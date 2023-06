Khloé Kardashian confesó que fue traumático convertirse en madre soltera y afrontar un tumor cancerígeno

Khloé Kardashian reveló que tanto su salud física como mental se vio afectada durante el 2022.

La socialité, Khloé Kardashian, confesó que su embarazo subrogado y el tener que ser madre soltera fue traumático para ella, pues también venía afrontando una situación de salud muy compleja.

A través de uno de los nuevos episodios de la serie ‘The Kardashians’, Khloé reveló que tanto su salud física como mental se vio afectada durante el 2022, pues en este año nació su segundo bebé y tuvo que afrontar una cirugía para que le extirparan un tumor cancerígeno del rostro.

La hermana de Kim Kardashian conversó con su mejor amiga Malika Haqq, donde dijo que tiene problemas de conexión con su hijo Tatum. “De verdad me sentí culpable de que esta mujer acabase de tener a mi bebé”, expresó.

“Yo cogí al bebé, y me fui a otra habitación. Era como algo separado [de la realidad]. Lo experimenté como una mera transacción (económica)”, agregó. Además, en otra parte del episodio, Khloé le comentó a Kim y su ex cuñado Scott Disick que se siente mal porque “esto no tiene nada que ver” con su hijo, pero que aún está “en estado de shock” por haber pasado por la experiencia de una gestación subrogada.

“Definitivamente, enterré la cabeza en el suelo durante ese embarazo, por lo que no digerí lo que estaba pasando. Creo que cuando fui al hospital fue la primera vez que de verdad lo registré en mi cabeza. Desearía que alguien fuera honesto sobre la subrogación y la diferencia (con la maternidad natural)”, les reveló.

Eso sí, aclaró que el hecho de tener un hijo con una madre de alquiler, una realidad que es legal en Estados Unidos, no es malo; sin embargo, “realmente es la cosa más extraña”.

Reacciones en las redes sociales

Tras las confesiones de la hija de Kris Jenner, en las redes sociales resaltaron la importancia de que se hablen sobre estos temas en realitys. “Hay que rescatar que, que lo diga Khloé Kardashian, una figura muy reconocida, es importantísimo. A ver si así dejan de comprar bebes, explotar mujeres y pintarlo como si fuese lo más lindo del mundo”, se lee en uno de los tuits.

