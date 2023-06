Shakira acompañó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de España en medio de los rumores de romance

La cantante estuvo bastante entusiasmada alentando a Hamilton, quien la invitó a la carrera automovilística

Shakira regresó a Barcelona, en esta oportunidad acompañando a Lewis Hamilton en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. La colombiana volvió a ser tendencia en redes sociales a su llegada, cuando fue captada por los paparazzi en su arribo al palco del piloto, momentos previos a su encuentro con Gerard Piqué.

Cabe destacar que, la colombiana viajó a Barcelona, ciudad en la que se disputó el evento automovilístico y en la que vivió por cerca de 12 años, acompañada de sus hijos Milan y Sasha. La presencia de la intérprete de Acróstico no pasó desapercibida en el circuito de Montmeló, debido a que fue la gran invitada al palco y posteriormente al garaje de Mercedes Benz, escudería en la que compite Hamilton.

Shakira asistió al Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montpeló. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Para los fanáticos de la barranquillera, esto es un nuevo guiño a la posible relación que estaría sosteniendo Shakira con el británico Lewis Hamilton. Esta no sería la primera vez en la que la artista es vista con el piloto, ya que a su llegada a Miami se encontraron en un restaurante famoso de la ciudad, así como fue invitada con sus hijos a dar un paseo en un lujoso yate.

En redes sociales circularon imágenes de la cantante llegando al paddock a alentar a Hamilton, con un atuendo bastante fresco y colorido para el verano, compuesto por una falda arriba de la rodilla en blanco, con una camisa de seda en colores verde menta y rosa con estampados de mariquitas con mariposas, perteneciente a la colección La Vacanza de Versace. Como complemento llevó unos tenis de converse con plataforma, sus favoritos para la temporada.

Blusa quede Shakira utilizó en el Gran Premio de Fórmula 1 de España, de la casa Versace de su más reciente colección "La Vacanza". Captura de pantalla Versace

La presencia de la colombiana en el paddock fue la suerte para Hamilton, quien quedó en segundo lugar de la competencia representando a la escudería de Mercedes Benz. Otra de las invitadas al evento por el británico fue La Rosalía, que también se paseó por el paddock.

Medios como El Desmarque afirmaron que, aunque el ex futbolista español estaba en la lista de invitados, por cuenta de un trino que publicaron en el que se afirmaba que Piqué ya estaba en el Gran Premio de España de la Fórmula 1, este no asistió por lo que no existió ninguna situación incómoda entre la ex pareja.

Shakira disfrutó del Gran Premio de España en la Fórmula 1 y aseguró sentirse feliz de volver a Barcelona. @shakira/Instagram

“La cantante se ha mostrado muy amable en todo momento con los aficionados y se ha fotografiado con muchos de ellos”, afirmó el medio de comunicación deportivo.

Shakira cenó con Lewis Hamilton

Luego de que la colombiana asistiera al Grand Prix de España de la Fórmula 1, los fanáticos de la cantante estuvieron pendientes de los movimientos que dio por Barcelona, por lo que se conoció una fotografía en la que se observa a la cantante entre el grupo de amigos con los que Lewis Hamilton celebró el segundo lugar. El británico se dejó ver muy sonriente y abrazando a la cantante por la cintura, quien llevó un vestido con un escote pronunciado en V y su cabello suelto.

Otras celebridades en el evento

Según reseñó la revista ¡Hola! de España, al evento automovilístico asistieron celebridades de la talla de Catherine Zeta-Jones junto a su esposo Michael Douglas y su hijo Dylan. Otro que dejó ver su pasión por el estridente ruido de los motores fue el futbolista Neymar, que llevó un atuendo relajado para la ocasión compuesto por camiseta negra con estampados, gorra del mismo tono y unas gafas para el sol.

Shakira salió a celebrar el segundo lugar de Lewis Hamilton, que también estuvo acompañado de sus amigos. Foto tomada de Twitter @fiafirly/Twitter

Rosalía llevó una camisa blanca over size, a juego con unos pantalones anchos en azul rey y gafas de sol, llamando la atención su sencillo peinado con un recogido. Kylian Mbappé también se le pudo ver bastante entusiasmado en el garaje de Ferrari.

Otros famosos que disfrutaron de la competencia automovilística fueron David Bisbal, Nicki Nicole, Pau Gasol, entre otras personalidades de la farándula española.

