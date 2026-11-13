El Salvador: San Miguel Centro destina $457,800 a la contratación de una banda mexicana para el tradicional carnaval

Banda El Recodo realizó un concierto en Londres (Foto: FB del grupo)

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El Municipio de San Miguel Centro adjudicó $457,800 para la contratación de la banda mexicana El Recodo en el marco del LXVII Carnaval Internacional de San Miguel, según el registro de adjudicaciones de la institución. El proceso, identificado con el código 9252-2026-P0038, quedó en manos de Grupo Xezutzin S.A. de C.V., empresa que presentó una oferta en la licitación competitiva convocada para llevar a un artista internacional a la celebración.

La contratación tiene como objeto los servicios de un artista internacional para el Carnaval Internacional del Distrito de San Miguel, que se realizará el 28 de noviembre en la ciudad oriental. El monto adjudicado supera los $400,000 y quedó por debajo de los $481,000 que la comuna había planificado y certificado para el proceso, de acuerdo con el detalle publicado en el sistema de compras denominado Comprasal.

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El sitio establece una duración prevista de 60 días para el contrato. La convocatoria se publicó el 12 de octubre de 2026, mientras que la apertura y el cierre de ofertas ocurrieron el 19 de octubre. La adjudicación se registró el 22 de octubre y la firma del contrato quedó fechada para el 3 de noviembre.

El expediente de contratación señala que participaron dos proveedores interesados: Grupo Xezutzin S.A. de C.V. y la empresa identificada como 3mdos. Ambos cargaron sus propuestas el 22 de octubre, según el registro disponible en el portal de adjudicaciones.

El monto adjudicado para el espectáculo internacional quedó por debajo de los 481.000 dólares previstos por la comuna./ (Comprasal)

La contratación fue clasificada bajo la modalidad de licitación competitiva. El registro también identifica a Karina Maribel Alvarado Chacón, de nacionalidad salvadoreña, como beneficiaria final de la empresa adjudicada.

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La información de la municipalidad no precisa en el detalle del proceso el nombre del grupo que ofrecerá el espectáculo contratado. No obstante, en el cóctel de reindas, celebrado el pasado 24 de octubre, el alcalde de San Miguel Centro, Alex Torres, confirmó que para la noche del carnaval la agrupación mexicana Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, era parte del cartel de artistas internacionales que se presentarán en la “Perla de Oriente”.

Marc Anthony estará entre los artistas anunciados para el 28 de noviembre

La página oficial de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia en Facebook informó el 11 de noviembre que los artistas internacionales se presentarán en el Estadio Charlaix, en San Miguel, durante la noche del carnaval. La publicación anunció la participación del salsero Marc Anthony, de la Orquesta Internacional Hermanos Flores y, por primera vez en El Salvador, de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

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El anuncio ubicó el concierto para el 28 de noviembre. La actividad reúne cada año desfiles, carrozas, orquestas, artistas nacionales e invitados internacionales en distintos puntos de la ciudad.

El cantante de salsa Marc Anthony encabeza la lista de artistas convocados para la edición 67 del carnaval migueleño./ (Gobierno de El Salvador)

El evento corresponde a la edición número 67 del carnaval, una de las celebraciones masivas del calendario festivo salvadoreño. Como ya es tradición, el estadio Charlaix será uno de los escenarios previstos para las presentaciones musicales de la noche.

La contratación adjudicada por San Miguel Centro forma parte de los preparativos municipales para el carnaval. El contrato fue registrado como un servicio de artista internacional, con un presupuesto inicialmente fijado en $481,000 y una adjudicación final de $457,800.

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Con la confirmación de Marc Anthony, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y la Orquesta Internacional Hermanos Flores, la programación anunciada para el Estadio Charlaix reúne a artistas de salsa, música regional mexicana y cumbia, además de otras agrupaciones y bandas que serán parte de la parrilla musical programada por la comuna migueleña en las diferentes calles y avenidas de la ciudad.