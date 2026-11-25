Las exportaciones de El Salvador hacia Centroamérica sumaron 2,783.5 millones de dólares entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones salvadoreñas hacia Centroamérica sumaron USD 2,783.5 millones entre enero y octubre de 2026. La región recibió 49 de cada USD 100 que El Salvador vendió al exterior durante ese período.

Los países centroamericanos siguieron como un mercado central para los productos salvadoreños, sobre todo manufacturas, alimentos, textiles, papel, plásticos y otros bienes industriales. Las ventas regionales crecieron 3.3% frente al mismo lapso de 2025.

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Según el Banco Central de Reserva, el resto de los mercados compró USD 2,886.7 millones en productos salvadoreños. En términos simples, por cada USD 100 exportados, cerca de USD 51 tuvieron como destino países fuera de Centroamérica.

Guatemala, Honduras y Nicaragua concentraron las ventas dentro de Centroamérica

Guatemala fue el principal destino regional de las exportaciones salvadoreñas. El país compró USD 1,123.3 millones, una cifra que aumentó 6.6% en comparación con enero-octubre de 2025.

Esto significa que de cada USD 100 vendidos por El Salvador al exterior, casi USD 20 terminaron en el mercado guatemalteco. Guatemala fue también el segundo destino individual más importante de toda la canasta exportadora nacional.

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Las ventas a Honduras alcanzaron USD 889.7 millones. Aunque se mantuvo entre los principales compradores, los envíos hacia ese país bajaron 1.9%.

Guatemala se posicionó como el principal destino regional de las ventas salvadoreñas con un total de 1,123.3 millones de dólares. (Cortesía: Aduana El Salvador)

Nicaragua importó USD 513.9 millones desde El Salvador, tras un crecimiento de 4.4%. Costa Rica recibió USD 256.6 millones y registró un aumento de 6%.

El mercado centroamericano representó casi la mitad de las ventas externas del país. La cifra muestra que, de cada dos dólares exportados por El Salvador, aproximadamente uno se dirigió a la región.

Estados Unidos compró casi un tercio de lo exportado fuera de Centroamérica

Las exportaciones hacia Estados Unidos totalizaron USD 1,853.6 millones y crecieron 3.9%. El país norteamericano fue el principal destino individual de los productos salvadoreños.

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De cada USD 100 exportados por El Salvador, casi USD 33 correspondieron a ventas hacia Estados Unidos. El mercado estadounidense tuvo más peso que cualquier país centroamericano tomado por separado.

México recibió USD 238.4 millones y mostró un crecimiento de 13.4%. Fue uno de los destinos principales con mayor aumento durante el período.

Panamá compró USD 105.2 millones en bienes salvadoreños, con un avance de 1.6%. República Dominicana recibió USD 83.9 millones, luego de una caída de 11.6%.

Estados Unidos absorbió casi un tercio de las exportaciones salvadoreñas por un valor de 1,853.6 millones de dólares. (Foto: CEPA)

Los demás destinos sumaron USD 479.9 millones y crecieron 5.2%. El comportamiento refleja una canasta de mercados diversa, aunque concentrada en Estados Unidos y Centroamérica.

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Las exportaciones crecieron, pero a un ritmo moderado

El Salvador exportó USD 5,670.2 millones entre enero y octubre de 2026. El monto fue 4% superior al registrado en el mismo período de 2025.

La mejora permitió continuar la recuperación de las ventas externas, aunque el resultado todavía se ubicó por debajo del nivel alcanzado en 2022. En aquel período, las exportaciones habían llegado a USD 6,106.6 millones.

Las industrias manufactureras fueron la principal base de las ventas externas. Ese sector exportó USD 4,621.2 millones y registró un crecimiento de 3.5%.

En otras palabras, de cada USD 100 que el país vendió al exterior, cerca de USD 82 provinieron de las industrias manufactureras. Allí se incluyen productos como prendas de vestir, papel, plásticos, alimentos procesados y componentes eléctricos.

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La industria manufacturera aportó 82 de cada 100 dólares percibidos por las ventas externas del país. (Foto: Shutterstock)

La maquila alcanzó USD 792.7 millones, con un aumento de 5.4%. Por cada USD 100 exportados, alrededor de USD 14 correspondieron a bienes producidos bajo ese régimen.

Las exportaciones no vinculadas a maquila sumaron USD 4,877.5 millones. Ese grupo concentró cerca de USD 86 de cada USD 100 vendidos al exterior.

La canasta exportadora se concentró en manufacturas de baja tecnología

Las manufacturas de baja tecnología representaron 47.1% de las exportaciones. Esto implica que, de cada USD 100 exportados, unos USD 47 provinieron de sectores como confecciones, textiles, papel y productos plásticos.

Las manufacturas basadas en recursos naturales concentraron 26.5%. En ese grupo figuran productos vinculados con alimentos procesados y bienes que utilizan materias primas de origen agrícola.

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Las manufacturas de tecnología media representaron 12.3% de las ventas externas. Los bienes de alta tecnología reunieron 6.8%.

Los bienes primarios concentraron 6.3% de las exportaciones. Las otras transacciones representaron el 1% restante.

Entre los productos exportados se encontraron camisetas de punto, suéteres, envases, condensadores eléctricos, azúcar de caña, cables eléctricos, café y papel higiénico. Los ocho rubros principales aportaron 35.2% de las ventas al exterior.

La industria manufacturera aportó 82 de cada 100 dólares percibidos por las ventas externas del país. (EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)

Las importaciones crecieron casi tres veces más que las exportaciones

Las importaciones llegaron a USD 16,371.2 millones durante los primeros diez meses de 2026. El monto aumentó 10.9%, una variación muy superior al avance de las exportaciones.

El país compró al exterior USD 1,615 millones más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones, en cambio, aumentaron USD 218.2 millones.

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Por cada dólar adicional que El Salvador logró exportar, las compras externas crecieron en más de siete dólares. Esa diferencia explica la ampliación de la brecha comercial.

Los bienes de consumo fueron la mayor categoría importada, con USD 6,729.4 millones. De cada USD 100 comprados en el exterior, USD 41 correspondieron a productos destinados al consumo.

Los bienes intermedios alcanzaron USD 6,159.6 millones. Estos productos son insumos utilizados por las empresas para elaborar otros bienes o prestar servicios.

Las importaciones de bienes de capital sumaron USD 3,102.5 millones. Esta categoría reúne maquinaria, equipos y otros activos que pueden destinarse a la inversión productiva.

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La factura petrolera explicó buena parte del aumento importador

La factura de combustibles y derivados del petróleo subió un 41 por ciento hasta sumar 2,750.3 millones de dólares. (Foto: Shutterstock)

La compra de combustibles y derivados del petróleo totalizó USD 2,750.3 millones. El monto creció cerca de USD 800.5 millones frente a 2025, una variación aproximada de 41%.

De cada USD 100 importados por El Salvador, casi USD 17 se destinaron a combustibles y derivados. La factura petrolera tuvo un peso directo en el aumento de las compras externas.

Las gasolinas representaron USD 902.2 millones de ese total. El diésel oil sumó USD 844.4 millones y el gas propano alcanzó USD 275.7 millones.

El keroseno para motores de reacción llegó a USD 201 millones. El resto correspondió a fuel oil, lubricantes y otros productos derivados del petróleo.

Los aceites de petróleo aumentaron su participación dentro de la canasta importadora. Pasaron de representar 10.2% de las compras externas a concentrar 13.8%.

El déficit comercial superó los USD 10,700 millones

El déficit comercial alcanzó USD 10,700.9 millones, luego de aumentar 15% frente a enero-octubre de 2025. El resultado fue el mayor de la serie presentada por el BCR.

El saldo negativo indica que El Salvador importó mucho más de lo que exportó. Por cada USD 1 vendido al exterior, el país compró alrededor de USD 2.89 en mercancías importadas (es decir se compró casi el triple de lo que se vendió).

Las exportaciones financiaron cerca de 34.6% del valor total de las importaciones. Dicho de otro modo, por cada USD 100 adquiridos fuera del país, las ventas salvadoreñas al exterior cubrieron aproximadamente USD 35.

El déficit de la balanza comercial salvadoreña superó los 10,700 millones de dólares tras crecer un 15 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos fue a la vez el principal destino de exportación y el principal proveedor de importaciones. El país compró USD 4,498.2 millones en mercancías estadounidenses, 17.3% más que en el período anterior.

El comercio exterior salvadoreño mostró un aumento tanto de las ventas como de las compras. No obstante, el mayor ritmo de las importaciones, impulsado en parte por los combustibles, amplió la distancia entre ambos flujos y mantuvo la presión sobre la balanza comercial.