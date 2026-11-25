El historiador Jean Ghasmann Bissainthe afirmó que la violencia en Haití es un negocio sostenido por intereses políticos, criminales y económicos. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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En Haití, donde las bandas armadas controlan zonas de Puerto Príncipe y la población enfrenta desplazamientos, secuestros y restricciones para circular, el historiador Jean Ghasmann Bissainthe planteó que la violencia se convirtió en un negocio sostenido por intereses políticos, criminales y económicos.

Bissainthe, profesor y exdiplomático haitiano, vinculó la expansión de las pandillas con décadas de crisis institucional, exclusión social y utilización de grupos armados por parte de sectores políticos. Según expuso, el fenómeno comenzó a consolidarse tras la llegada al poder de Jean-Bertrand Aristide, en 1991, cuando algunos grupos de barrios populares recibieron armas y respaldo para disputas de poder.

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“Los políticos de los últimos treinta años o cuarenta años en Haití son políticos que actúan con bandas criminales, muchos de ellos, para asegurar su posición”, afirmó. El historiador señaló que candidatos y dirigentes habrían utilizado estructuras armadas para ejercer control territorial e intimidar votantes durante procesos electorales.

Con el paso del tiempo, agregó, esos grupos adquirieron autonomía y encontraron nuevas fuentes de financiamiento. “Van a encontrar otro mercado, que es el mercado internacional”, sostuvo durante el programa de entrevista radial La Tribu.

La consolidación de las bandas armadas en Haití comenzó tras la llegada de Jean-Bertrand Aristide al poder en 1991. EFE/ Jonet St. Élois

Las pandillas crecieron en barrios afectados por la exclusión

Bissainthe relacionó el reclutamiento de jóvenes con la pobreza, la migración desde las zonas rurales y el debilitamiento de las familias en las áreas urbanas. “Hay una clase abandonada”, dijo al describir a jóvenes que llegaron a las ciudades desde el campo y crecieron en condiciones de precariedad.

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“El tejido social se rompió”, afirmó. Para el historiador, la falta de empleo, educación, servicios básicos y presencia estatal creó condiciones para que las bandas ganaran influencia en comunidades vulnerables.

Su planteo desplaza el foco de la violencia callejera hacia las estructuras que, según su visión, permiten su persistencia. “Hay pandillas también con corbatas, también con trajes”, expresó. Con esa frase aludió a personas que ocupan espacios de poder y que, a su juicio, se benefician de la inseguridad o mantienen vínculos con actores armados.

Las declaraciones constituyen una acusación política que requiere contrastación con investigaciones judiciales, informes oficiales y documentación independiente. Durante la entrevista, Bissainthe no presentó pruebas específicas sobre funcionarios, organizaciones o empresarios vinculados con las bandas.

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“La inseguridad es un negocio”, afirmó el historiador

El punto central de su exposición fue la existencia de una economía de la inseguridad. “Ese negocio multimillonario está basado sobre la sangre de la gente”, sostuvo. Bissainthe cuestionó el resultado de las intervenciones internacionales en Haití y afirmó que organismos como las Naciones Unidas no lograron resolver los problemas de seguridad, justicia y gobernabilidad. “Se ha gastado más de $22 mil millones y no se ha hecho nada”, dijo, en referencia a la presencia internacional en el país.

Las Naciones Unidas mantuvieron diversas misiones en Haití desde la década de 1990. Esas intervenciones recibieron críticas por sus resultados y por el brote de cólera vinculado a fuerzas de paz desplegadas en el país, aunque también desarrollaron tareas de asistencia institucional y apoyo a la seguridad.

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Las misiones de las Naciones Unidas en Haití recibieron cuestionamientos tras un gasto superior a los 22 mil millones de dólares. (Foto cortesía presidente Nayib Bukele)

La presencia militar salvadoreña suma un nuevo elemento

Las declaraciones de Bissainthe se produjeron mientras militares salvadoreños participan en operaciones en Haití. El despliegue se amplió en octubre, después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños tras una emboscada en una zona bajo influencia de bandas armadas.

El contingente actúa en el marco de un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas y en coordinación parcial con la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por Naciones Unidas. La misión tiene como objetivo apoyar las acciones contra los grupos armados, aunque persisten interrogantes sobre sus reglas operativas, duración y cadena de mando.

Bissainthe respaldó la presencia salvadoreña, pero consideró que las operaciones contra las bandas deben acompañarse de reformas políticas, judiciales y policiales. “Podemos resolver problemas de abajo. Entonces el problema se va a reproducir de nuevo, porque arriba hay que trabajar”, afirmó.

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