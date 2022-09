Khloé Kardashian presumió en camilla de hospital a su bebé recién nacido por vientre subrogado

La famosa presumió al bebé (Foto: Captura de pantalla/HULU)

Una vez más, Khloé Kardashian y su ex novio Tristan Thompson está en el ojo público, ello después de que naciera su segundo hijo el cual fue concebido a través de gestación subrogada. Pero lo que realmente le causó miles de críticas en redes sociales a la modelo fue que apareció una polémica foto donde pareciera que ella fue la que estuvo en labor de parto.

Fue durante el episodio de estreno de la nueva temporada The Kardashians donde se dieron a conocer los detalles del nuevo miembro del clan de esta polémica familia, sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue que Khloé no sólo asistió acompañada de Kim al parto de la madre gestante, sino que aprovechó el momento para recostarse en una camilla de hospital y posar en algunas fotografías como si ella hubiera dado a luz.

Además, respecto a la polémica relación que tiene con su ex novio Tristan -quien le fue infiel-, Khloé confesó durante el show que no estaba segura de invitarlo al nacimiento de su hijo.

Khloé dudo en invitar a Thompson (Foto: Captura de pantalla/HULU)

“Estuve dudando sobre si dejar que viniera al hospital o no, pero Tristan quiere estar aquí, así que pensé, ¿por qué no dejarlo venir? Nunca recuperaré este momento”, comentó.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios arremetieron contra Khloé Kardashian.

“Khloé Kardashian contratando a una mujer para tener un bebé por gestación subrogada, para luego hacer un baby shower donde las amigas le tocaban la tripa y terminar acostándose en la cama de un hospital con el bebé en brazos como si acabara de parir, es que qué miedo”, escribió una usuaria en Twitter.

Mientras que otra agregó: “Khloe Kardashian no sólo compra un hijo, sino que aprovecha y se sube a la cama para hacerse la recién parida. El nivel de desvergüenza y la falta de contacto con la realidad es increíble”.

(Foto: IG @khloekardashian)

La infidelidad de Tristan Tomphson

El jugador de la NBA y Khloé han tenido una relación tumultuosa desde que el basquetbolista fuera capturado in fraganti en una noche apasionada con la modelo Lani Blair solo un día antes de que Kardashian diera a luz a su hija en 2018.

La pareja intentó solucionar las cosas, pero finalmente se separaron en 2019 después de que lo atraparan una vez más engañándola con varias mujeres, incluida la mejor amiga de la hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Kardashian primero culpó a Woods, de 23 años, por la relación amorosa con su pareja, pero después volcó su ira contra Thompson. “No se debe culpar a Jordyn por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan”, dijo la cofundadora de la marca de ropa Good American en uno de varios tuits en 2019 y añadió:

Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber dicho. Honestamente, Tristan me engañó y me humilló, no fue tan sorprendente como la primera vez.

Tristan y Khloé (Foto: Backgrid/The Grosby Group)

Aunque aparentemente la pareja se arregló en 2020, Khloé se enteró un año después que Tirstan estaba esperando un hijo de otra mujer llamada Maralee Nichols.

Durante esta nueva primer episodio en The Kardashians, Khloé confesó que Tristan sabía que tendría un bebé con Nichols, cuando la presionó por tener a su segundo hijo en conjunto.

“Nosotros hicimos la transferencia del embrión días antes de día de gracias y me enteré de la situación de Tristan a principios de diciembre, es muy cercano, no quisiera que alguien pensara que me hice esto (decidir tener otro hijo) después de enterarme. ¿Por qué querría tener un hijo con alguien que tendrá a uno con alguien más? no soy esa sociópata”, comentó.

