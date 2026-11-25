El Parlamento de Israel aprobó en primera votación el proyecto para crear una comisión estatal sobre las fallas de seguridad del 7 de octubre. (REUTERS/Ronen Zvulun)

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Los legisladores de Israel aprobaron este miércoles en una primera votación un proyecto de ley para crear una comisión estatal de investigación sobre las fallas de seguridad que precedieron al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023.

La iniciativa obtuvo 65 votos a favor y 50 en contra en la Knéset, el Parlamento israelí. Fue presentada por un diputado del partido Yashar, encabezado por el aspirante a primer ministro Gadi Eisenkot, y todavía deberá superar el tratamiento en comisión y tres lecturas adicionales para convertirse en ley.

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La comisión tendría cinco miembros y un informe preliminar en un año

El proyecto plantea una comisión de cinco integrantes, que deberá publicar un informe preliminar dentro del año siguiente a su conformación. La propuesta prevé una asignación de siete millones de séqueles, cerca de USD 2 millones, para ponerla en marcha.

El gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó la comisión estatal y propuso un organismo bipartidista designado por políticos. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Eisenkot había prometido durante la campaña electoral que impulsaría con rapidez una pesquisa estatal e independiente sobre las fallas que permitieron el ataque. Su partido afirmó que la ley es necesaria para esclarecer lo ocurrido y extraer lecciones destinadas a reforzar la seguridad israelí.

El gobierno interino del primer ministro Benjamin Netanyahu, que estaba en funciones cuando ocurrió el ataque, rechazó hasta ahora los pedidos de establecer una comisión estatal. En su lugar, propuso un organismo bipartidista cuyos miembros serían designados por dirigentes políticos.

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El ataque terrorista de Hamas dejó unas 1.200 personas muertas

El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista palestino Hamas lanzó una ofensiva desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel. El asalto dejó alrededor de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y fue la jornada más mortífera en la historia del país desde su creación en 1948.

La ofensiva comenzó con el lanzamiento de miles de cohetes hacia ciudades israelíes. Luego, cientos de atacantes cruzaron la frontera después de destruir sectores de la valla y entraron en camionetas, motocicletas y parapentes motorizados.

La ofensiva terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de alrededor de 1.200 personas en Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Los milicianos atacaron comunidades cercanas a la frontera, entre ellas Be’eri y Kfar Aza, además de la base militar de Nahal Oz. También irrumpieron en el festival de música Supernova, donde hubo civiles asesinados y secuestrados.

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Hamas y otras facciones palestinas llevaron por la fuerza a Gaza a 251 rehenes, entre ellos niños, adultos mayores y ciudadanos extranjeros. La ofensiva derivó en la declaración del estado de guerra por parte de Israel y en una operación militar a gran escala en Gaza.

El debate sobre una investigación estatal permanece abierto entre los israelíes, que reclaman esclarecer las decisiones y omisiones que antecedieron al ataque. La comisión propuesta tendría que determinar las responsabilidades vinculadas con las fallas de seguridad y presentar sus primeras conclusiones un año después de su creación.