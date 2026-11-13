La Universidad Centroamericana conmemorará el 37 aniversario del asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras en El Salvador

La UCA conmemora el 37 aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras bajo el lema “Mirar y recordar al otro nos hace más humanos”./ (UCA)

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La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) realizará este sábado 14 de noviembre una jornada por el 37 aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en el campus universitario. La conmemoración tendrá como lema “Mirar y recordar al otro nos hace más humanos”.

La programación incluirá elaboración de alfombras, actividades deportivas, espacios pedagógicos, recorridos guiados, una procesión de farolitos, una misa comunitaria y actos culturales. Todas las actividades serán de acceso libre, aunque algunas tendrán cupos limitados por cuestiones de capacidad.

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En una entrevista con Radio YSUCA, el secretario de Integración de la UCA, Alexander Méndez, explicó que la consigna de este año busca llamar la atención sobre la necesidad de reconocer las realidades de otras personas. “No debemos ser ajenos a las distintas situaciones que estamos viviendo a nivel nacional, regional o internacional”, afirmó.

Méndez sostuvo que el lema surgió de un proceso de consulta entre autoridades y miembros de la comunidad universitaria, quienes analizan el contexto social y el legado de los mártires antes de definir cada conmemoración. El afiche de esta edición fue diseñado por Shanti Isabel Suárez, estudiante de la licenciatura en Diseño de la UCA.

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La procesión de farolitos partirá desde el mural de los mártires y finalizará en la cancha techada del Centro Deportivo al interior de la UCA. /(REUTERS/Jose Cabezas)

Las actividades comenzarán entre las 07:00 y las 08:00 de la mañana con la elaboración de entre 20 y 30 alfombras de sal a cargo de departamentos académicos, unidades administrativas, estudiantes, parroquias y grupos comunitarios. La universidad invitó al público a recorrer el campus para observar el trabajo de los participantes y conocer los mensajes plasmados en cada pieza.

La jornada también incluirá un torneo deportivo, con la participación de grupos juveniles y equipos procedentes de distintas comunidades. Méndez indicó que la actividad busca promover un espacio de convivencia y respeto entre los asistentes.

Desde las 09:00 hasta las 12:00, el edificio del Centro de Diseño, Innovación y Tecnología (Ceditec) albergará una propuesta del Departamento de Educación que combinará reflexión y juegos pedagógicos sobre la historia, la vida y el legado de los jesuitas asesinados. La actividad abordará problemáticas sociales actuales a partir de los aportes de cada uno de los mártires.

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El Centro Monseñor Romero ofrecerá visitas guiadas desde las 08:00 de la mañana. Los recorridos permitirán conocer el museo, la sala memorial de los mártires, el Jardín de las Rosas y la capilla universitaria. Además, el vestíbulo del centro acogerá hasta el 30 de noviembre la exposición fotográfica “Lo que tenemos en común”.

Alexander Méndez sostuvo que la memoria histórica combate el olvido frente a la persistente falta de justicia en crímenes del conflicto armado. /(EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Una procesión de farolitos recorrerá el campus

La actividad central comenzará a las 5:30 de la tarde con la tradicional procesión de farolitos. El recorrido partirá desde el mural de los mártires, ubicado frente al edificio de aulas A, y atravesará distintos sectores del campus hasta llegar a la cancha techada del Centro Deportivo.

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Antes de la caminata habrá una presentación de danza vinculada con el fuego y la luz. Durante la procesión, los asistentes pasarán por estaciones de reflexión sobre poblaciones y asuntos de la coyuntura nacional. “El legado de los mártires inspira para que sigamos haciendo una lectura crítica de la realidad”, señaló Méndez.

La misa comunitaria está prevista para las 7:00 de la noche en la cancha techada. Después habrá un acto cultural que se extenderá hasta cerca de la medianoche. El lunes 16 de noviembre, fecha del asesinato, la UCA celebrará otra eucaristía a las 6:00 de la tarde en el auditorio Ignacio Ellacuría.

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Méndez subrayó que la memoria histórica resulta necesaria para evitar que los hechos del pasado queden relegados al olvido. “Hablar sobre las situaciones que nos ocurrieron” permite procesarlas y darles voz, dijo, frente a las heridas que aún persisten y la falta de justicia en torno a crímenes del conflicto armado salvadoreño.