El momento en el que U2 interpretó “Christmas (Baby Please Come Home)” por primera vez en casi 40 años

U2 hizo historia en su más reciente show en Las Vegas al interpretar su tema "Christmas (Baby Please Come Home)" después de 36 años sin haberla tocado Créditos: YouTube/TapeheadToo

U2 brindó una sorpresiva interpretación de la canción Christmas (Baby Please Come Home) en su concierto de este fin de semana. Este evento, ocurrido en The Sphere de Las Vegas, rompió con la tradición ya que la única vez que la banda tocó este tema fue en su presentación del 20 de diciembre de 1987, cerrando la gira de The Joshua Tree en el Sun Devil Stadium de Tempe, Arizona. Durante esa ocasión, se grabaron actuaciones que posteriormente se incluyeron en el álbum Rattle and Hum, aunque la versión de Christmas (Baby Please Come Home) de ese concierto no formó parte del mismo, más tarde U2 publicó un videoclip de una versión de prueba de sonido de dicho tema navideño.

La única vez que U2 interpretó este tema en vivo fue en el año de 1987, cuando la banda se encontraba en la gira The Joshua Tree (Créditos YouTube/U2)

La versión original de la canción fue escrita por Jeff Barry, Ellie Greenwich y Phil Spector e interpretada por Darlene Love en el año de 1963, contando además con coros de la cantante Cher. Esta versión no tuvo un gran éxito comercial, pero con los años, un enorme número de artistas decidieron reversionarla y hoy en día se considera un clásico navideño atemporal.

Darlene Love y Cher fueron las intérpretes de la primera versión de "Christmas (Baby Please Come Home)" de 1962 (Créditos: Facebook/Darlene Love

Michael Bublé, Mariah Carey, Keke Palmer, Foo Fighters y Bon Jovi fueron algunos de los artistas que se han encargado de mantener vigente el tema.

Darlene Love, la primera voz que cantó esta pieza, compartió algunos detalles sobre la experiencia de grabar la canción y el álbum al que pertenece: A Christmas Gift for You from Phil Spector. A pesar de haber sido grabado en el calor de verano y con jornadas diarias de 8 o 9 horas, la experiencia estuvo llena de júbilo navideño.

“En el estudio se respiraba un auténtico ambiente de fiesta navideña, a pesar de que estábamos en pleno verano, y había muchos músicos fantásticos. No eran tan conocidos en aquella época, pero muchos de ellos se hicieron famosos por derecho propio, como Leon Russell. Sonny Bono y Cher también participaron en muchas cosas, al igual que Glen Campbell. Trabajábamos duro, algunos días estábamos ocho o nueve horas en el estudio haciendo una sola estrofa de una canción”.

Debido a la gran demanda, U2 terminará su residencia en Las Vegas el próximo marzo (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La fecha marcada para ser el final de la residencia en Las Vegas de U2 fue extendida hasta marzo de 2024 debido a la alta demanda. Con el fin de promocionar las nuevas fechas, la banda compartió un vídeo en vivo del tema The Fly de su álbum Achtung Baby, destacando así la experiencia inmersiva que ofrecen sus presentaciones en The Sphere.

Sin embargo, ya se manejan más propuestas musicales para reemplazar a U2 en su momento, y aunque todavía no hay nada confirmado, uno de los primeros nombres que han salido a la luz ha sido Dead & Company, el supergrupo formado por miembros de Grateful Dead, el guitarrista John Mayer, el bajista Oteil Burbridge y el tecladista Jeff Chimenti.

Se rumora que el supergrupo Dead & Company será la encargada de sustituir a U2 en su residencia en The Sphere (Créditos: Facebook/Dead & Company)

La razón por la que este grupo es una de las principales propuestas es simple: es manejado por el mismo hombre que maneja a U2. Sin embargo, de ser los escogidos, The Sphere se quedaría sin espectáculo por un tiempo, pues según fuentes cercanas, la banda saldría de gira hasta el próximo verano.