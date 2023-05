Tras ser despedido de Fox, Tucker Carlson tendrá un nuevo programa pero no será en ninguna cadena de TV

Tucker Carlson anunció que tendrá un programa en Twitter

El pasado 23 de abril, el famoso y polémico periodista político Tucker Carlson, fue despedido de Fox después de 14 años colaborando con la cadena televisiva. Las razones detrás de la ruptura laboral son varias; desde comentarios que no iban de acuerdo con los principios de Fox hasta críticas hacia el sistema de streaming Fox Nation por parte de Carlson.

Muchos medios consideraron que la carrera de Carlson había terminado. Sin embargo, rápidamente se dio a conocer una oferta por parte de Patrick Bet-David, presentador del famoso show Valuetainment, por nada menos que 100 millones de dólares garantizados en un lapso de cinco años (20 millones por año).

A tan sólo unos días de que esta lucrativa oferta se volviera pública, Carlson ha optado por declinar y crear su propio espacio en Twitter. Así lo confirmó en su cuenta oficial donde subió un video de tres minutos donde explica la importancia de una verdadera democracia y libertad de expresión, misma que según él, sólo se puede encontrar en Twitter.

“La libertad de expresión es el requisito previo fundamental de la democracia. Por eso se consagró en la primera de nuestras enmiendas constitucionales. Sorprendentemente, a partir de esta noche, no quedan muchas plataformas que permitan la libertad de expresión. La última grande que queda... es Twitter, donde estamos ahora”, dice el comentarista de ultraderecha en su video que es presentado bajo la leyenda “Estamos de vuelta”.

En el comunicado, Carlson anunció que “pronto” volverá con un programa muy parecido a lo que ha hecho durante los últimos seis años, la única diferencia es que será transmitido a través de Twitter. El periodista también tiene preparados otros proyectos de los que no dio detalles, pero aseguró que en los próximos días habría más información.

A lo largo del video, Tucker hizo una profunda crítica de cómo funcionan los medios de comunicación, citando en específico al New York Times. Según Tucker, los medios tradicionales “no dicen mentiras precisamente”, pero al esconder datos de una noticia en favor de sus intereses políticos y económicos, se genera la desinformación.

“Veamos, si te digo que un hombre ha sido detenido injustamente por robo a mano armada, eso no es estrictamente hablando una mentira. Puede haber sido incriminado, en este momento no ha habido juicio por lo que nadie puede realmente decir. Pero si no menciono el hecho de que el mismo hombre ha sido detenido por el mismo delito seis veces antes, ¿te estoy informando realmente? No. No lo hago. Te estoy engañando. Y eso es lo que los medios de comunicación están haciendo en cada historia que importa todos los días de la semana”.

De esta forma, Carlson prepara la nueva etapa de su carrera de manera independiente. Incluso en su página oficial ya se pueden ver cambios con la leyenda “Tucker está de regreso”, el video que subió a Twitter en la página principal y una fotografía de Tucker en el bosque sosteniendo un rifle, reiterando su apoyo al derecho a portar armas en Estados Unidos.

Y mientras los seguidores de Carlson esperan su regreso, el periodista aún se encuentra luchando contra Fox. Según el medio Axios, la televisora no ha liberado a Tucker de su contrato, lo que le impide crear un nuevo programa debido a que se trataría de “competencia” para Fox. Los abogados de Tucker aseguran que la televisora quiere continuar con su contrato hasta que este termine de manera oficial en enero de 2025, y mientras tanto, Carlson tendría prohibido acercarse a un micrófono.

Ahora, lo que buscan los abogados es demandar a Fox por “fraude e incumplimiento de contrato”, además de exigir los 20 millones que aún se deben del contrato de Carlson.

