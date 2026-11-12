Panamá

Dos sicarios matan a una pareja frente a su hijo de nueve años en el sector panameño de Las Guías Occidente

Los hombres encapuchados llegaron hasta la vivienda en una camioneta, descendieron del vehículo y dispararon a mansalva

Dos pistolas sobre el asfalto detrás de una cinta amarilla con la frase Escena de crimen no pase y vehículos de policía al fondo.
Dos pistolas yacen sobre el pavimento de una calle delimitada con cintas amarillas de seguridad y patrullas policiales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un menor de nueve años presenció el asesinato a tiros de sus propios padres, en una vivienda apartada del sector de Las Guías Occidente, corregimiento de Santa Clara, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Horas después del hecho, la policía capturó a dos sospechosos en Capira, Panamá Oeste, a bordo del vehículo que supuestamente habría sido utilizado en el doble crimen.

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Las víctimas fueron identificadas como Anabel Álvarez Herrera, de 36 años, de nacionalidad panameña, y Elkin Darío Bejarano Palacios, de 47 años, de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres encapuchados llegaron hasta la vivienda en una camioneta. Descendieron del vehículo y dispararon contra la pareja en presencia del menor.

Álvarez Herrera murió dentro de la casa tras ser alcanzada por varios proyectiles. Bejarano Palacios, en cambio, intentó huir, pero su cuerpo fue hallado a unos 200 metros del inmueble.

Dos personas con pasamontañas y capuchas en un camino de tierra nocturno junto a una cerca de madera y árboles.
Dos individuos con el rostro cubierto y mochilas avanzan junto a un vallado de madera en un entorno rural nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada telefónica alertó a la policía de la vecina comunidad de Río Hato sobre el ataque.

Las unidades policiales debieron desplazarse hasta una zona rodeada de fincas, con viviendas muy distantes entre sí, según reportaron los medios.

Al llegar, los uniformados encontraron al niño asustado dentro de la propiedad, quien explicó que sus padres habían sido baleados y permanecían heridos.

Los paramédicos confirmaron la muerte de ambos en el lugar. La policía coordinó entonces con el Ministerio Público el levantamiento de los cuerpos y abrió un operativo de búsqueda que se extendió fuera de la provincia.

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Ese despliegue permitió ubicar a los dos sospechosos en Capira. Los agentes identificaron el vehículo en el que se movilizaban como el mismo usado en el ataque contra la pareja.

Lavadora blanca con fuego, humo y chispas eléctricas en el panel y en el cable conectado a una toma de corriente de pared.
Una lavadora sufre un fallo eléctrico con chispas, humo y llamas en su panel de control y en el cable conectado al enchufe de la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pesquisas revelaron antecedentes judiciales en ambas víctimas. En el primer trimestre de 2024, un allanamiento de la Dirección Nacional Antidrogas en una vivienda de Álvarez Herrera en Chepo permitió ubicar USD 31.850,00 en efectivo.

Sobre ella pesaba además una orden de captura por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil.

Bejarano Palacios había sido aprehendido en 2017 en Tocumen con 57 paquetes de cocaína. Tras el proceso judicial, fue expulsado del país en 2023.

Desde entonces mantenía un impedimento de entrada a Panamá y una multa pendiente. Las autoridades presumen que volvió a ingresar al país de forma irregular antes del crimen.

En otro caso, una joven de 25 años falleció la noche del martes luego de recibir una descarga eléctrica mientras se disponía a conectar una lavadora en su residencia. El hecho ocurrió en la barriada La Primavera, sector de Nuevo Gonzalillo, Panamá Norte.

Ataúd de madera oscura con agarraderas metálicas sobre suelo de baldosas, flanqueado por arreglos de flores blancas y cortinas oscuras.
Un ataúd de madera con herrajes dorados permanece en una sala funeraria acompañada por arreglos de flores blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los primeros informes, la mujer quedó inconsciente tras la descarga, lo que obligó a solicitar la intervención de los equipos de emergencia.

Durante la inspección inicial, las autoridades observaron dos cables tendidos alrededor del electrodoméstico. Ese hallazgo deberá ser evaluado para establecer las circunstancias exactas del accidente.

Mientras, un ataque con arma de fuego en la calle 42 de Santa Marta, en San Miguelito, dejó una mujer muerta y dos personas heridas. La víctima fatal fue identificada como Diana Aylin Trejos, de 33 años, quien falleció tras ser trasladada al Hospital San Miguel Arcángel.

Entre los heridos figura un niño de 11 años, que recibió un impacto de proyectil en el talón derecho. La otra persona lesionada, María Angélica Fuentes Delgado, de 48 años, presentaba una herida de bala en la espalda.

Según el informe policial, cuando las unidades llegaron al lugar los residentes informaron que había tres víctimas. Estas habían sido trasladadas previamente hasta la calle principal de La Cecilia. Las tres personas fueron evacuadas en un vehículo policial con destino al Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito.

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