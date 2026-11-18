El ingreso de capital externo en el segundo trimestre de 2026 fue un 91% menor que en el mismo período del año anterior. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La atracción de inversión extranjera directa en El Salvador registró una caída de 54% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, quien advirtió que el retroceso limita las opciones del país para elevar la productividad y sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

Durante una entrevista en el programa Corre, Corre, de Radio Punto 10.5 FM, Choussy señaló que la reducción fue mayor al observar únicamente el segundo trimestre. Según afirmó, la inversión extranjera fue 91% menor que en el mismo período del año anterior.

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“En vez de estar atrayendo inversión extranjera, estamos perdiendo esa capacidad”, sostuvo el ex titular del BCR al referirse a uno de los desafíos de la economía salvadoreña, que este año mantiene previsiones de crecimiento de entre 4.5% y 5%, según las cifras citadas en la entrevista.

Choussy diferenció entre el flujo anual de inversión extranjera directa y el stock acumulado de capital externo en el país. Explicó que la segunda medición se mantiene con variaciones reducidas, mientras que la inversión que ingresa cada año muestra una contracción frente a los registros de 2025.

Mauricio Choussy diferenció la estabilidad del stock acumulado frente a la reducción del flujo anual de inversión foránea./ (Redes Diana Verónica y Tony)

“El stock de inversión extranjera permanece, pero se mide también cuánta inversión entra cada año en relación con el período anterior”, explicó. “Este año ha venido más de 50% menos de inversión de lo que vino el año pasado”, agregó.

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Para Choussy, la disminución de la inversión extranjera directa representa una dificultad para la siguiente etapa de desarrollo económico. El exfuncionario consideró que el país logró dinamizar la actividad a partir de las remesas, el consumo y la construcción, aunque advirtió que esos factores no bastan para consolidar una expansión sostenida.

“El país necesita pasar a otras etapas de desarrollo, con otros tipos de inversión en comercio e industria”, afirmó. En su análisis, la llegada de capital externo permite incorporar conocimientos, tecnología y prácticas empresariales que luego pueden trasladarse a otros sectores de la economía local.

“Las empresas traen nuevas tecnologías, traen más experiencia y así se transmite”, dijo Choussy. A su juicio, la atracción de capital externo y la formación de trabajadores son dos vías centrales para aumentar la productividad.

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El expresidente del BCR propuso diversificar la matriz económica mediante inversiones en energía geotérmica, solar y turismo ante la caída del 54% en el primer semestre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista apeló a una comparación para describir la situación. “Hemos arreglado un poco la fachada”, señaló, en referencia a la mejora de algunos indicadores de actividad. Sin embargo, planteó que falta revisar “las fundaciones, la estructura, el funcionamiento y la operatividad” de la economía salvadoreña.

En ese punto, citó la educación como una de las debilidades pendientes. Choussy indicó que el promedio de escolaridad en el país es de 7.5 años, un nivel que consideró bajo ante las nuevas demandas del mercado laboral y los cambios tecnológicos.

También pidió cautela al evaluar los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Si bien reconoció mejoras, recordó que las evaluaciones recientes abarcaron a 170 escuelas, por lo que las definió como una muestra piloto de las reformas que podrían aplicarse en mayor escala.

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Remesas y construcción explican parte del crecimiento

Choussy atribuyó una parte relevante del crecimiento reciente a las remesas familiares. Según sus cifras, estos recursos aumentaron 18% en 2025 y sumaron USD 1,500 millones adicionales respecto del año previo.

Las remesas familiares crecieron un 18% en 2025 y sumaron USD 1,500 millones adicionales a la actividad económica. /(Diario de Centro América)

El ex presidente del BCR sostuvo que esos fondos impulsaron el consumo, la ampliación y reparación de viviendas, además de pequeños negocios en distintos puntos de El Salvador. También vinculó ese movimiento con la mejora de las condiciones de seguridad, que, según dijo, facilitó la actividad de comerciantes y emprendedores en zonas fuera de San Salvador.

No obstante, señaló que una parte considerable de la inversión se concentra en el sector de la construcción. “¿Es malo que haya inversión en construcción? No, pero no vamos a poder quedarnos construyendo, construyendo, construyendo”, advirtió.

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Choussy mencionó al turismo, la producción de alimentos y la generación energética como sectores con potencial para ampliar la base productiva. En particular, propuso profundizar la inversión en energía geotérmica, solar y en la reconversión de plantas que utilizan búnker hacia el gas natural.

La caída de la inversión extranjera, sostuvo, obliga a definir medidas que fortalezcan la confianza y permitan diversificar la economía más allá del consumo, las remesas y la construcción.