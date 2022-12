“Con luz propia”: el libro de Michelle Obama en el que revela detalles de su vida antes y después de la Casa Blanca

Al parecer la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama se encuentra en la faceta más sincera de su vida. Durante los últimos meses se ha dado a la tarea de mostrarse más abierta sobre lo que a su vida privada se refiere, ha abierto las puertas de su intimidad junto al expresidente Barack Obama y los momentos más cruciales en familia, antes, durante y después de su paso por la Casa Blanca.

Como parte de este proceso personal público “Con Luz Propía”, texto con el cual, aseguran los comentaristas, busca presentar su experiencia, para muchos extraordinaria, como el proceso de una mujer común y corriente a la que la maor parte del tiempo le disgusta cómo se ve en el espejo en las mañanas, al punto de que le gustaría apagar la luz, y a la que le costó lidiar con su altura cuando era jóven. “He vivido con mi mente temerosa durante 58 años. Me pone inquieta. Le gusta verme débil”, escribe en su nuevo libro.

La abogada, realizó una gira promocional de este reciente lanzamiento para darlo a conocer por diferentes medios de comunicación y las principales plataformas literarias. Este título llega después del éxito literario de “Mi historia”, la anterior publicación de Obama, la cual fue aclamada por la crítica, al tiempo que reportaba un gran número de ventas.

Ahora, en las páginas de “Con Luz Propía” (The Light We Carry), se encarga de compartir conocimientos prácticos y estrategias eficaces que le ayudaron a ella a conservar la esperanza y la estabilidad en medio de tiempos tan inciertos; claves de vida que comparte con sus millones de seguidores y lectores. Se presenta como mujer, madre y activista, más allá de apellido con la que se reconoce en todo el mundo.

“Veo que las parejas jóvenes se rinden muy fácilmente porque no hablamos lo suficiente de lo difícil que es y lo mucho que cuesta unir dos vidas más allá del amor. Hubo 10 años en los que no podía soportar a mi esposo y eso fue cuando nuestras hijas eran pequeñas”, confiesa en su texto Michelle Obama.

La figura política, en este reciente libro, reconoce que no hay soluciones o respuestas que le sirvan a todos para enfrentar los grandes desafíos que la vida presenta, pero confía en que se puede identificar un conjunto de herramientas en las cuales apoyarse para navegar las, a veces turbulentas, aguas del cambio y mantenerse a flote ante la adversidad o la inestabilidad.

En diferentes entrevistas, ha asegurado que “Con Luz Propia” se encarga de entablar un diálogo franco y honesto con el lector. Al paso de esta conversación literaria, Obama plantea algunas respuestas a las preguntas más mundanas que han pasado por nuestra mente y la suya; desnuda su alma y comparte con el lector cómo construir relaciones duraderas y sinceras, encontrar en el espíritu comunitario de nuestras diferencias las fuerzas para continuar; también se aventura a presentar algunas claves para combatir la baja autoestima o la sensación de impotencia y lo que ella ha hecho cuando se ha sentido sobrepasada.

“Fue después del primer verano en el que empezamos a salir formalmente, me dijo que le gustaría que fuera a su casa a conocer a su familia, dije que me dejara pensar si quería estar con mi familia en Chicago o con el amor de mi vida en Hawái, obviamente acepté”. Dijo Michelle Obama en entrevista con Jimmy Kimmel.

La ex primera dama se encarga en este libro de ofrecer una amplia gama de historias y reflexiones esclarecedoras sobre el cambio, los retos y el poder. Durante la gira promocional “Con Luz Propia” la autora compartió con Kelly Rowland, la supermodelo Winnie Harlow y la empresaria Tina Knowles-Lawson, para Revolt TV bajo la conducción de Angie Martínez, que su relación con Barack Obama pasó por muchos altibajos, como suele suceder en todos los matrimonios, algo de lo que da cuenta en su libro.

En las páginas se asoma una Michelle Obama, que se muestra vulnerable compartiendo varios momentos de su vida, en ellos incluye la crianza, la maternidad y las vicisitudes de su relación con uno de los políticos más relevantes de estos tiempos; — Él me reafirmó y me recordó que la ansiedad era algo que ocurría cuando estabas haciendo algo grande, me abrazo y puso su frente en la mía, era todo lo que necesitaba. — escribe en “Con Luz Propia”, fragmentos como este son compartidos sobre la relación perfecta que los Obama proyectan.

