Así reaccionó la prensa internacional a la muerte de Tina Turner

Medios de comunicación en el mundo titularon sobre la muerte de Tina Turner (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Tina Turner murió este miércoles a los 83 años. Considerada como una de las voces más importantes del Rock and Roll, le imprimió su sello a cada una de las interpretaciones que hacía.

La artista falleció en su casa de Suiza, en el sector de Küsnacht donde estaba radicada desde hacía varios años, cuando confirmó que se retiraba de la música porque se “cansó de cantar”. Turner atravesó por varios quebrantos de salud entre los que se encontraron un cáncer intestinal en 2016 y al año siguiente, recibió un trasplante de riñón.

La noticia conmocionó al mundo y en vista de la magnitud de la información, así titularon varios medios en el mundo su muerte:

El País de España, tituló sobre la muerte de “la reina del rock” y destacó que es difícil encontrar una artista como Turner que goce de influencia en la industria musical, así como de popularidad, y destacó, además, los problemas que rondaron la vida de la artista.

BBC Mundo destacó a la cantante como “una leyenda en la música” y resaltó el impacto que tuvo con sus canciones, luego de saltar a la fama junto a su esposo Ike. También señaló que la intérprete de canciones como What’s Love Got Do With It sufrió de maltrato por parte del hombre, antes de tomar la decisión de separarse y comenzar una nueva vida alejada de él.

En tanto, medios de comunicación como CNN en español y Europa Press fueron un poco más sobrios con sus titulares y destacaron los diferentes momentos que vivió Tina Turner en su carrera profesional. Tampoco dejaron de lado los triunfos que consiguió como 8 premios Grammy en los 80 y el salto al cine con películas como Last Action Hero, Mad Max Beyond Thunderdome, entre otras.

El Mundo de España enfocó su información por los grandes éxitos musicales que acumuló en su carrera e incluso hizo una comparativa entre Turner y otros artistas como Mick Jagger.

También destacó la cantidad de admiradoras que tenía en la industria como Beyoncé, Janeth Jackson, Mary J. Blidge, entre otras.

La Tercera de Chile también hizo eco de la noticia del fallecimiento de la cantante y la describió como “una de las mejores voces del soul y el rock & roll”. Agregó, además, a esta lamentable pérdida que “su legado exhibe a una artista que fue sin problemas desde la sutileza del soul al tono áspero del rock, además de lidiar desde sus inicios con una vida privada volcánica que definió su trayectoria”.

El New York Times también entregó la noticia sobre el fallecimiento de la cantante a quien describió como una “mujer magnética con un poder exclusivo”. Allí, hablaron de sus inicios, en la música o el día el que los Rolling Stones la invitaron a formar parte de su gira en 1966 por Inglaterra y en 1969 por los Estados Unidos.

Los británicos The Guardian y los franceses Le Monde hicieron una reseña sobre la vida de la cantante, los pasos que dio con su carrera y la influencia que tuvo en los millones de fanáticos que la seguían en sus lanzamientos musicales.

Anna Mae Bullock -tal su nombre verdadero- nació el 26 de noviembre de 1939 en un hospital segregado de Tennessee y pasó sus últimos años en Zúrich. Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y financieramente arruinada por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí misma a los 40 años, en un momento en que la mayoría de sus compañeros estaban en decadencia, y seguía siendo una de las principales atracciones de conciertos años después.

Turner fue una de las primeras celebridades en hablar con franqueza sobre el abuso doméstico, convirtiéndose en una heroína para las mujeres maltratadas y un símbolo de resiliencia para todos. Ike Turner no negó haberla maltratado, aunque trató de culpar a Tina por sus problemas. Cuando murió, en 2007, un representante de su ex esposa dijo: “Tina está al tanto de que Ike falleció”.

