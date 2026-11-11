El Salvador

Salvadoreño con TPS y problemas de salud no puede retirar su pensión tras 25 años de trabajo en Estados Unidos

José, quien perdió una pierna por complicaciones de la diabetes, depende de la ayuda de su familia para alimentarse después de recibir una notificación sobre la suspensión de sus beneficios del Seguro Social

José trabajó durante 25 años en una pescadería de Estados Unidos y pagó impuestos bajo el Estatus de Protección Temporal. (Foto: N+ Univision)
José trabajó durante 25 años en una pescadería de Estados Unidos y pagó impuestos bajo el Estatus de Protección Temporal. (Foto: N+ Univision)
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La vida de José Matute, quedó suspendida en una espera que no sabe cómo resolver. Después de casi tres décadas de trabajo, una enfermedad que limitó su autonomía y una carta que puso en duda sus ingresos, el migrante salvadoreño enfrenta días en los que su familia debe ayudarlo incluso con la comida.

Durante 25 años, José trabajó en una pescadería en Estados Unidos. Su labor consistía en procesar pescado fresco: lo cortaba y preparaba filetes. En ese tiempo, aportó al sistema y pagó impuestos mientras permanecía en el país como beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS).

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Su situación comenzó a cambiar hace dos años, cuando las complicaciones de la diabetes llevaron a la amputación de una de sus piernas. José recordó el impacto de ese momento: “Yo lloraba como un niño porque yo no quería andar así, sin pie”.

La amputación redujo su movilidad y se sumó a problemas de visión y audición. Con esas dificultades, los recursos de su jubilación se volvieron una parte central de su sustento diario. El dinero le permitía pagar el alquiler, mantener su línea telefónica y cubrir gastos relacionados con su atención médica.

La Administración del Seguro Social notificó a José la suspensión de sus pagos con el argumento de que no cuenta con presencia legal. (Foto: N+ Univision)
La Administración del Seguro Social notificó a José la suspensión de sus pagos con el argumento de que no cuenta con presencia legal. (Foto: N+ Univision)

El Seguro Social le notificó la suspensión de sus pagos

La situación de José se agravó cuando recibió una comunicación de la Administración del Seguro Social. Según contó, la carta le informó que no podía continuar con el pago de su beneficio porque no estaba presente legalmente en Estados Unidos.

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Para el migrante salvadoreño, la decisión supuso la pérdida de un ingreso que sostenía necesidades básicas. “Por lo menos aquí pagaba renta y pagaba el bill, mi teléfono”, relató.

La suspensión también despertó preocupación por la continuidad de la atención que necesita debido a sus condiciones de salud. La pensión no solo tenía un uso doméstico: representaba una fuente de recursos para afrontar tratamientos y servicios médicos en un contexto de limitaciones físicas.

El caso fue difundido por N+ Univision, que recogió el testimonio de José y de otros beneficiarios del TPS que expresaron inquietud ante notificaciones similares sobre sus prestaciones.

Los ingresos de la jubilación permitían a José costear el alquiler de su vivienda, el teléfono y sus tratamientos de salud. (Foto: N+ Univision)
Los ingresos de la jubilación permitían a José costear el alquiler de su vivienda, el teléfono y sus tratamientos de salud. (Foto: N+ Univision)

La familia cubre gastos básicos ante la falta de ingresos

Sin ese pago, José comenzó a depender de la ayuda de sus familiares. Una pariente le lleva alimentos, una asistencia que se volvió necesaria mientras el migrante intenta afrontar sus gastos sin la pensión.

La incertidumbre aparece en sus respuestas cuando habla de los próximos meses. “No sé, no tengo ideas de nada ahorita”, dijo. Su preocupación abarca el pago de la vivienda, los servicios y la posibilidad de mantener el acceso a cuidados médicos.

Los familiares de José asumieron la entrega de alimentos ante la interrupción de sus recursos económicos. (Foto: N+ Univision)
Los familiares de José asumieron la entrega de alimentos ante la interrupción de sus recursos económicos. (Foto: N+ Univision)

El TPS es una protección migratoria temporal que Estados Unidos concede a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres o condiciones que dificultan un regreso seguro. El programa permite residir y trabajar legalmente durante el período de vigencia de la designación, aunque no otorga por sí mismo una residencia permanente.

En el caso de los salvadoreños, el futuro del TPS continúa sin una resolución definitiva. De acuerdo con la información disponible en el testimonio, mientras no exista un anuncio oficial sobre esa situación, los beneficiarios salvadoreños que están bajo esa protección mantienen su estatus.

Para jubilados como José, esa falta de definiciones tiene efectos inmediatos. La discusión sobre el TPS se traduce en la posibilidad de conservar ingresos, alimentos y atención médica, elementos que hoy dependen, en parte, del respaldo de su entorno familiar.

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