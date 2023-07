Barack y Michelle Obama le dedicaron un emotivo mensaje a su hija Malia por su cumpleaños

La ex pareja presidencial de Estados Unidos no dejaron pasar por alto el cumpleaños número 25 de su hija mayor, Malia Obama.

Barack Obama y Michelle Obama también celebran a lo grande el 4 de julio y no solo por el Día de la Independencia de Estados Unidos, sino por el cumpleaños de su hija mayor Malia. La ex pareja presidencial le dedicó un emotivo mensaje en el festejo número 25 de su primogénita.

A través de su cuenta de Twitter, Barack Obama felicitó a su hija y destacó las habilidades de su “pequeña”. “Feliz cumpleaños a esta joven talentosa, hilarante y hermosa. Malia, espero que los 25 te traigan todo lo que buscas y más”, fue la descripción que acompañó la foto en la que se le ve abrazándola muy sonriente.

Barack Obama no pudo ocultar la emoción de que su hija mayor cumpla años.

Michelle Obama también le dejó un hermoso mensaje a su hija y quiso recordar aquel momento en el que Malia era una bebé: “¡Feliz cumpleaños, Malia! Me siento tan afortunada de ser tu madre y poder verte convertirte en la maravillosa joven que eres hoy. ¡Te amo tanto!”.

Michelle Obama expresó lo orgullosa que está de su hija Malia.

Su nuevo camino en Hollywood

Malia Obama debutará como directora de un cortometraje producido por la compañía de Donald Glover, actor que participó en Lion King y Atlanta y productor de la nueva serie de Amazon Prime Video, Swarm.

El actor de 39 años dijo que será productor en el debut cinematográfico de la hija mayor de Barack Obama. “Lo primero que hicimos fue hablar sobre el hecho de que ella solo podrá hacer esto una vez (…) Eres la hija de [Barack] Obama. Así que, si haces una mala película, eso te perseguirá”, comentó Glover en la revista GQ.

Aunque Malia no tiene experiencia en la dirección, sí ha trabajado en el pasado con el también productor. Glover es el mentor de Obama, quien también debutará como guionista, ya que formó parte del grupo. “Algunas de sus ideas eran increíblemente locas, buenas y tan divertidas (…) Es una escritora increíble. Aportó mucho a la mesa ... Ella es muy dedicada en su trabajo”, dijo la co-creadora de Swarm, Janine Nabers, a Entertainment Tonight.

Orgulloso de su hija

Barack Obama está orgulloso de cómo su hija se está abriendo su propio camino y del trabajo que hizo en la serie ‘Swarm’. “Lo vi porque era un gran admirador de ‘Atlanta’ (programa que también fue creado por Donald Glover y Janine Nabers)”. “Y lo vi porque mi hija trabajó en él. Así que, por supuesto, lo tuve que ver”, agregó.

Además, le preguntaron por la escena de sexo que hay entre los personajes de Chloe Bailey y Damson Idris, algo que no sorprendió al ex presidente. “Mira, si lo que estás sugiriendo es que hay aspectos de ese programa que me parecieron un poco perturbadores, pues esa es la naturaleza del arte en estos días, y en este momento, y eso está bien”, dijo.

Seguir leyendo: