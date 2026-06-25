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Así fue cómo ‘Mission: Impossible’ obligó a reescribir ‘Eraser’ en pleno rodaje

La producción protagonizada por Arnold Schwarzenegger cambió parte de su tercer acto para diferenciarse de una escena popular

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La inesperada coincidencia entre Mission: Impossible y Eraser que alteró su producción. (captura de video)
La inesperada coincidencia entre Mission: Impossible y Eraser que alteró su producción. (captura de video)

El director Chuck Russell reveló que la producción de Eraser enfrentó una modificación importante en su guion durante el rodaje, luego de que el equipo descubriera que una de sus principales secuencias de acción era muy similar a una escena de Mission: Impossible, película protagonizada por Tom Cruise que se encontraba en la etapa final de producción.

Russell explicó que la coincidencia se produjo en 1995, cuando ambas películas avanzaban casi de forma paralela.

Mission: Impossible, dirigida por Brian De Palma, había concluido su rodaje antes que Eraser, y comenzó a circular información sobre una de sus escenas más destacadas: el robo en la sede de la CIA, en el que el personaje interpretado por Cruise desciende suspendido por cables para obtener un disco con información confidencial.

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Según relató el cineasta en una entrevista con The Hollywood Reporter, la versión original de Eraser incluía una secuencia muy parecida.

La escena de 'Eraser' era muy similar a la de Tom Cruise en 'Mission: Impossible'. (Captura de video)
La escena de 'Eraser' era muy similar a la de Tom Cruise en 'Mission: Impossible'. (Captura de video)

Como resultado, el equipo reescribió parte del tercer acto de Eraser. En lugar de infiltrarse en la CIA, el protagonista, el alguacil federal John Kruger, ingresaría a las instalaciones de Cyrez, la empresa ficticia que desarrolla y comercializa armamento dentro de la historia.

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“En la escena del atraco a la CIA donde Tom Cruise se infiltra con cables, tenía a Arnold haciendo prácticamente lo mismo para sacar un disco de la CIA, y tuvimos que reescribirla para que Arnold entrara en la compañía enemiga, Cyrez, de otra manera”, recordó.

Ante esa situación, Russell decidió modificar el guion mientras el rodaje ya estaba en marcha. “Al menos cambié eso. No quería que la escena fuera exactamente la misma”, dijo.

Chuck Russell señaló que situaciones de este tipo pueden ocurrir de manera fortuita cuando distintos proyectos son desarrollados al mismo tiempo.

Chuck Russelll afirmó que la coincidencia entre Eraser y Misión Imposible no fue algo fuera de lo normal en la industria. (Captura de video)
Chuck Russelll afirmó que la coincidencia entre Eraser y Misión Imposible no fue algo fuera de lo normal en la industria. (Captura de video)

“Estas cosas son extrañas. Probablemente sean una coincidencia, pero cuando suceden, hay que reaccionar rápido. Y, francamente, me sube la adrenalina. Era como: ‘Vale, vamos a hacer una escena aún mejor, pero tenemos que escribirla esta noche. Tenemos que ponernos manos a la obra’”, expresó.

Y añadió: “Nadie quiere este tipo de cosas, pero no fue el fin del mundo. Yo también tengo mi lado competitivo, y quería que diéramos lo mejor de nosotros con el equipo. Así que esa fue la razón de la reescritura”.

Curiosamente, el nombre de esa empresa contratista de defensa, Cyrez, casi provocó el retraso en la fecha de estreno de Eraser en junio de 1996.

El cineasta rodó la película con la empresa bajo el nombre de Cyrex, pero durante la posproducción, el descubrimiento de última hora de una empresa llamada Cyrix obligó a una frenética carrera contrarreloj.

Eraser tuvo que regrabar algunas escenas debido a una similitud entre una empresa real y la organización ficticia de la cinta. (Captura de video)
Eraser tuvo que regrabar algunas escenas debido a una similitud entre una empresa real y la organización ficticia de la cinta. (Captura de video)

“Warner le ofreció dinero a la compañía, pero ellos dijeron: ‘Miren, esto es algo serio. No hay cantidad de dinero que puedan ofrecernos’. Así que, en el último minuto, tuvimos que cambiar las letras en al menos 70 tomas”, indicó.

Y añadió: “Contactamos a todas las compañías de efectos especiales porque todo tenía que estar listo muy rápido, en una semana. Fue impresionante, sobre todo en aquellos tiempos en que teníamos que entregar la película en formato físico. Casi no llegamos a tiempo para la entrega antes de nuestro gran estreno”.

Durante la entrevista también fue consultado sobre otra secuencia de Eraser en la que el personaje interpretado por Vanessa Williams descarga información confidencial en un disco óptico, una escena que algunos espectadores también han relacionado con Mission: Impossible.

Russell respondió que la secuencia que realmente motivó la reescritura fue la protagonizada por Arnold Schwarzenegger y no la de Williams, ya que consideró que esta última conservaba una identidad propia dentro del tono general de la película.

La escena de Vanessa Williams permaneció igual porque el director pensó que iba con el tono de la película. (Captura de video)
La escena de Vanessa Williams permaneció igual porque el director pensó que iba con el tono de la película. (Captura de video)

Eraser, estrenada en 1996, fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger en el papel de John Kruger, un agente del programa federal de protección de testigos encargado de crear nuevas identidades para personas cuya vida corre peligro.

La historia sigue una investigación relacionada con una empresa de defensa que pretende vender armamento experimental en el mercado negro.

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