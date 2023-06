Salma Hayek revivió el icónico baile de hace 27 años en ‘From Dusk Till Dawn’

Salma Hayek revivió una de sus escenas más icónicas en Hollywood y enamoró a sus fans (Foto: Instagram@salmahayek)

Salma Hayek recordó una de las escenas más icónicas de su carrera, en la cual se le puede ver realizando un baile lleno de erotismo de la película “From dusk till dawn” (1996), la que le ayudó a consagrarse como una de las máximas figuras de Hollywood.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek publicó esta imagen para felicitar al director Robert Rodríguez por su cumpleaños número 55 y le agradeció por haberle dado la oportunidad de brillar en algunas de sus películas, ya que con estas producciones le permitieron abrirse un amplio camino Hollywood.

“Robert, siempre has sido y siempre serás familia para mi familia. Te estaré eternamente agradecida. Feliz cumpleaños. PD. También gracias por escribir la canción favorita de mi esposo. From dusk till dawn (1996), Desperado (1995) y Once upon a time in México (2003)”, escribió la veraruzana, que también acompañó con fragmentos de las cintas antes mencionadas.

Sus fans celebraron las imágenes vintage

El video de Salma Hayek estaba compuesto por fragmentos de las películas antes referidas, pero la que más furor causó en plataformas digitales fue la del icónico baile que hizo en “From dusk till dawn” en la cual, aparece en medio de un escenario adornado con un estilo más que infernal.

La escena de 'From Dusk Till Dawn' hizo que Salma Hayek se consagre como una de las estrellas más grandes de Hollywood

Además, en este clip también se le ve a la actriz derrochar sensualidad con un bañador café, mientras cargaba una enorme serpiente sobre su cuello y realizaba provocativos movimientos de cadera que en su momento le permitieron consagrarse como una de las mujeres más bellas y sexy de todo Hollywood.

La publicación de Salma Hayek obtuvo más de 24.7 millones se seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su video logró acumular más de 450 mil likes.

Sus seguidores la llenaron de halagos: “Icónica”, “La más sexy de todas”, “Una verdadera diosa”, “Estás bellísima”, “Como los buenos vinos…” “Sigues igual de guapa” y “Todo un bombón” fueron algunos de los elogios.

Creyó que su personaje de Black Mirror la podría “meter en problemas”

La actriz mexicana habló sobre su participación en uno de los capítulos de la nueva temporada de Black Mirror, estrenada el pasado 15 de junio en Netflix.

Salma participó en el capítulo titulado Joan is awful. En este episodio Joan es interpretado por la veracruzana, quien reveló que por un momento pensó que este personaje la podría meter en problemas.

“Una oportunidad única en la vida para interpretar una interpretación de mí misma -señaló-. Pude explorar los conceptos y clichés que la gente tiene sobre mí y ser autocrítica. Es como si hubiera creado un alter ego en el que pudiera hacer las cosas más repugnantes y grotescas que nunca harías en la vida real… y tener permiso para hacerlo”, comentó.

Salma Hayek fue parte del capítulo titulado Joan is awful de la nueva temporada de Black Mirror.

“Hay tantos momentos que me sorprendieron en el guion. Hay uno enorme con el que tuve que aceptar y me hizo preguntarme: ‘¿Realmente quiero hacer esto? ¿Me voy a meter en problemas?’”, manifestó.

“Fue un poco estresante. Pero, para ser honesta, le enviamos un guión que tal vez era mucho más dócil que el episodio final. Y eso es porque en el momento en que conocimos a Salma ella aportó ideas. Ella es la que quería que fuera más divertido y específico. Todos rápidamente perdimos el miedo”, finalizó.

