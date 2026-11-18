El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló la audiencia única contra 62 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. (Foto: FGR)

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Durante tres días se desarrollará la audiencia única abierta contra 62 imputados acusados de agrupaciones ilícitas, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con la clica Francis Locos Salvatruchos, del programa Cabañas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El proceso fue instalado en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 3, de San Salvador. La representación fiscal presentará prueba testimonial, documental, pericial y por informes para sostener la acusación.

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De los 62 procesados, 58 fueron capturados en el contexto del régimen de excepción. Los otros cuatro serán juzgados en ausencia.

La audiencia reúne a personas que, según el dictamen de acusación fiscal, habrían formado parte de una estructura que operó durante varios años en el departamento de Cabañas.

La Fiscalía atribuye a los procesados actividades delictivas en los distritos de Ilobasco, San Isidro y Sensuntepeque. Todos enfrentan el delito de agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República vincula a los acusados con la clica Francis Locos Salvatruchos que operó en Cabañas. (Foto: FGR)

Al finalizar la presentación de las pruebas y los alegatos, la representación fiscal solicitará penas de entre 25 y 60 años de prisión. La petición variará de acuerdo con el rango que la acusación atribuye a cada imputado dentro de la pandilla.

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Cabañas: un ranflero, nueve homeboys y otros 52 procesados

El requerimiento fiscal identifica a uno de los acusados con el rango de ranflero o cabecilla. Además, señala a nueve homeboys, a 13 con rango de observación y a 39 paros.

Entre los procesados figura Carlos Manuel Barrientos Ayala, a quien la investigación fiscal perfila como ranflero de la clica Francis Locos Salvatruchos.

Un total de 58 imputados fueron capturados durante el régimen de excepción y cuatro enfrentan el juicio en ausencia. (Foto: FGR)

La Fiscalía sostiene que Barrientos Ayala ejercía el rango de cabecilla dentro de la estructura investigada, según la clasificación incluida en el dictamen de acusación.

Entre los imputados señalados como homeboys se encuentran Alexander Antonio Reyes Galindo, José Adonis Arévalo Hernández, Dagoberto Vladimir Castillo Rivera, José Arturo Bautista Bautista y Roberto Carlos Lozano Mercado.

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También son procesados con ese rango otros cuatro imputados, hasta completar los nueve homeboys incluidos en la acusación fiscal.

En el grupo identificado con rango de observación figuran Ronald Estiven Iraheta, Antonio Escobar Hernández, Adonis Misael Amaya Amaya, Ulises Alexander Romero Arévalo, José Osmín Constanza Castillo y José Manuel Córdova Zepeda.

La acusación incluye a 13 personas con esa clasificación dentro de la estructura. En la información proporcionada se mencionan seis de esos procesados.

Voz: fiscal del caso

Como paros aparecen José Alcides Durán Castillo, Kevin Alejandro Córdoba Ábrego, Diego Andrés Castillo Hidalgo y Ramón Ernesto Nuñez Guzmán.

El dictamen también atribuye ese rango a otros 35 imputados, para un total de 39 procesados identificados como paros.

Fiscalía presentará testigos, documentos y peritajes

La FGR informó que cuenta con testigos para acreditar ante el tribunal la presunta vinculación de los 62 acusados con la clica Francis Locos Salvatruchos.

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La prueba testimonial formará parte de los elementos que la representación fiscal expondrá durante los tres días previstos para la audiencia única abierta.

La investigación fiscal atribuye actividades delictivas a la estructura en los distritos de Ilobasco, San Isidro y Sensuntepeque. (Foto: FGR)

La institución también incorporará documentación, informes y prueba pericial. Con esos elementos buscará sustentar el señalamiento de que los imputados pertenecían a la MS-13.

La Fiscalía deberá presentar sus elementos probatorios ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 3, que conoce el caso en San Salvador.