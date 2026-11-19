La Policía Nacional Civil de El Salvador arrestó a tres gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte por exigir dinero a una motociclista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó este miércoles sobre la captura de tres gestores de tránsito acusados de exigir USD 100 a una motociclista a cambio de no decomisar su vehículo.

Los arrestados son Douglas Omar L., de 33 años; Abiu Joel S., de 41, y Gilberto Antonio R., de 29. Los tres trabajaban como gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte de El Salvador (VMT).

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La captura fue ordenada por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), que atribuye a los sospechosos el delito de cohecho propio. La legislación salvadoreña sanciona esta conducta cuando un funcionario o empleado público solicita o recibe una dádiva a cambio de realizar, retrasar u omitir un acto vinculado a sus funciones.

La PNC indicó que el caso se remonta al 19 de octubre, cuando la víctima fue detenida durante un control vehicular en el bulevar Los Próceres, una de las principales vías de circulación de San Salvador.

Los tres empleados capturados fueron identificados como Douglas Omar L., Abiu Joel S. y Gilberto Antonio R. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La víctima realizó un retiro sin tarjeta tras la presunta exigencia de dinero

Durante la intervención, los gestores constataron que la mujer no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación de la motocicleta. Según la versión policial, los agentes le comunicaron que el vehículo sería decomisado por esas irregularidades.

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La denunciante aseguró que, ante esa situación, los tres trabajadores le exigieron USD 100 para evitar el decomiso de la motocicleta. La PNC sostuvo que los acusados se valieron de su condición de gestores de tránsito para pedir dinero a la víctima.

La mujer no tenía efectivo en ese momento, por lo que los funcionarios le habrían solicitado que realizara una operación de retiro sin tarjeta en un cajero automático. Este mecanismo permite generar un código desde una cuenta bancaria para que otra persona cobre el monto en una terminal habilitada.

De acuerdo con la PNC, la víctima generó el código solicitado y Abiu Joel S efectuó el retiro. Las cámaras de videovigilancia del cajero automático registraron la operación, un elemento que formó parte de las pesquisas para identificar a los presuntos responsables.

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Antes de retirarse del lugar, los gestores habrían impuesto una multa de tránsito a la motociclista. La PNC afirmó que ese procedimiento ocurrió después de la presunta exigencia de dinero y quedó incluido en la denuncia que permitió abrir la investigación.

Los gestores advirtieron a la conductora sobre el decomiso de la motocicleta debido a la falta de licencia y tarjeta de circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC señaló que las investigaciones permitieron establecer la identidad de los tres gestores y vincularlos con el episodio denunciado por la motociclista. Los acusados serán puestos a disposición de la Justicia salvadoreña para enfrentar el proceso por cohecho propio.

La Fiscalía deberá presentar los elementos reunidos durante la investigación ante un tribunal, que definirá las medidas judiciales correspondientes y el avance de la causa. La culpabilidad de los detenidos deberá ser determinada en sede judicial.

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La PNC sostuvo que el operativo forma parte de las acciones contra funcionarios que utilizan sus puestos para obtener beneficios económicos indebidos.

El VMT se pronunció tras las capturas y afirmó que mantiene una política de rechazo ante eventuales irregularidades cometidas por sus empleados.

“Como institución, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el combate a cualquier acto de corrupción que contravenga los principios del servicio público”, señaló el VMT en redes sociales.