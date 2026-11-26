Shakira se presentará en el Estadio Cementos Progreso el 23 de enero de 2027 como parte de su gira mundial. (CHP Guatemala)

Guardar

Ya hay fecha, hora y precios para el concierto de Shakira en Guatemala. Con un concierto que promete poner a gritar a todas las lobas guatemaltecas.

La presentación formará parte de Las mujeres ya no lloran World Tour 2027, la gira internacional de la artista colombiana. CHP Guatemala, Music Vibe y Fenix Entertainment confirmaron los detalles del evento durante una conferencia realizada el miércoles 25 de noviembre.

PUBLICIDAD

Shakira volverá a presentarse en Guatemala el sábado 23 de enero de 2027, con un concierto en el Estadio Cementos Progreso de la zona 6 de la capital. El espectáculo comenzará a las 20 horas y las entradas tendrán precios finales de entre Q790 (USD 103) y Q3.290 (USD 427), según la localidad elegida.

La plataforma oficial PrimeraFila.shop habilitará la venta general de boletos a partir de las 18 horas. (Archivo/EFE)

El regreso de la cantante marcará su primera actuación en el país desde abril de 2011, cuando formó parte del Tigo Fest en el mismo recinto donde se realizará el próximo show.

Las entradas saldrán a la venta el 27 de noviembre

La preventa comenzará el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10 horas. Esta instancia estará destinada a los clientes que cuenten con tarjetas de débito o crédito Visa de Banco Promerica.

PUBLICIDAD

Las empresas CHP Guatemala, Music Vibe y Fenix Entertainment confirmaron los detalles del evento durante una conferencia de prensa. (CHP Guatemala)

La venta general abrirá ese mismo día desde las 18 horas. Los boletos estarán disponibles en la plataforma oficial PrimeraFila.shop, que concentrará la venta de las ocho localidades habilitadas para el concierto.

Los organizadores recomendaron revisar la disponibilidad y las condiciones de compra en el sitio oficial antes de realizar la operación, debido a que el acceso a cada sector dependerá del avance de la venta.

Los precios irán de Q790 a Q3.290 con el cargo por servicio

El recinto tendrá opciones en sectores generales, tribunas, platea, gramilla y dos áreas Fan Zone. La entrada más económica corresponderá a General 1 y General 2, con un costo final de Q790 (USD 103), incluido el cargo por servicio.

PUBLICIDAD

Las localidades de Tribuna y Preferencia tendrán un valor total de Q1.540 (USD 200). Para Platea, el precio anunciado será de Q2.190 (USD 285), mientras que Gramilla costará Q2.740 (USD 355).

Las zonas más próximas al escenario serán Fan Zone A y Fan Zone B. Cada una tendrá un precio final de Q3.290 (USD 427). El valor base de estas localidades será de Q2.990 (USD 388), al que se sumará un cargo de servicio de Q300 (USD 39).

Los precios de las entradas para el concierto oscilan entre Q790 y Q3.290 según la ubicación en el recinto. (CHP Guatemala)

La tabla de precios difundida para el show establece los siguientes valores finales:

General 1: Q790 - (USD 103)

General 2: Q790 - (USD 103)

Tribuna: Q1.540 - (USD 200)

Preferencia: Q1.540

Platea: Q2.190 - (USD 285)

Gramilla: Q2.740 - (USD 355)

Fan Zone A: Q3.290 - (USD 427)

Fan Zone B: Q3.290 - (USD 427)

Será el quinto concierto de Shakira en Guatemala

La cantante ya se presentó en Guatemala en distintas etapas de su carrera. En 1996 llevó la gira Pies descalzos a la desaparecida plaza de toros. Cuatro años después regresó con Anfibio al entonces estadio del Ejército.

PUBLICIDAD

En 2006 actuó en el estadio Mateo Flores con la gira Fijación oral. Su última visita ocurrió el 9 de abril de 2011, durante el Tigo Fest, también en el Estadio Cementos Progreso.

La fecha en Guatemala integrará una nueva etapa latinoamericana de la gira, que contempla presentaciones en Costa Rica, Panamá, Venezuela, Puerto Rico y Brasil. El tour acompaña el álbum Las mujeres ya no lloran, publicado en marzo de 2024.