Más de 18 mil jóvenes salvadoreños accederán a la educación superior en el ciclo 01/2027 tras el cambio en el sistema de becas. (Cortesía: Dirección de Integración)

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El Salvador incorporará a más de 18 mil jóvenes al ciclo 01/2027 de educación superior mediante un sistema que reemplaza el esquema selectivo de becas y amplía el acceso a 46 instituciones universitarias, técnicas y de formación vocacional. Más de 10 mil de los estudiantes ya inscritos son mujeres.

La matrícula representa un aumento del 70% frente a 2026, cuando ingresaron alrededor de 11 mil becados. Los nuevos beneficiarios se sumarán a 13.500 jóvenes que ya cursan estudios superiores con este acompañamiento educativo.

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Más de 46 mil cupos para el ciclo 2027

Las instituciones participantes ofrecerán más de 46 mil cupos con becas para 2027, frente a los más de 21.400 disponibles el año anterior. La red pasó de 37 universidades, escuelas técnicas y centros de formación técnico vocacional en 2026 a 46 entidades para el próximo ciclo.

La oferta académica reúne 600 carreras en modalidades presencial, semipresencial y virtual. Más de 7 mil jóvenes se inscribieron en disciplinas STEAM, vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, entre ellos 3.475 mujeres.

La matrícula de nuevos becarios registró un incremento del 70 por ciento respecto al ingreso de 2026. (Cortesía: Dirección de Integración)

El Programa Proceso Formativo llegó a 663 instituciones educativas de zonas rurales y urbanas. Del total de la matrícula, el 40% de los jóvenes obtuvo una certificación DI y ya ingresó a una de las carreras disponibles.

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En años anteriores, entre el 1% y el 3% de los estudiantes de institutos nacionales lograba acceder a la universidad. El nuevo modelo también incorporó este año a alumnos de colegios privados de bajos aranceles.

La iniciativa plantea una política pública basada en la Cultura de la Integración y busca ampliar las oportunidades educativas para decenas de miles de familias. El crecimiento de la matrícula fue asociado con el acompañamiento de maestros, directores de centros educativos, familias e instituciones de educación superior.

Cuatro encuentros para los nuevos becados

Los estudiantes que formalizaron su inscripción participarán en una gira de celebración en cuatro sedes del país, acompañados por padres de familia, autoridades educativas e invitados especiales. El recorrido comenzará el 18 de noviembre en el Multigimnasio Don Bosco, donde se espera a más de 3.500 personas.

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La red de instituciones participantes amplió su oferta a 46 entidades universitarias y técnicas para el próximo ciclo. (Cortesía: Dirección de Integración)

El 19 de noviembre, la actividad continuará en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, con una convocatoria superior a 10 mil asistentes. El 11 de diciembre se trasladará a Palenque, en Santa Ana, para reunir a más de 4 mil personas.

La última escala será el 13 de diciembre en FUSALMO San Miguel, con más de 7 mil asistentes distribuidos en dos jornadas. Para 2027, el sistema proyecta superar los 31.500 becados, aunque la cifra total se dará a conocer en diciembre.