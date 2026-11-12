Costa Rica

Turistas pagaron por un tour de pesca en Costa Rica sin saber que la embarcación operaba sin permisos: capitán fue detenido

Cinco costarricenses fueron sorprendidos durante un operativo de Guardacostas en el Pacífico Sur. Las autoridades encontraron peces por debajo del tamaño mínimo permitido y capturas superiores a los límites autorizados, por lo que decomisaron la embarcación y el producto pesquero.

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una embarcación en Dominical de Osa durante un patrullaje para prevenir delitos ambientales y otras actividades ilícitas. Crédito: MSP
Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una embarcación en Dominical de Osa durante un patrullaje para prevenir delitos ambientales y otras actividades ilícitas. Crédito: MSP
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Un recorrido de pesca turística en el Pacífico Sur de Costa Rica terminó con la intervención del Servicio Nacional de Guardacostas, luego de que las autoridades detectaran varias presuntas irregularidades en una embarcación que transportaba a cinco turistas nacionales, quienes aseguraron haber pagado por la actividad sin conocer que el servicio carecía de los permisos correspondientes.

El procedimiento se desarrolló en aguas de Dominical de Osa, durante un patrullaje de oficiales de la Estación de Guardacostas de Quepos, quienes realizaban labores preventivas contra delitos ambientales, narcotráfico y otras actividades ilícitas.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los agentes interceptaron una embarcación que transportaba productos pesqueros de diferentes especies y procedieron a verificar tanto las capturas como la documentación requerida para desarrollar la actividad.

Durante la inspección encontraron ejemplares que no cumplían con las tallas mínimas autorizadas para su captura y comercialización, además de una cantidad de pescado superior a la permitida para la modalidad de pesca turística.

El capitán manifestó que se encontraba realizando precisamente ese tipo de actividad, pero los oficiales detectaron otras irregularidades relacionadas con la documentación de la embarcación y sus ocupantes.

Ninguno de los seis ocupantes tenía carné de pesca

Las autoridades comprobaron que el capitán no contaba con la licencia de pesca correspondiente ni con la documentación exigida para desarrollar el servicio.

Además, la embarcación carecía del certificado de navegabilidad, documento requerido para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a la navegación.

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Otro de los hallazgos fue que ninguno de los seis ocupantes portaba el carné de pesca.

Cinco de ellos se identificaron como turistas costarricenses y explicaron a los oficiales que habían contratado y pagado por el recorrido.

De acuerdo con el reporte policial, estas personas aseguraron que no habían sido advertidas sobre las presuntas irregularidades relacionadas con la actividad ofrecida.

El capitán de la embarcación fue requerido por las autoridades judiciales ante una posible infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica. Crédito: MSP
El capitán de la embarcación fue requerido por las autoridades judiciales ante una posible infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica. Crédito: MSP

Fiscalía ordenó decomisar la embarcación y el pescado

Tras confirmar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad, los oficiales coordinaron el caso con la Fiscalía de Quepos, que ordenó el decomiso de la embarcación, su motor, las artes de pesca y la totalidad de los productos capturados.

Asimismo, dispuso aprehender y presentar al capitán ante las autoridades judiciales, debido a una posible infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura.

La Fiscalía de Quepos ordenó decomisar la embarcación, el motor, los equipos de pesca y la totalidad de los productos pesqueros encontrados durante la inspección. Crédito: MSP
La Fiscalía de Quepos ordenó decomisar la embarcación, el motor, los equipos de pesca y la totalidad de los productos pesqueros encontrados durante la inspección. Crédito: MSP

¿Qué permisos se necesitan para realizar pesca turística?

La Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 establece que las embarcaciones dedicadas a la pesca turística deben contar con una licencia especial emitida por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Para obtenerla, los operadores deben cumplir requisitos como la inscripción de la embarcación, la presentación de documentación vigente y los permisos correspondientes para desarrollar la actividad.

Además, las personas que practican pesca turística o deportiva deben contar con el carné establecido por las autoridades pesqueras.

La normativa también contempla controles sobre las especies autorizadas, las condiciones de captura y la protección de los recursos marinos, con el propósito de regular su aprovechamiento.

El Incopesca mantiene disponibles los procedimientos para solicitar licencias y carnés mediante sus canales oficiales, tanto para operadores como para turistas nacionales y extranjeros.

En el caso de Dominical de Osa, corresponderá a las autoridades judiciales determinar las eventuales responsabilidades del capitán por las irregularidades detectadas durante el operativo.

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