Beatriz Luengo y Yotuel a solas con Infobae: el fenómeno de “Patria y Vida” y las consecuencias de una canción inspiradora

Entrevista a Yotuel Romero y Beatriz Luengo por su documental Patria y vida: the power of music.

La canción que unió al mundo en torno a Cuba, estrena documental en el Miami Film Festival, bajo el título de “Patria y Vida: the power of music”. La proyección del film contó con invitados estelares como Camila Cabello, Gloria Gaynor, Emilio y Gloria Estefan, entre otros.

Yotuel, Gloria Estefan, Randy Malcom de Gente de Zona y Emilio Estefan (Crédito: Miami Film Festival)

El documental “Patria y Vida: the power of music” que se presenta, por primera vez, en la edición número 40ª del Festival de Cine de Miami, cuenta los pormenores de la canción, interpretada por Yotuel Romero, Descemer Bueno, Eliexer “El Funky” Márquez Duany, Maykel Osorbo, Alexander Delgado y Randy Malcom. En el evento de proyección estuvieron presentes: Gente de Zona, Gloria Gaynor, Emilio y Gloria Estefan, entre otras personalidades del exilio cubano.

Gloria Estefan, Gloria Gaynor y Camila Cabello (Crédito: Miami Film Festival)

Esta producción audiovisual logró llegar a las más altas esferas del poder para abogar por los derechos humanos del pueblo cubano. “Patria y vida: el poder de la música” es dirigido por la directora y compositora española, Beatriz Luengo, quien marca un importante debut en su carrera con este largometraje. Al respecto, ella nos dice: “Yo sentía que mi misión como española, como persona fuera de la realidad cubana, era que esta historia le interesara también a la gente que no es de Cuba. Hallé algo en la narrativa de la música y de cómo una canción puede generar lo mejor y lo peor en una guerra cibernética”.

El 16 de febrero, pero de 2021, el mundo conoció una canción cuyo título cambia el famoso lema de la revolución cubana de “Patria o muerte” por “Patria y vida”. El tema habla acerca de perder el miedo y de cómo se vive la isla de adentro para afuera.

Patria y Vida - Yotuel , Gente de Zona, Decemer Bueno, Maykel Osorbo , El Funky

Como si se tratase de una revolución constante, el 11 de julio de 2021, a cinco meses de haber sido lanzada la canción, en las calles de Cuba había cientos de personas protestando. Nunca antes se había dado una protesta de tal magnitud desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959.

La escasez de alimentos, objetos de higiene personal y medicinas, los constantes apagones y falta de electricidad, no eran las únicas razones por las que el pueblo enfurecía. Los cubanos buscaban protestar en contra de las medidas restrictivas que había tomado el gobierno para “controlar” los contagios de covid-19 y a la histórica política de represión por parte del Estado.

Izq a der: Yotuel, Gloria Estefan, Presidenta del Miami Dade College Madeline Pumariega, Emilio Estefan, Beatriz Luengo y demás miembros del Festival de Cine de Miami (Crédito: Miami Film Festival)

Además de esto último, la canción “Patria y Vida” avivó las razones, tanto que la canción fue prohibida por el Gobierno de Cuba. El pueblo pedía libertad y el mundo empezó a prestarle atención a ese fenómeno que pasaba en una pequeña isla, a 140 kilómetros de Miami.

“Hay que entender que la dictadura cubana inoculó el veneno de la separación diciéndole que el que se va, es anticubano. ‘Patria y vida’ rompió esa mentira. Dijo que hemos sido hermanos toda una vida. Se cambió la fórmula de ese de adentro y de afuera”, afirma Yotuel Romero en conversación con Infobae.

“Este hombre no vive. Este hombre no duerme tocando las teclas de donde sea, para que se escuche lo que está pasando en Cuba. Eso se hace porque realmente lo sientes, porque lo hace sin que nadie lo vea hacerlo. Echándose encima, como él dice, los ataques de odio por ese sistema de represión que les obligan a salir a las redes, a combatir la libertad a partir de insultar”, Nos devela Beatriz sobre la misión que se ha puesto el cantante de Orishas.

El Funky, Yotuel y Randy Malcom y Alexander Delgado del dúo Gente de Zona, en el video musical de la canción "Patria y vida" (EFE/Yotuel-Patria y Vida)

La pareja presentó este domingo el documental sobre lo que han vivido después de esa canción en la que ha sido la casa de muchos en el exilio, la ciudad de Miami. Esto incluye amenazas de secuestro, reportadas por el FBI, a Gente de Zona, quienes son partícipes del tema.

Con invitados estelares al Miami Film Festival como Emilio y Gloria Estefan, Infobae tuvo oportunidad de hablar con ellos, acerca de su participación cómo productores del documental “Patria y Vida”, además de la canción ‘Libertad’, compuesta por los Estefan.

“Es lindo ver a una generación nueva. Pero también da lugar a los que están sufriendo y están levantando sus voces. Es triste ver cómo se apagan esas voces, cómo se llevan a jóvenes presos. La música es impactante, crea un documental que va a dar una historia. Es muy importante. Estamos felices de ser parte de esto”, dice Gloria Estefan.

Por su parte, Emilio no dudó en resaltar que “durante muchos años no salieron imágenes de Cuba, pero cuando emergió el internet, mostraron la realidad que se vive ahí”. Asegura que todo este proceso político-social que vive la isla es de gran importancia, dando paso a la siguiente generación para reparar las fracturas que vivieron sus ancestros migrantes y de los que no pudieron migrar.

“Fue un logro muy grande poder mostrar la realidad que se vive en el país. De lo que pasamos los de una generación que tuvimos que emigrar a Miami. Pero también, mucha gente se quedó en Cuba que aún está luchando por la libertad”, agregó Emilio.

Gloria y Emilio Estefan (Crédito: Miami Film Festival)

Los Estefan se han convertido en los migrantes cubanos más influyentes, según la Revista TIME, en 2018. Por lo que su participación en el documental se torna más fuerte, reflejando una realidad que no fue visibilizada como en la actualidad.

Cabe destacar que Gloria emigró de Cuba durante la posesión de Fidel Castro. Y Emilio, de alguna manera, se ha convertido en un vocero activista muy importante, tanto en Estados Unidos como en Cuba, acerca de lo que acontece en la isla.

Gloria Gaynor (Crédito: Miami Film Festival)

“Lo principal es que sepan que Cuba no está sola. Yo sí creo mucho en la juventud que hay en Cuba, que en el momento en que la isla sea libre, la juventud va a hacer un trabajo espectacular y va a ser un ejemplo al mundo entero. Eso es un pueblo unido. Los de allá y acá, que sepan que todos estamos unidos”, recalcó Emilio con respecto a la proyección de “Patria y vida”, con relación a la situación de Cuba.

Yotuel Romero y Beatriz Luengo, directora del documental y esposa del cantante (Crédito: Miami Film Festival)

