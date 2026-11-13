La producción de azúcar salvadoreña caería 15% y volvería a niveles de hace una década, según gremial cañera

La principal gremial cañera del país estima que la próxima cosecha rondará 14.41 millones de quintales, frente a los 16.95 millones del ciclo previo, aunque advierte que el resultado definitivo se conocerá al finalizar la corta (Brasil). EFE/Marcelo Sayão

Guardar

La producción salvadoreña de azúcar retrocedería a niveles que no se registraban desde hace una década, según los primeros cálculos de la zafra 2026-2027.

La proyección surge de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador (Procaña) y fue publicada por Diario El Mundo. El gremio anticipa una caída del 15% en el volumen de corta que arranca el próximo 16 de noviembre.

PUBLICIDAD

La producción de azúcar en El Salvador caería un 15% en la zafra 2026-2027 por el estrés hídrico que dejó El Niño, un ataque inédito de la plaga cochinilla y un alza de hasta el 25% en insumos agrícolas, según Procaña. El dato definitivo solo se conocerá al cerrar la cosecha.

La cifra que marca el retroceso del sector

La zafra 2025-2026 cerró con 7.16 millones de toneladas, equivalentes a 16.95 millones de quintales, según el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (Consaa). Con la baja proyectada, el nuevo ciclo rondaría los 6.09 millones de toneladas y 14.41 millones de quintales.

La producción salvadoreña de azúcar retrocedería a niveles que no se registraban desde hace una década, según los primeros cálculos de la zafra 2026-2027. EFE/Saul Martínez/Archivo

De confirmarse, la producción volvería a un piso similar al del ciclo 2015-2016, cuando la zafra alcanzó 14.1 millones de quintales.

“Ha sido un año bastante difícil por el tema de El Niño”, dijo Óscar Orellana, presidente de Procaña, a Diario El Mundo. El dirigente advirtió que la magnitud real del impacto solo se conocerá cuando termine la corta.

PUBLICIDAD

Orellana amplió ante el diario: “Hasta que hayamos terminado la cosecha vamos a tener los datos reales, porque de verdad que es bien difícil meterse a un cañal; todas son proyecciones, porque usted lo que hace son muestreos”.

Ochenta y nueve días sin lluvia golpearon la zona oriental

El productor explicó que la caña es una planta “noble” capaz de resistir hasta 40 días sin precipitaciones. Este año, sin embargo, la sequía acumuló 89 días secos, concentrados sobre todo en la zona oriental del país.

Esa falta de agua coincidió con las etapas del cultivo que más humedad requieren para crecer. “El cañal se vio afectado por estrés hídrico; se va a ver afectado en la producción y se va a ver afectado en el rendimiento de azúcar”, indicó Orellana ante el diario.

PUBLICIDAD

Solo el 10% del cultivo de caña cuenta con sistemas de riego en el país; el resto depende por completo del clima.

Las lluvias de las últimas semanas, que dejaron humedad excesiva en los terrenos, obligaron a escalonar el inicio de la zafra. Algunos ingenios comenzarán el 16 de noviembre, otros esperarán hasta el 23 de noviembre y uno la postergará hasta el 1 de diciembre. En el país operan seis ingenios: Izalco, El Ángel, Chaparrastique, La Cabaña, Injboa y La Magdalena.

Las lluvias de las últimas semanas, que dejaron humedad excesiva en los terrenos, obligaron a escalonar el inicio de la zafra. Algunos ingenios comenzarán el 16 de noviembre, otros esperarán hasta el 23 de noviembre y uno la postergará hasta el 1 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una plaga nunca vista se sumó al alza de los insumos

Al estrés hídrico se añadió un segundo golpe. Según Procaña, el costo de los insumos agrícolas subió hasta un 25%, impulsado por la guerra en Medio Oriente, que mantuvo el petróleo por encima de los USD 70 y con picos de hasta USD 100 desde que estalló el conflicto, en febrero pasado.

PUBLICIDAD

“Además, tuvimos un ataque severo de una plaga que nunca nos había atacado”, señaló Orellana a Diario El Mundo.

Esa plaga es la cochinilla, un insecto que migró desde México y que, según reportes de la gremial, afectó al menos 35,000 manzanas de cultivo. Los productores debieron aplicar más tratamientos justo cuando los precios de los agroquímicos estaban en alza.

Solo el 10% del cultivo de caña cuenta con sistemas de riego en el país; el resto depende por completo del clima.

El primer síntoma de la infestación es el amarilleamiento de la planta, un signo que al inicio se confundió con la falta de lluvia. “Al principio mucha gente pensó que era por la falta de lluvia, que era estrés hídrico, entonces no se le prestó la atención y de repente ya empezó a llover y no cambiaba, se empezó a ver la plaga”, sostuvo el dirigente ante el diario.

PUBLICIDAD

El precio sube, pero la exportación ya sentía la presión

La zafra 2026-2027 arrancará con un precio base de USD 0.1401 por libra, por encima de los USD 0.1285 con que inició el ciclo anterior. El ajuste no alcanza a compensar la caída proyectada en volumen.

La zafra 2026-2027 arrancará con un precio base de USD 0.1401 por libra, por encima de los USD 0.1285 con que inició el ciclo anterior. El ajuste no alcanza a compensar la caída proyectada en volumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar es, de todas formas, el cultivo que más creció dentro del agro salvadoreño en las últimas dos décadas. Mientras los granos básicos retrocedieron, la producción cañera aumentó un 8.4% y el área sembrada se expandió un 12.7%, de acuerdo con el Censo Agropecuario citado por Diario El Mundo.

El Banco Central de Reserva registró exportaciones por 9.14 millones de quintales entre enero y septiembre, con ingresos de USD 159.45 millones: un alza del 29.3% en volumen y del 1.4% en valor. El azúcar es el cuarto producto de mayor exportación del país, detrás de las camisetas, los suéteres y los artículos plásticos para transporte.

PUBLICIDAD

El fenómeno climático también recorta la cosecha en Brasil

El impacto de El Niño sobre la caña de azúcar no se limita a Centroamérica. La empresa brasileña Raízen proyectó que su molienda para la temporada 2026-2027 caerá a un rango de entre 55 y 57 millones de toneladas, muy por debajo de lo previsto, según informó El Fondo.

El CONSAA, tiene como objeto ordenar las relaciones entre los diversos actores que intervienen en la producción e industrialización de la caña de azúcar. (Cortesía)

El director ejecutivo de la compañía, Nelson Gomes, explicó ante analistas que las lluvias asociadas al fenómeno dejarán caña remanente para el ciclo 2027-2028, cuando esperan procesar entre 60 y 63 millones de toneladas.

En el primer semestre de la campaña actual, las 23 plantas de la empresa molieron 44.3 millones de toneladas, un retroceso del 11.5% interanual, y su producción de azúcar cayó un 22.7% hasta septiembre.

PUBLICIDAD

La expansión de la cochinilla tampoco es un problema exclusivo del sector cañero salvadoreño. Según un reporte de Expreso, la plaga figura entre los factores que ya presionan los precios de los alimentos en la región, en momentos en que los productores centroamericanos enfrentan simultáneamente el encarecimiento de insumos y el impacto climático sobre sus cultivos.