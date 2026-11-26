Un soldado de El Salvador mira a la calle desde una caravana de vehículos blindados que llevan personal militar en el vecindario de Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití, el viernes 30 de octubre de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph)

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Amnistía Internacional exhortó nuevamente al Gobierno de Haití a divulgar el acuerdo de cooperación bilateral firmado con El Salvador, luego del despliegue de más de 2,000 efectivos salvadoreños en territorio haitiano para buscar a cuatro soldados que desaparecieron tras una emboscada de bandas armadas el 18 de octubre, según informó la agencia EFE este 25 de noviembre.

La organización de derechos humanos reiteró su pedido al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y reclamó que la población pueda conocer el alcance de la cooperación en materia de seguridad acordada entre ambos países. “Le instamos a hacer público el acuerdo de cooperación bilateral suscrito con El Salvador”, expresó AI en un mensaje publicado en la red social X, recogido por la agencia.

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El reclamo se produjo después de que el Consejo de Ministros de Haití aprobara el 17 de noviembre un acuerdo de cooperación firmado con el Gobierno de El Salvador. La administración de Fils-Aimé sostuvo entonces que la iniciativa responde a la intención de fortalecer sus vínculos internacionales y activar mecanismos concretos de solidaridad ante la crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño, de acuerdo con EFE.

Cientos de haitianos salieron a manifestarse en reclamo de seguridad, en coincidencia con el envío de más de 2,000 efectivos militares por parte de El Salvador para frenar a las bandas armadas.

El reclamo se concentra en las garantías de derechos humanos

AI señaló que comparte la aspiración de la población haitiana de vivir sin miedo a las organizaciones criminales. La entidad respondió así a declaraciones del primer ministro, quien el martes afirmó que los habitantes del país tienen derecho a vivir libres de la amenaza de las bandas armadas.

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La organización indicó que ha documentado y condenado las vulneraciones cometidas por esos grupos contra menores de edad. En su mensaje, manifestó que coincide con la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, pero sostuvo que ese objetivo debe respetar los estándares de derechos humanos, según la información distribuida por EFE.

“La seguridad y los derechos humanos no son opuestos, sino complementarios e indisolubles”, afirmó Amnistía Internacional este miércoles. La entidad planteó que los gobiernos deben combatir a las bandas con medidas que protejan a la población y, al mismo tiempo, eviten abusos durante las operaciones.

La ONG agregó que ha pedido en varias oportunidades al Estado haitiano y a la comunidad internacional que actúen con determinación frente a la violencia. Aceptó que los agentes estatales pueden utilizar la fuerza cuando resulte necesaria y proporcional para preservar la vida y la integridad física de las personas, según recogió EFE.

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Miembros de la Policía Nacional de Haití solicitan identificación a hombres en motocicleta tras una operación llevada a cabo por miembros del ejército de Chad, que prestan servicio en la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) de Haití, respaldada por la ONU. En la operación, presuntos pandilleros resultaron muertos y se recuperaron armas de fuego cerca del estratégico puente Marassa en Tabarre, Puerto Príncipe, Haití, el 23 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

La ONG pidió transparencia sobre las operaciones y el uso de drones

El acuerdo con El Salvador quedó bajo la lupa de AI por la falta de información pública sobre sus términos. La organización planteó que todo entendimiento internacional sobre seguridad debe contemplar salvaguardas concretas para prevenir violaciones de derechos humanos.

Entre esas garantías, mencionó la transparencia de las operaciones, incluida la eventual utilización de drones; la participación de la sociedad civil; el acceso a la justicia para las víctimas, y medidas contra la impunidad. Para la entidad, esas condiciones son necesarias para construir una seguridad duradera en Haití.

No se difundieron detalles públicos sobre las facultades otorgadas a los efectivos, las reglas de actuación, la duración de la misión ni los mecanismos de control previstos dentro del acuerdo bilateral. Esa ausencia de precisiones explica el pedido de AI para que el documento sea accesible.

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Vehículos blindados del ejército salvadoreño se encuentran estacionados en una calle durante una patrulla después de que El Salvador desplegara miles de soldados en Haití en respuesta a la desaparición de cuatro salvadoreños de una fuerza respaldada por la ONU en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

El Gobierno haitiano defendió sus alianzas ante la crisis de seguridad

Al informar sobre la aprobación del acuerdo el 17 de noviembre, el Gobierno de Fils-Aimé afirmó que la discusión reflejó la voluntad de consolidar alianzas internacionales. También indicó que busca movilizar formas concretas de cooperación y solidaridad frente a los desafíos de seguridad del país.

La administración haitiana añadió que esas medidas se adoptan “en aras del interés superior de la nación y en beneficio de la población haitiana”, de acuerdo con el despacho de EFE. Sin embargo, Amnistía Internacional insistió en que la cooperación exterior no puede desarrollarse al margen de mecanismos de rendición de cuentas.

El intercambio público entre la ONG y el primer ministro expone dos demandas que confluyen en la crisis haitiana: la necesidad de responder a la violencia de las bandas armadas y la obligación de que las autoridades informen bajo qué condiciones actúan las fuerzas nacionales y extranjeras. AI pidió que el contenido del acuerdo con El Salvador se conozca de forma pública para evaluar sus garantías y su alcance.

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