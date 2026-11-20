Una detonación ocurrida mientras manipulaban material explosivo en un campamento de Haití cobró la vida de dos soldados salvadoreños (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

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La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó este viernes 20 de noviembre sobre un grave incidente ocurrido en Haití, donde cuatro elementos militares salvadoreños resultaron afectados tras registrarse una detonación mientras manipulaban material explosivo dentro de uno de los campamentos en los que se encuentran destacados.

Como resultado del estallido, dos de los efectivos perdieron la vida en el lugar y los otros dos sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica especializada.

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A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales bajo la etiqueta de noticia en desarrollo, la institución castrense lamentó profundamente lo sucedido y extendió sus condolencias a los seres queridos de los uniformados caídos. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, señaló la FAES en su pronunciamiento público.

De momento, se desconocen los nombres, rangos y edades tanto de los dos soldados que perdieron la vida como de los dos elementos que permanecen bajo observación médica. Tampoco se ha precisado la ubicación exacta del campamento donde ocurrió el accidente ni las circunstancias técnicas que provocaron la activación del material explosivo durante las labores de manejo.

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Este trágico episodio ocurre en un momento de alta tensión y despliegue operativo para las tropas centroamericanas en el país caribeño, y coincide con el cumplimiento de más de un mes desde la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en territorio haitiano.

El pasado 18 de octubre, un grupo de aerotécnicos pertenecientes al contingente de El Salvador fue emboscado por bandas armadas mientras se desplazaba en un vehículo blindado por la zona de Santo, en el municipio de Croix-des-Bouquets, ubicado en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)

Durante aquel ataque armado, que incluyó disparos y explosivos que incendiaron el transporte, se perdió todo rastro de los cuatro especialistas. Aunque trascendió de manera extraoficial la identidad de uno de ellos, Edimar Rosales, de 23 años, el paradero y la condición física de los cuatro aerotécnicos continúan siendo desconocidos tras cumplirse el primer mes del incidente, pese a los intensos rastreos y operativos ejecutados en la llanura de Cul-de-Sac y otros sectores controlados por estructuras criminales.

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A raíz de esa emboscada, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó el envío de un refuerzo superior a los 2,000 soldados fuertemente armados y equipados con unidades aéreas hacia Haití, con el objetivo declarado de localizar y rescatar a los cuatro técnicos desaparecidos.

La compleja situación de seguridad en Haití

El despliegue de las fuerzas salvadoreñas se desarrolla en medio de una profunda crisis institucional y de seguridad que atraviesa Haití, donde coaliciones de pandillas fuertemente armadas mantienen el control sobre extensas zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores.

Estas estructuras criminales han bloqueado carreteras estratégicas, impuesto sistemas de extorsión y atacado de forma sistemática infraestructuras públicas, comisarías y servicios básicos, sumiendo a la población civil en una emergencia humanitaria constante.

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Fuerzas de seguridad en operativos dentro de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. El despliegue salvadoreño en el país caribeño suma nuevas bajas humanas en medio de la búsqueda de cuatro especialistas en aviación emboscados en octubre pasado. (AP Foto/Odelyn Joseph)

En el marco de estas acciones conjuntas, las tropas salvadoreñas instalaron una base de operaciones en el estadio Sylvio Cator y han participado en la recuperación de puntos clave como la subcomisaría de Portail Léogâne y una central de la empresa Electricidad de Haití.

Asimismo, apenas este jueves 19 de noviembre, un operativo de gran escala ejecutado por las fuerzas de seguridad en el sector de Martissant dejó un saldo preliminar de al menos 34 presuntos pandilleros abatidos en un refugio vinculado a la banda Grand Ravine. Es en este entorno de confrontación permanente y manejo de armamento de alto poder donde hoy la Fuerza Armada de El Salvador sufre estas nuevas bajas humanas.

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