El 90% de transportistas de carga en El Salvador incumple prestaciones laborales, según gremial

La gremial ASTIC pide que la Dirección General de Aduanas exija la planilla del Seguro Social para renovar los permisos de circulación regional./ (Foto: Shutterstock)

Guardar

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), Raúl Alfaro, afirmó que el 90% de los empresarios del transporte de carga en El Salvador incumple con el pago de prestaciones laborales básicas, entre ellas la inscripción de motoristas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

En una entrevista con La Tribu FM, Alfaro sostuvo que la falta de cobertura laboral y de ingresos estables forma parte de los factores que explican la escasez de motoristas para camiones y cabezales. El dirigente también cuestionó la falta de requisitos para obtener el código que habilita a las empresas a operar el transporte regional de mercancías.

PUBLICIDAD

“El noventa por ciento de los transportistas no pagan Seguro Social”, aseguró Alfaro. Según planteó, la Dirección General de Aduanas debería exigir la planilla del ISSS como condición para otorgar o renovar el código SV, que permite a las unidades movilizar carga entre los países de Centroamérica.

El dirigente explicó que un empresario puede registrar un camión a su nombre y tramitar la autorización para el transporte internacional sin demostrar que sus motoristas reciben prestaciones laborales. “Si somos, entre comillas, empresarios, pídame la planilla de mi Seguro Social para que usted vea que yo como empresa respondo a las leyes nacionales”, planteó.

PUBLICIDAD

Alfaro señaló que no hay un registro nacional que permita establecer con exactitud cuántos conductores hacen falta en el sector. No obstante, aseguró que los propios empresarios enfrentan dificultades para encontrar personal disponible y que la competencia por los motoristas aumentó.

El Salvador cuenta con más de 18,500 camiones autorizados para transportar mercancías por Centroamérica. /(Foto: Shutterstock)

El presidente de ASTIC indicó que en El Salvador hay más de 18,500 camiones autorizados para viajar por Centroamérica, sin contar las unidades destinadas exclusivamente al transporte nacional. A su juicio, existe una cantidad elevada de vehículos para el volumen de carga disponible, lo que reduce la frecuencia de los viajes y afecta los ingresos de los conductores.

PUBLICIDAD

“El motorista se va donde el empresario que tiene trabajo”, dijo Alfaro. Explicó que muchos transportistas pagan por viaje realizado, por lo cual un chofer puede pasar días sin recibir ingresos si la empresa no tiene carga asignada.

Como referencia, afirmó que ASTIC recomienda pagar 20 centavos de dólar por cada kilómetro recorrido con carga. En un viaje entre El Salvador y Guatemala, estimó que un conductor podría recibir unos USD 60 por el trayecto cargado, más un monto adicional si retorna sin mercadería. Si realiza ambos recorridos con carga, el pago puede llegar a USD 120.

Alfaro aseguró que, en su caso, paga a los motoristas el equivalente al salario mínimo aun cuando no haya viajes. “Si viaja, eso le sirve de viáticos; si no viaja, pues en su salario mínimo”, explicó. Agregó que un conductor con empleo constante en rutas centroamericanas puede obtener entre USD 900 y USD 1,200 mensuales.

PUBLICIDAD

ASTIC proyecta una aplicación para conectar cargas y camiones disponibles

El representante gremial anunció que ASTIC trabaja en un proyecto de aplicación llamada YouTruck, pensada para vincular a empresas que necesitan movilizar mercancías con transportistas que tengan unidades disponibles.

El sector transportista solicita revisiones mecánicas previas y capacitación vial en lugar de penas de cárcel para los propietarios de unidades.

La herramienta funcionaría bajo un esquema similar al de las plataformas de transporte de pasajeros, aunque la asignación no dependería solo de la cercanía del vehículo. El sistema buscaría camiones disponibles para cubrir una ruta específica, incluso si la unidad se encuentra en otro punto del país.

“Usted necesita un camión, solo hace la solicitud en la aplicación”, explicó Alfaro. Según dijo, el proyecto busca reducir el tiempo que las empresas destinan a localizar proveedores y, a la vez, limitar la participación de intermediarios que, de acuerdo con su denuncia, pueden quedarse con entre 30% y 40% del valor del flete.

PUBLICIDAD

El transporte de carga estuvo involucrado en 1,218 accidentes

Durante la entrevista se citaron datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, según los cuales el transporte de carga pesada ha estado involucrado en 1,218 accidentes de tránsito entre el 1 de enero y el 14 de octubre de 2026. Esos hechos dejaron 75 fallecidos y más de 500 lesionados.

En el mismo lapso, el país registró 17,499 accidentes de tránsito, por lo que los casos relacionados con unidades de carga representaron cerca del 7% del total.

El transporte de carga pesada registró más de mil accidentes de tránsito con un saldo de 75 fallecidos en el país. /(Comandos de Salvamento)

Alfaro consideró que los accidentes no pueden atribuirse únicamente a los motoristas. Mencionó como factores la distracción al volante, el consumo de alcohol, las condiciones mecánicas de los vehículos y la sobrecarga. También sostuvo que las autoridades deben fortalecer los controles antes de que las unidades salgan a carretera.

PUBLICIDAD

El dirigente cuestionó la propuesta de imponer penas de entre cinco y 10 años de prisión a propietarios o encargados que entreguen vehículos de carga de ocho toneladas o más a personas sin la licencia correspondiente. Afirmó que las sanciones deben acompañarse de requisitos más estrictos para las empresas y de capacitación para los conductores.