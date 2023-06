Caitlyn Jenner le dedicó un emotivo mensaje a Khloé Kardashian por su cumpleaños

La hija de Kris Jenner cumplió años el 27 de junio y Caitlyn no se olvidó de esta fecha importante por lo que le dedicó un mensaje que emocionó a Khloé Kardashian.

Caitlyn Jenner ama a sus ex hijastras, las famosas Kardashian, y aunque ha tenido una relación con sus pros y contras, no quiso dejar pasar el cumpleaños de Khloé Kardashian por lo que le dejó un mensaje que enterneció a muchos de los seguidores de la empresaria.

A través de su cuenta de Instagram, Caitlyn compartió una foto antigua, la cual es de la boda de Khloé en 2009 con el jugador Lamar Odom, ex jugador de baloncesto. En el mensaje que escribió para que acompañe la imagen, Jenner le agradeció a Kris por la relación que dejó que forme con ellas.

“Feliz cumpleaños Khloé Kardashian. Ser tu padrastro fue, y es, una de las mejores cosas con las que tu madre me bendijo”, se lee en la historia de Instagram en la que etiquetó a la madre de True y Tatum.

Pero eso no fue todo, Caitlyn también comentó que, aunque con Khloé tuvo una relación con bastantes altibajos, solo desea que ella sea feliz.

“Le prometí a tu padre que haría todo lo posible para estar siempre ahí para ustedes, y sé que no he sido perfecta, pero siempre los amaré y estarán para siempre en mi corazón. Espero que tu día esté lleno de amor, tus hijos y felicidad”, concluyó.

Caitlyn Jenner le dedicó emotivo mensaje a Khloé Kardashian por su cumpleaños.

Este emotivo mensaje no pasó desapercibido para la tercera Kardashian y compartió la felicitación en sus historias de Instagram, respondiéndole con un “¡¡¡Te amo!!!!!!”.

El distanciamiento

Ahora Khloé y Caitlyn tienen una mejor relación; sin embargo, para la atleta olímpica el distanciamiento con la hija de Kris Jenner surgió después de su transición.

“Khloé, por alguna razón, estaba enojada por algo durante todo este proceso. Honestamente, han pasado cinco, seis años, y realmente no he hablado con ella desde entonces... No sé qué es y eso es todo lo que puedo decir. Y Khloé y yo éramos muy unidas. Crie a Khloé desde que tenía 5 años. No sé cuáles son sus problemas. Realmente no lo sé”, declaró en el 2019, en un episodio de I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!.

Khloé Kardashian reveló la verdadera razón por la que se distanció tanto tiempo de Caitlyn Jenner.

Tras estos dichos, la co-fundadora de Good American salió a aclarar que no fue la transición de Caitlyn lo que la molestó, sino que se enojó cuando escuchó cómo se refirió sobre su madre en su entrevista del 2015 en Vanity Fair de 2015 y en las memorias de The Secrets of My Life.

“Estoy totalmente a favor de que Caitlyn grite a los cuatro vientos sobre su transición. Creo que es hermoso y creo que Caitlyn debería estar orgullosa de todo lo que está haciendo y de la fuerza que se necesita para hacer lo que está haciendo en una plataforma tan pública. Dicho esto, Caitlyn no necesita derribar a nadie más para construirse a sí misma”, dijo en un episodio de Keeping Up With the Kardashians.

Cabe recordar que Kris Jenner se casó con Caitlyn en 1991, tras divorciarse del difunto Robert Kardashian. Luego de 22 años de matrimonio se separaron en 2013 y solicitaron el divorcio en 2014 para que se efectuara en 2015.

