive con Timothy Busfield.(Instagram/Melissa Gilbert)

La mudanza ocurre mientras Busfield enfrenta un proceso judicial en el estado de Nuevo México. El actor, de 69 años, fue acusado formalmente en febrero de este año por un gran jurado de cuatro cargos de contacto sexual delictivo contra un menor de edad.

Los cargos corresponden a delitos graves de tercer grado y están relacionados con hechos presuntamente ocurridos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

El actor se declaró no culpable de todas las acusaciones presentadas en su contra. De acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, su defensa solicitó recientemente la anulación de la acusación emitida por el gran jurado.

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La petición sostiene que existieron irregularidades durante el procedimiento y que determinadas pruebas favorables a la defensa no habrían sido consideradas durante las actuaciones previas. El equipo legal del artista ha señalado que buscará que el tribunal evalúe estos planteamientos durante el proceso.

Timothy Busfield pasó un tiempo en prisión tras ser acusado de abuso sexual infantil. (Sam Wasson/Pool vía REUTERS)

Antes de la acusación formal, Timothy Busfield había sido arrestado en enero bajo cargos relacionados con contacto sexual con menores y abuso infantil. Posteriormente compareció ante un tribunal en el condado de Bernalillo, en Nuevo México, donde se celebró una audiencia para determinar las condiciones de su situación procesal.

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Tras esa audiencia, el actor fue puesto en libertad mientras continúa el desarrollo del caso. Las identidades de los menores mencionados en la investigación no han sido divulgadas públicamente.