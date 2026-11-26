El presidente Bernardo Arévalo calificó de "vergonzoso" el Presupuesto 2027 y anunció medidas para intentar frenar la normativa. (Captura de video)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó de “vergonzoso” el Presupuesto 2027 aprobado por el Congreso durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. El mandatario sostuvo que el decreto recorta recursos para educación, salud, seguridad, becas, vivienda e infraestructura, mientras aumenta partidas que, según denunció, responden a intereses electorales.

El Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 32-2026 con 117 votos. El plan de gastos quedó fijado en Q172 mil 420,9 millones (USD 22.568 millones), Q19 mil 624,2 millones (USD 2.569 millones) menos que los Q192 mil 45,1 millones (USD 25.137 millones) planteados originalmente por el Organismo Ejecutivo.

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“Esto no es un golpe a nuestro Gobierno, es un golpe a la gente”, afirmó Arévalo en un mensaje divulgado en redes sociales. También anunció que su administración tomará medidas para intentar frenar la normativa: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

El Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 32-2026 con 117 votos y fijó el gasto público en Q172 mil 420,9 millones. (Archivo/Congreso de la República de Guatemala)

El Gobierno cuestionó recortes en educación, salud y seguridad

El presidente señaló que el presupuesto aprobado redujo los fondos destinados al Ministerio de Educación, pese a los programas que, de acuerdo con el Ejecutivo, permitieron remozar escuelas, habilitar institutos de educación media y distribuir más de 48 mil computadoras a estudiantes.

Horas antes del mensaje de Arévalo, la ministra de Educación, Anabella Giracca, también expresó su rechazo a la asignación aprobada para su cartera. La funcionaria indicó que el Ministerio de Educación recibirá Q479 millones (USD 62,7 millones) menos en 2027 que en 2026.

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La ministra Anabella Giracca advirtió que el Ministerio de Educación recibirá Q479 millones menos en 2027 respecto al año anterior. (X/Anabella Giracca)

Giracca advirtió que la reducción puede afectar la contratación de docentes procedentes de los bancos de elegibles 021 y 011, la apertura de más de 300 institutos para ampliar la educación secundaria y la aplicación de la nueva formación en escuelas normales, contemplada en el Decreto 04-2026.

La ministra también incluyó entre los programas en riesgo el financiamiento para institutos por cooperativa, establecido en el Decreto 12-2026; la política de Transformación Digital; la entrega de tecnología a estudiantes de secundaria; el plan para remozar todas las escuelas del país en cuatro años y la nueva supervisión educativa.

“Es un retroceso inmenso que hará mucho daño a la niñez y a la juventud”, expresó Giracca en sus redes sociales, quien pidió corregir lo que describió como un “error histórico”.

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La reducción de fondos pone en riesgo la contratación de docentes y la apertura de más de 300 institutos de educación secundaria. (X/Anabella Giracca)

Arévalo enumeró los programas que podrían quedar sin recursos

El mandatario afirmó que el presupuesto reduce recursos para los centros de salud, el abastecimiento de medicamentos y la contratación de médicos y personal sanitario. También cuestionó las disminuciones para las fuerzas de seguridad, a las que atribuyó la tarea de enfrentar a pandillas y estructuras criminales.

Arévalo sostuvo que el Congreso recortó cerca de la mitad de los fondos solicitados para el Ministerio de Desarrollo Social, una cartera que, según señaló, cuadruplicó en tres años el apoyo a los hogares con menores ingresos y declaró a 30 municipios libres de piso de tierra.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, manifestó su rechazo al presupuesto aprobado en el Congreso y lo calificó de "vergonzoso", al tiempo que listó todos los programas que se verán afectados. (Video: Gobierno de Guatemala)

El presidente también afirmó que el texto dejó sin fondos al Fondo Nacional de Becas, que otorgó más de 1.200 becas universitarias y técnicas durante el último año. Además, mencionó el mecanismo que permitió que más de 1.750 familias accedieran a una primera vivienda en los últimos dos años.

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En infraestructura, Arévalo cuestionó que el Congreso haya retirado más de la mitad de los recursos previstos para extender la red vial, con caminos y carreteras destinados a comunidades que no habían recibido proyectos similares de gobiernos anteriores.

Raíces presentará objeciones y pidió a Arévalo que vete la ley

Los diputados del bloque Raíces anunciaron que presentarán objeciones formales contra la aprobación del Presupuesto 2027. El legislador Samuel Pérez indicó que la bancada no respaldó el decreto y pidió al presidente que lo vete si llega a su despacho.

Pérez cuestionó que el texto contemple más de Q7 mil millones (USD 916 millones) para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Cocodes), Q3 mil millones (USD 393 millones) para asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONGs) vinculadas a diputados y recursos para 94 obras de preinversión.

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El diputado Samuel Pérez, en representación de la bancada Raíces, anunció que presentará objeciones en contra del Presupuesto 2027 aprobado la madrugada de este 25 de noviembre. (Video: Canal Antigua)

El diputado sostuvo que los convenios con asociaciones y ONG podrán firmarse hasta el 31 de marzo, una fecha que, según su interpretación, coincide con el cierre del período preelectoral y el comienzo de la campaña. Raíces afirmó que esas asignaciones podrían utilizarse con fines proselitistas.

¿Veto o sanción?

Ahora, el decreto deberá ser remitido al Ejecutivo, que cuenta con un plazo constitucional de 15 días para sancionarlo o vetarlo.

Hasta el momento el Presidente ni la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha informado si el Decreto será vetado o sancionado, pero el mandatario advirtió que “tomará medidas” y que “no se quedará de brazos cruzados”.

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Sin embargo, la aprobación del Presupuesto cuenta con un plazo Constitucional y debe de ser aprobado antes del 30 de noviembre, de lo contrario regirá el del año anterior, por lo que si los movimientos no se realizan antes de esa fecha, podría entrar en vigencia el de 2025 que tiene un techo de gasto de Q154,836.6 millones (USD 20,293.2 millones).