Directivos de INNBOX y especialistas invitados durante la conmemoración de los 10 años de la entidad en el foro La Era de la Innovación, celebrado en San Salvador con el respaldo de la iniciativa Dinámica II del BCIE, el KfW y la Unión Europea (Infobae Centroamérica/Elizabeth Minero).

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Este día 25 de noviembre se llevó a cabo el encuentro empresarial La Era de la Innovación, la entidad salvadoreña INNBOX conmemoró 10 años de operaciones con una propuesta técnica para incorporar la inteligencia artificial en las micro, pequeñas y medianas empresas, un sector que concentra más del 70% de las plazas de trabajo en El Salvador.

La jornada contó con el respaldo financiero y técnico de la iniciativa DINAMICA II, desarrollada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la entidad de cooperación alemana KfW y la Unión Europea.

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En una conversación con Infobae, el director ejecutivo de INNBOX, Tony Carbonero, explicó a Infobae que el obstáculo principal para que los negocios locales adopten herramientas de avanzada no radica en la falta de presupuesto, sino en la ausencia de capacitación técnica.

Carbonero detalló que, si bien numerosos comerciantes emplean a diario asistentes como ChatGPT, Gemini o Claude en su faceta cotidiana de consumidores, carecen de métodos estructurados para integrar esas plataformas en la gestión comercial.

Frente a esa brecha, el Centro de Desarrollo Empresarial de la firma canalizó USD 350,000 dirigidos a 27 negocios durante el último ejercicio para respaldar planes de modernización técnica, una cifra que complementa el balance de su primera década de trabajo, en la cual asesoró a más de 300 compañías y gestionó USD 15 millones en inversiones productivas.

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Tony Carbonero, CEO de INNBOX, comparte su perspectiva de por qué las empresas deben ir más allá del uso básico de herramientas como ChatGPT o Gemini. (Infobae Centroamérica/Elizabeth Minero)

El conocimiento práctico define el éxito de la transformación tecnológica

De igual manera, Carbonero, la integración metódica de la inteligencia artificial permite romper esquemas tradicionales y construir operaciones continuas. Un comercio que operaba habitualmente de ocho de la mañana a cinco de la tarde adquiere la capacidad de vender las 24 horas del día mediante asistentes que responden consultas de clientes y coordinan pedidos.

Esta modalidad facilita que pequeños proveedores salvadoreños trasciendan el mercado nacional y exporten servicios hacia otros países sin necesidad de ampliar su presencia física.

El especialista advirtió que la compra de suscripciones de programas resulta estéril si el personal no comprende los flujos de trabajo. El entrenamiento del personal define el éxito tecnológico, por lo cual la propuesta técnica para las mipymes incluye el diseño de una ruta clara que conecta catálogos comerciales con bases de datos en la nube y canales de mensajería instantánea.

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De esa manera, los sistemas de inventario, contabilidad y ventas operan de forma articulada, un esquema que anteriormente quedaba reservado para grandes corporaciones debido a sus altos costos de adquisición.

¿Cómo pasar de un negocio tradicional a uno 24/7? Tony Carbonero comparte estrategias y las herramientas tecnológicas, como la IA, que permiten a las empresas operar sin interrupciones y expandirse internacionalmente. La clave está en la digitalización. (Infobae Centroamérica/Elizabeth Minero)

El diagnóstico de áreas lentas optimiza la gestión comercial y administrativa

Durante las conferencias del encuentro, el especialista en ciencia de datos Luis Carlos Molina planteó que las empresas deben evitar la adopción precipitada de tecnología sin un objetivo operativo claro. “Lo primero que deben hacer las empresas es una introspección para ver dónde están sus áreas de oportunidad, dónde son lentos”, explicó el experto a Infobae.

Según detalló, existen compañías que integraron agentes virtuales para la captación diaria de compradores, mientras que otras agilizaron la redacción de ofertas económicas y pliegos de licitación pública que antes demoraban semanas.

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Molina abordó además los temores recurrentes sobre la desaparición de puestos de trabajo a causa de la automatización. A su juicio, el mercado laboral experimentará una reorganización de funciones similar a la ocurrida en anteriores transiciones industriales, donde la mecanización dio origen a nuevos oficios técnicos y comerciales.

En el caso de El Salvador, el consultor destacó que la articulación institucional favorece que organizaciones locales incorporen soluciones digitales dentro de su estructura productiva con mayor agilidad que economías de mayor tamaño geográfico.

Tony Carbonero, representante de Innbox, detalla el impacto de su centro de desarrollo empresarial en El Salvador. Más de 3.200 empresas beneficiadas con proyectos, tecnología y capital, incluyendo una reciente inyección de $350.000. (Infobae Centroamérica/Elizabeth Minero)

Por su parte, el socio fundador de INNBOX y pionero del desarrollo digital en el país centroamericano, Rafael “Lito” Ibarra, insistió en que el criterio del usuario debe guiar cualquier aplicación práctica. “Hay que hacer primero nosotros con nuestra cabecita y luego pasárselo a la IA para que revise o agregue información”, afirmó en diálogo con este medio.

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Ibarra observó que la infraestructura de conectividad en El Salvador avanzó mediante una mayor cobertura de telefonía móvil y una disminución gradual en las tarifas de acceso a internet. No obstante, subrayó que el impacto económico verdadero depende de la capacidad de los jóvenes y pequeños empresarios para crear modelos de negocio locales.