El Vaticano declaró a San Óscar Arnulfo Romero como Patrono ante Dios de los Obispos de América Central. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue declarado Patrono ante Dios de los Obispos de América Central, según informó la Conferencia Episcopal de Costa Rica a partir de un decreto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, emitido en el Vaticano el 14 de septiembre de 2026.

La designación responde a una petición del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), organismo que reúne a los obispos de la región. El documento, identificado con el protocolo N. 701/24, presenta al arzobispo salvadoreño como un referente por su “ministerio pastoral entre los pobres” y por el testimonio de su muerte.

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El decreto señala que los obispos centroamericanos mantienen una devoción especial por Romero y lo consideran un ejemplo para el ejercicio del ministerio episcopal. La resolución confirma la elección de quien fue arzobispo de San Salvador y murió asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.

La solicitud fue elevada a la Santa Sede por monseñor Héctor David García Osorio, presidente del SEDAC, mediante una carta fechada el 28 de noviembre de 2025. Tras analizar el pedido bajo las normas de la Iglesia para la designación de patronos, el dicasterio dio su aprobación en virtud de las facultades concedidas por el papa León XIV.

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La designación oficial como Patrono ante Dios de los Obispos de América Central, respondió a una petición del Secretariado Episcopal de América Central enviada a la Santa Sede./ (Conferencia Episcopal de Costa Rica)

El documento lleva las firmas del cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y del arzobispo Vittorio Francesco Viola, secretario de ese organismo vaticano.

El arzobispo asesinado durante una misa en San Salvador

Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Fue ordenado sacerdote en 1942 y, después de ocupar distintos cargos en la jerarquía eclesiástica salvadoreña, asumió como arzobispo de San Salvador en febrero de 1977, en un período de violencia política, desigualdad y persecución contra sectores sociales y religiosos del país.

Durante sus tres años al frente de la arquidiócesis, denunció secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Sus homilías dominicales, transmitidas por radio, se convirtieron en un canal para informar sobre las víctimas de la violencia y reclamar el respeto de los derechos humanos.

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Romero pidió a integrantes de las fuerzas armadas que no obedecieran órdenes contrarias a la ley de Dios. El 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, reclamó el fin de la represión. Al día siguiente, un francotirador le disparó durante la celebración eucarística.

Un francotirador asesinó a monseñor Romero el 24 de marzo de 1980 en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. /(Foto de archivo)

Su asesinato ocurrió antes del inicio formal de la guerra civil salvadoreña, conflicto que se extendió durante 12 años y dejó más de 75 mil muertos, según los registros citados por Vatican News. La Iglesia católica lo reconoció como mártir por odio a la fe, una condición que permitió avanzar en su proceso de beatificación.

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La canonización convirtió a Romero en un santo de la Iglesia universal

El papa Francisco beatificó a Romero el 23 de mayo de 2015 en San Salvador. Tres años después, el 14 de octubre de 2018, lo canonizó en una ceremonia en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Tras esa proclamación, Francisco definió al santo salvadoreño como un modelo de pastor que entregó su vida por su pueblo. También lo presentó como una figura de unidad para la Iglesia y como una referencia para obispos, sacerdotes y fieles en América Latina.

La designación como patrono de los obispos de América Central incorpora ahora su figura al calendario espiritual del episcopado regional. El decreto vaticano lo identifica como “obispo y mártir” y lo propone como intercesor de los prelados de la región ante los desafíos pastorales, sociales y eclesiales de los países centroamericanos.

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