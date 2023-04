El historial amoroso del clan Kardashian-Jenner que ha unido a todas las hermanas

Supuestas infidelidades, rupturas y conexiones, todo ha conectado a las hermanas del clan en más de una ocasión (Jesús Abraham Aviles Ortiz/Infobae México)

Las hermanas Kardashian y Jenner se han convertido en el foco de atención de millones de personas, pues sus dolores, amores, embarazos, momentos divertidos, matrimonios y noviazgos no sólo los han compartido entre ellas, si no que los han hecho públicos tanto en sus redes sociales como en la serie Keeping Up with the Kardashians, cuya última emisión fue en 2021, pero que ya se trabaja en la tercera temporada.

Las atractivas y carismáticas celebridades son muy diferentes entre sí, pues las personalidades de las hijas de Kris Jenner se han dado a conocer en diferentes aspectos, mientras Kim Kardashian es la más conocida del clan, Kourtney ha sido catalogada como la más reservada de las empresarias; sin embargo, hay aspectos que las han unido en más de una ocasión, pues algunas de ellas han tenido un historial amoroso íntimamente relacionado entre ellas.

Y es que las socialité han abrazado sus vidas románticas al mismo tiempo que el drama en su serie televisiva, los rumores, la maternidad, el lujo, los escándalos y otros aspectos familiares. Este es un recuento de los amores de las jóvenes y los hombres que se han relacionado con más de una hermana del clan o bien, que han tenido un complejo entramado de rupturas y reconciliaciones con alguna de ellas.

Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian y Kendall Jenner se han convertido en un referente de moda, lujo y entretenimiento (AP Photo/Matt Sayles, file)

Tyga, Kylie Jenner y las infidelidades

Rob Kardashian es el único hermano del matriarcado generado por Kris Jenner, pero incluso él ha estado involucrado en el entramado de relaciones, pues tiene una hija con la modelo Blac Chyna, quien a su vez, estuvo relacionada con el rapero estadounidense Tyga (con quien tuvo a su primer hijo), quien fuera pareja de Kylie Jenner, su hermana.

La relación del rapero Tyga y Kylie Jenner comenzó en 2014, desde entonces hubo temas controversiales, pues mientras el productor estadounidense tenía 25 años mientras que la actual modelo aún tenía 17. Además se rumoró que le habría sido infiel a su entonces pareja Blac Chyna.

Tyga y Kylie Jenner tenían una importante diferencia de edad al inicio de su relación (Monica Schipper/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows)

En 2015, Tyga — cuyo nombre real es Michael Ray Stevenson — fue demandado por una compañía de joyería que alegaba que no había pagado por varias piezas que había comprado para Kylie. A la vez, había rumores sobre repetidas infidelidades, una de ellas habría sido con su hermana mayor Khloé Kardashian, de acuerdo con los rumores.

Finalmente, la pareja se separó hacia 2017 y Kylie encontró a su nuevo amor en Travis Scott. Junto al trapero tuvo a dos hijos, Stormi y Aire Webster; a pesar de que parecían una pareja estable, anunciaron su distanciamiento en enero de 2023, dijeron que siempre serían mejores amigos. La razón de esta ruptura habrían sido múltiples infidelidades por pate de la estrella musical, pues ya se habrían separado en 2020.

Kylie Jenner y Travis Scott se dejaron ver juntos en el evento de 2022 Billboard Music Awards en Las Vegas, Nevada (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Todos vuelven a las Kardashian...

Aunque pareciera que las parejas de las hermanas Kardashian-Jenner son famosos aislados los unos de los otros, la realidad es que hay una gran esfera de figuras públicas cuyas ex parejas han estado íntimamente relacionados con las hermanas de este lujoso y comentado clan.

El rapero Tyga volvió a aparecer en la escena, pues estuvo en una relación romántica con Jordan Craig, una modelo estadounidense que se hizo famosa por su relación con el jugador de básquetbol en la NBA, Tristan Thompson.

Tristan Thompson también se convirtió en un vínculo (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin )

El jugador canadiense, a su vez, se hizo famoso por su relación amorosa con Khloé Kardashian. La pareja comenzó a salir en 2016 y tuvieron una hija juntos llamada True en 2018, durante el embarazo, la empresaria descubrió que Tristán habría tenido una “aventura” con su entrenadora personal, Maralee Nichols.

A pesar de ello, en noviembre de 2022 volvieron a tener otro bebé, esta vez el embarazo se gestó en un vientre subrogado, el nombre del segundo hijo es Koko — o al menos así se anunció recientemente—. Recientemente, Khloé Kardashian mencionó que planeaba decir el nombre del hermano menor de True en la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, pero adelantó que continuaría con la tradición familiar y aseguró que era probable que eligiera alguno con la inicial “T”, igual que su primogénita. Entre bromas, su mamá Kris Jenner mencionó que podría ser “el tercer Travis” de la familia, tal como el novio de Kylie, Travis Scott o el esposo de Kourtney, Travis Barker.

Quien también tuvo una relación amorosa con un jugador de la NBA es Kim Kardashian, se trató de Kris Humphries. No obstante, su pareja más estable y a la vez, la más controversial es el rapero Kanye West, el padre de sus cuatro hijos.

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West tomó más de un año en concretarse (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Kanye West y Kim estuvieron casados desde 2014, pero el 2022 se convirtió en un año profundamente turbulento para la pareja, pues mientras Kim requería separarse, el rapero se negaba a darle el divorcio, incluso tuvieron que llevar el caso a instancias legales.

De igual forma, en enero de 2023 se dio a conocer que Ye se había casado con Bianca, una diseñadora de la marca Yeezy. Es importante señalar que a finales de 2022, Kim habló sobre lo difícil que estaba siendo la paternidad compartida, incluso mencionó que sus hijos no sabían lo que pasaba al exterior. Los nombres de los menores son: North, Chicago, Psalm y Saint West.

Scott Disick, personaje recurrente

El empresario estadounidense originario de Eastport, Long Island, en Nueva York, se convirtió en una figura pública gracias a su relación con Kourtney Kardashian, la hermana mayor del clan, quien se ha caracterizado por ser la más reservada de la familia.

Este romance comenzó en 2006, pero hacia 2015, poco antes de que tuviera que ser ingresado a un centro de rehabilitación, supuestamente se le vio con su ex novia Chloe Bartoli. Pero además, hubo rumores sobre que Disick tuvo una breve relación con otra hermana del clan, es decir, Kendall Jenner.

Kourtney Kardashian y Scott Disick tuvieron momentos difíciles en la relación hacia 2015, los cuales condujeron hacia la separación (Foto: Twitter@Cafecito_News)

En mayo de 2022, la modelo Kendall Jenner reveló que sufrió relaciones tóxicas, en referencia a una discusión con Disick. Esta pelea ocurrió porque le reprochó no haberla invitado a su cumpleaños, en su momento, la integrante del clan mencionó que él se victimizaba y solía “usarla” para acercarse de nuevo a su hermana Kourtney.

Desde su primera aparición en el reality Keeping Up with the Kardashians, Scott Disick fue visto como un personaje controvertido ya que tenía una actitud demasiado despreocupada, dejándose ver con una vida llena de excesos, ya que gusta de ir a fiestas e incluso lidia con problemas de salud como la adicción a las drogas y el alcohol.

A la vez, se convirtió en un personaje recurrente tanto en la serie como en la vida de Kourtney, ya que con ella tuvo tres hijos: Mason, Penelope y Reign. Scott y Kourtney estuvieron juntos durante nueve años, pero su relación resultó tormentosa hacia el final por los excesos del empresario.

En la serie, Disick se mostraba como un padre preocupado que lidiaba con sus adicciones y la vida familiar. En diciembre de 2022, el empresario se dijo arrepentido por la forma en que trató a Kourtney, quien, por su parte, tiene una relación estable con Travis Barker.

Actualmente, Kourtney está viviendo su romance junto a Travis Barker (Instagram/@kourtneykardash)

Los fans de la pareja se encuentran actualmente a la expectativa de los detalles sobre su lujosa boda italiana (su tercera unión matrimonial) los cuales se revelarán en el reality Til Death Do Us Part, una expansión de Keeping Up with the Kardashians.

