Anthony Hopkins también criticó las películas de superhéroes: dijo que su trabajo en Thor fue una “actuación sin sentido”

Anthony Hopkins es uno de los actores más reconocidos y respetados de Hollywood. Con una trayectoria de poco más de 60 años, Hopkins ha participado en casi 100 filmes y ha sido reconocido en los premios Oscar como Mejor Actor gracias a su trabajo en las películas El silencio de los inocentes de 1991 y El Padre de 2021, convirtiéndose además en el actor más longevo en recibir una estatuilla de la Academia con 85 años.

Con este currículum, es entendible que Hopkins tenga mucho cuidado al escoger los papeles que interpreta, por lo que verlo como Odín dentro del Universo Cinematográfico de Marvel fue una sorpresa para los amantes del cine ¡Y para el mismo Hopkins! Quien en una entrevista con The New Yorker, tachó de “sin sentido” a su actuación como el Padre de Todo en las películas de Thor: “Me pusieron una armadura, me pusieron barba. Siéntate en el trono, grita un poco. Si estás sentado delante de una pantalla verde, no tiene sentido actuar”.

Hopkins no ha sido el único actor que ha encontrado aburrido su trabajo en las películas de Thor. Christian Bale, quien se ha consagrado gracias a cintas como American Psycho, El Maquinista y la trilogía de El Caballero de la Noche a cargo de Christopher Nolan, aseguró a GQ que su participación en Thor: Love and Thunder como el villano Gorr, fue “la definición de monotonía”, teniendo una queja en común con Hopkins: la pantalla verde.

“Esa fue la primera vez que lo hice (trabajar con pantalla verde). Quiero decir, la definición de esto es monotonía. Tienes un buen equipo. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que tu ¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un escenario del siguiente. Ellos seguían diciendo: ‘Estás en el escenario tres’. Bueno, y yo respondía, ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul’ Y, entonces me indicaban, ‘Sí. Pero estás en el escenario siete. ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul.’ Yo pensaba, ‘Oh, ¿dónde?’”.

El mismo protagonista, Chris Hemsworth, confesó que se cansa del personaje cada cierto tiempo, pero a diferencia de Bale y Hopkins, encuentra divertido ser el Dios del Trueno. Por el momento, la participación de Hemsworth en el Universo Cinematográfico de Marvel ha terminado, no obstante, el actor no descarta la idea de volver a portar el Mjölnir siempre y cuando haya un desarrollo creativo interesante para su personaje.

Las declaraciones de Anthony Hopkins fueron parte de un artículo titulado Cómo el Universo Cinematográfico Marvel se tragó Hollywood, donde el periodista Michael Schulman hizo un análisis sobre la forma en que el UCM ha afectado de manera negativa la industria del entretenimiento. “Marvel ha engullido guionistas, artistas de efectos especiales y trabajadores de casi todas las profesiones de Hollywood, incluidos los directores, que a menudo son arrebatados de otros géneros”, asegura Schulman citando a Taika Waititi y Chloe Zhao.

El caso de la directora y guionista china es muy particular puesto que en 2020 consiguió el Oscar a Mejor Directora por su cinta Nomadland, y un año después, estuvo a cargo de la película The Eternals, considerada una de las peores dentro del UCM. Un agente que trabaja con los guionistas de Hollywood trató de explicar este fenómeno a Schulman definiéndolo como “esposas de oro”.

“Me preocupa la industria cinematográfica, porque si eres Chloé Zhao y quieres contar una historia en un gran lienzo, la mayoría de las veces estás limitado a intentar contarla en el lienzo de un gran superhéroe. Son un par de esposas de oro”.

Tras Avengers: End Game, las películas de Marvel han bajado sus números, lo que el periodista ve como una prueba de que poco a poco, el público se está cansando del cine de superhéroes, haciendo una interesante comparación sobre como el universo real y el de Marvel se rigen por los mismos principios: “Los científicos predicen que nuestro propio universo comenzará a contraerse en los próximos cien millones de años; el Universo Cinematográfico Marvel, habiendo alcanzado sus límites exteriores, podría estar sujeto a una ley natural similar”.

