Kim Basinger se avergonzó por la temática del baby shower que organizó su hija

Ireland Baldwin celebró su baby shower en un strip club y su madre Kim Basinger no estaba nada feliz (Foto: Instagram/irelandirelandireland)

El pasado mes de marzo, Ireland Baldwin, hija de los actores Kim Basinger y Alec Baldwin, celebró el baby shower de su primer hijo que tendrá junto a su novio André Allen Anjos, mejor conocido como RAC. Sin embargo, Ireland consideró que la idea de un baby shower tradicional no iba con su personalidad, por lo que optó por darle un giro muy particular: hacerlo con temática de un strip club.

A través de sus redes sociales, Ireland compartió imágenes de su baby shower celebrado en el Jumbo’s Clown Room de Los Ángeles rodeada de bailarinas exóticas y vestida con un sensual negligee, mientras André disfrutaba de un baile de las strippers. Las redes se llenaron de comentarios felicitando a Ireland y asegurando que fue una idea muy divertida para cambiar con lo preestablecido. Sin embargo, hubo una persona que no estuvo de acuerdo con la temática: la misma Kim Basinger.

Ireland Baldwin celebró su baby shower en un club de strippers, causando que su madre se "mortificara" (Foto: Instagram/ irelandirelandireland)

En una conversación en el podcast High Low conducido por Emily Ratajkowski, Baldwin confesó que su mamá no disfrutó mucho del evento. La actriz de 69 años estaba “mortificada” mientras veía como strippers se restregaban en su hija y su yerno.

“Nos vio a mí y a mi novio recibiendo bailes eróticos de ocho strippers en el escenario, y creo que ella estaba como, ‘¿Qué está pasando ahora mismo?’. Ni siquiera sabía qué hacer con el dinero. Lanzó un billete de un dólar arrugado tan rápido y tan fuerte como pudo... porque estaba muy asustada”, compartió Ireland con Ratjakowski y su público.

Ireland también reveló que la incomodidad de su madre fue tal que tuvo que esconderse en un rincón durante toda la celebración mientras bebía vino blanco. Durante la conversación con Emily, la hija de Alec y Kim brindó más detalles sobre lo que hubo detrás de su decisión de celebrar este momento de forma tan particular.

“Odio llamar la atención. Odio sentarme en círculo y abrir regalos, y hablar con un montón de gente no me parecía lo ideal. Así que pensé, ¿por qué no un club de striptease donde todo el mundo estaría más bien distraído?”.

Curiosamente, Kim Basinger fue la protagonista de varias noticias de tabloides durante aquella noche en el Jumbo’s Clown Room, ya que fue captada junto a su pareja Mitchell Stone con una apariencia completamente diferente a la que acostumbró a sus fanáticos durante su época dorada en Hollywood. Kim apareció con sus pómulos sumamente marcados, dándole a su rostro un estilo que ha dado mucho de qué hablar en redes y medios.

Y para los que se preguntan qué opinaron los padres del novio sobre esta fiesta, pues según Baldwin, “ellos no estaban invitados”.

Tras el escandoloso baby shower, Ireland Baldwin y RAC se preparan para recibir al bebé que debería llegar en junio. Ireland confesó meses atrás que se trata de una niña a la que llamarán Holland. A través de su Instagram, Baldwin también compartió imágenes de cómo decoró el cuarto de su bebé con peluches y figuras de frutas. También destacó la gran ayuda que ha recibido de parte de su esposo armando los muebles del bebé, pues según sus palabras, “si algo tiene más de 4 instrucciones, yo no lo hago”.

Ireland Baldwin compartió imágenes en su Instagram de cómo decoró su hogar para su próximo bebé Foto: Instagram/ irelandirelandireland

Sin embargo, no todo ha sido fácil para la hija de Baldwin y Basinger. Durante la conversación con Emily, también habló sobre la dismorfia corporal que la aquejado durante años y que ahora ha tenido estragos más graves por el embarazo.

Te puede interesar: