Los Preliminares de la Copa Oro 2027 otorgarán los últimos siete boletos para el torneo de selecciones de Concacaf. (Cortesía: Selección Nacional de Honduras/ Federación Costarricense de Fútbol/La Selecta)

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Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua disputarán los Preliminares de la Copa Oro 2027, una instancia que otorgará los últimos siete cupos para el torneo de selecciones más importante de la región.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmó los cruces después de la ventana de noviembre de la Liga de Naciones 2026/27. El orden de las llaves respondió a la ubicación de cada equipo en el ranking, con un sistema que enfrentó al mejor clasificado contra el último, al segundo contra el penúltimo y así de forma sucesiva.

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Las siete eliminatorias se resolverán por marcador global. Los equipos mejor posicionados tendrán la localía en el partido de vuelta.

Nueve selecciones ya aseguraron su presencia en la Copa Oro 2027, incluida la representación de Arabia Saudita en calidad de invitada. (USA TODAY Sports)

Costa Rica y Honduras definirán sus series en casa

La selección de Costa Rica se medirá con Puerto Rico. El equipo costarricense buscará volver a la Copa Oro desde una ronda que reúne a selecciones que no lograron la clasificación directa por medio de la Liga de Naciones.

Honduras enfrentará a Guayana Francesa. La serie pondrá a prueba a una selección hondureña que accedió a las Preliminares después de ocupar uno de los puestos bajos de su grupo en la Liga A. El vencedor obtendrá un lugar en el certamen que se jugará entre el 17 de junio y el 11 de julio de 2027.

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Guatemala tendrá como rival a República Dominicana. La selección guatemalteca contará con la ventaja de definir como local. Guatemala vs. República Dominicana será una de las llaves con atención en la región, ya que ambos equipos buscarán una plaza en el torneo.

Guatemala cerrará en su estadio el cruce clasificatorio frente a República Dominicana. (Cortesía: Federación de Fútbol de Guatemala)

El Salvador y Nicaragua tendrán cruces ante rivales caribeños

La selección de El Salvador quedó emparejada con Curazao. El conjunto salvadoreño deberá disputar la revancha como visitante. El cruce reúne a dos equipos que llegaron a esta instancia por caminos distintos: Curazao fue uno de los perdedores de cuartos de final de la Liga A, mientras que El Salvador obtuvo su lugar a través del Play-In entre las Ligas A y C.

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Nicaragua jugará ante Haití. El equipo nicaragüense también llegó desde el Play-In y tendrá el desafío de revertir la desventaja de posición en una eliminatoria que se cerrará fuera de casa. Haití vs. Nicaragua definirá a uno de los siete clasificados que completarán la nómina de la Copa Oro.

Nicaragua disputarán el partido definitorio por la clasificación a la Copa Oro de visita. (Cortesía: selección Nacional de Nicaragua)

Los otros enfrentamientos serán Jamaica ante Aruba y Surinam frente a Trinidad y Tobago.

La Copa Oro tendrá 16 equipos y un formato renovado

Los siete ganadores se sumarán a las nueve selecciones ya clasificadas: Canadá, México, Panamá y Estados Unidos, que ganaron los cuartos de final de la Liga A; Cuba, Guyana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, vencedores de grupo en la Liga B; y Arabia Saudita, invitada al campeonato.

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La Copa Oro Concacaf 2027 tendrá dos grupos de ocho equipos. Cada selección jugará cuatro partidos contra cuatro rivales distintos y los cuatro primeros de cada zona pasarán a cuartos de final. Desde esa etapa, el torneo se disputará a partido único hasta la final.

Concacaf todavía no informó las fechas ni las sedes de los encuentros de marzo. El sorteo oficial de la Copa Oro está previsto para el 8 de abril de 2027.