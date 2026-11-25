Vista de la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), luego de que la coalición liderada por Arabia Saudita declarara que la torre en el distrito financiero de Riad había sido blanco de un "ataque terrorista" el martes, sin brindar más detalles, en Riad, Arabia Saudita, en esta imagen distribuida el 24 de noviembre de 2026 (Saudi Press Agency/Handout vía REUTERS)

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Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este miércoles ataques contra el Centro Financiero Rey Abdullah de la capital saudí Riad, donde se registraron ayer 11 heridos, y contra la refinería Ras Tanura de la petrolera Aramco, en la Provincia Oriental del reino árabe.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró esta mañana en un comunicado que “han llevado a cabo dos operaciones militares especializadas” en represalia por los “crímenes” saudíes, en referencia a los bombardeos de la coalición liderada por Riad contra territorio yemení.

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“La primera (operación militar) tuvo como objetivo la refinería de Ras Tanura, en la Provincia Oriental. Por la gracia de Alá, los ataques fueron precisos y directos, lo que provocó incendios en las instalaciones”, indicó Sarea.

Mientras, la segunda operación tuvo como objetivo el Centro Financiero Rey Abdullah, que fue atacado en “tres fases distintas”, y aseguró que los bombardeos “también fueron precisos y causaron daños significativos”.

“Las Fuerzas Armadas yemeníes continuarán sus operaciones en defensa de nuestro pueblo y de nuestro país. Nos esforzaremos por infligir dolor a este enemigo criminal -asesino de niños y mujeres- utilizando todos los medios disponibles y posibles”, advirtió el portavoz militar.

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La Defensa Civil saudí informó este martes de al menos 11 personas heridas en un ataque lanzado por los hutíes contra una de las torres del Centro Financiero Rey Abdullah, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF).

Vista de los daños sufridos por la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), sede del fondo soberano saudí, tras un ataque hutí en Riad, Arabia Saudita, el 19 de noviembre de 2026 (Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida por REUTERS)

Mientras, la coalición militar que lidera Arabia Saudita en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido indicó esta madrugada que “las defensas aéreas interceptaron y destruyeron cuatro drones sobre Ras Tanura”.

“Cayeron escombros como resultado de la interceptación. Las evaluaciones iniciales indican que no hay heridos”, aseguró en X el portavoz de la coalición, Turki al Maliki.

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Los hutíes han intensificado sus acciones contra el reino árabe después de que la coalición bombardeara el fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, así como otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes, que prometieron responder con dureza.

Los insurgentes han reiterado en varias ocasiones que no hay ningún lugar seguro en Arabia Saudita a excepción de las regiones sagradas de La Meca y Medina, los lugares más importantes para los musulmanes y en los que la coalición afirma que los hutíes lanzan ataques, extremo que el grupo niega y que denuncia de hecho como propaganda saudí.

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Esto se enmarca dentro de la nueva fase de la guerra del Yemen, que estalló en el verano tras el bombardeo del aeropuerto de Saná —la capital del Yemen bajo control hutí—, un evento que dio inicio a una ofensiva de los rebeldes tanto en el propio país árabe como contra objetivos en Arabia Saudita.