Muerte de Tina Turner: “solemne y privado”, así será el funeral de la estrella del rock

La noticia de la muerte de Tina Turner tomó por sorpresa a sus seguidores este 24 de mayo de 2023, pues a pesar de que se conocían los quebrantos de salud por lo que atravesaba la cantante como un cáncer intestinal y un trasplante de riñón, se desconocía que esto la estuviera deteriorando. Sin embargo, Anna Mae Bullock perdió la batalla con la muerte, y falleció en su casa de Küsnacht ubicada cerca de Zúrich.

Con 83 años, Turner escribió su propia historia en el rock & roll con una voz que la hizo destacar entre otras artistas y, por si fuera poco, logró despertar admiración entre otras de sus colegas como Beyoncé.

La noticia de la muerte de Tina Turner tomó por sorpresa a sus seguidores. (FOTO: REUTERS/Wolfgang Rattay)

La reina del rock además de cantante, destacó como actriz y compositora; incluso, sus puestas en escena eran inigualables, lo que la hizo brillar en el escenario incluso, cuando se fue de gira con los Rolling Stones por Inglaterra y Estados Unidos.

Los encargados de anunciar su deceso fueron sus familiares, quienes compartieron un comunicado a través de las redes sociales de la cantante, en el que explicaron cómo ocurrió su muerte y destacaron que fue “un modelo a seguir para varias generaciones”.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Con su música y su vitalidad inagotable, Tina Turner emocionó a millones de fanáticos e inspiró a muchos artistas de las generaciones posteriores”, expresó el portavoz de la leyenda inmortalizada de la música.

Tina Turner en el Paseo de la Fama de Hollywood, durante la ceremonia de revelación de su placa el 28 de agosto de 1986, en Los Ángeles. (FOTO: AP/Nick Ut)

Tras el deceso, los medios de comunicación se han preguntado cuándo será el funeral de la intérprete de temas como The Best, I don’t wanna fight o Disco inferno, por lo que en el comunicado indicaron que se llevará a cabo como una ceremonia privada a la que asistirán amigos cercanos de la cantante y sus familiares. Sin embargo, no quisieron revelar mayores detalles sobre la fecha en la que se realizará.

“Existirá un funeral privado para amigos íntimos y familia. Por favor, pedimos respeto a la privacidad de la familia en este difícil momento por el que atraviesan”, fue el comunicado que entregaron los familiares de la artista.

Cómo fue la vida de Tina Turner

Anna Mae Bullock -tal su nombre verdadero- nació el 26 de noviembre de 1939 en un hospital segregado de Tennessee y pasó sus últimos años en una propiedad de 260,000 pies cuadrados en el lago Zurich.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y financieramente arruinada por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí misma a los 40 años, en un momento en que la mayoría de sus compañeros estaban en decadencia, y seguía siendo una de las principales atracciones de conciertos años después.

Tina Turner interpreta su éxito "What's Love Got to Do With It" en Los Ángeles el 2 de septiembre de 1984. (FOTO: AP/Phil Ramey)

En sus años dorados vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue votada junto con Ike al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991, posteriormente en 2021 la votación se produjo en solitario, además, fue homenajeada en el Kennedy Center en 2005. Su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de HBO en 2021 que llamó su despedida pública.

Otro de los aspectos que destaca en Turner, es que fue la primera artista que habló con franqueza sobre el abuso doméstico, convirtiéndose en una heroína para las mujeres maltratadas y un símbolo de resiliencia para todos. Ike Turner no negó haberla maltratado, aunque trató de culpar a Tina por sus problemas. Cuando murió, en 2007, un representante de su ex esposa dijo: “Tina está al tanto de que Ike falleció”.

