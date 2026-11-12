Panamá incorporará la vacuna contra el dengue en 2027

Panamá anunció que incorporará la vacunación contra el dengue durante 2027, inicialmente dirigida a menores de 10 a 14 años, según la propuesta avalada por los asesores nacionales de inmunización. Infobae Argentina

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Panamá incorporará la vacuna contra el dengue a su esquema nacional de inmunización en 2027, una decisión anunciada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ante la persistencia de contagios y el riesgo de complicaciones de una enfermedad que ha provocado miles de infecciones y 20 muertes durante 2026.

El anuncio se realizó durante la Global Health Conference of the Americas 2026, celebrada del 11 al 13 de noviembre. La medida busca ampliar las herramientas disponibles para prevenir la enfermedad, aunque las autoridades advirtieron que será necesario mantener las acciones de control de mosquitos y eliminación de criaderos en las comunidades.

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La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Itzel Slokum de Hewitt, explicó que la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización avaló inicialmente la vacunación de menores entre 10 y 14 años. Sin embargo, todavía deben definirse los criterios definitivos de aplicación y la población que tendrá acceso.

Los equipos técnicos analizarán la distribución territorial de los contagios antes de decidir si la inmunización comenzará en las regiones con mayor incidencia o tendrá cobertura nacional. El Ministerio de Salud tampoco precisó la fecha exacta de inicio, la marca del producto que adquirirá ni la cantidad de dosis disponibles.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció la incorporación de la vacuna contra el dengue como parte de las estrategias para reducir el impacto de la enfermedad en Panamá. Cortesía

La elección de ese grupo de edad coincide con los resultados de la vigilancia epidemiológica. Hasta la semana 40 de 2026, los menores de 10 a 14 años registraban 1,256 casos y la mayor tasa de incidencia del país, con 338.9 infecciones por cada 100,000 habitantes.

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El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de Aedes aegypti, presentes en zonas urbanas y residenciales. Estos insectos pueden reproducirse en recipientes con agua acumulada, como llantas, tanques y macetas, lo que facilita la propagación del virus entre las comunidades.

La infección puede provocar fiebre elevada, dolor intenso de cabeza y molestias detrás de los ojos, además de dolores musculares, articulares, náuseas y erupciones cutáneas. Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la picadura infectante, aunque algunas personas pueden no presentar manifestaciones clínicas.

El cuadro puede volverse peligroso cuando aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y sangrado de encías o nariz, además de respiración acelerada y debilidad extrema. Estas señales requieren atención médica inmediata, especialmente cuando la fiebre comienza a desaparecer y pueden surgir complicaciones potencialmente mortales.

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Las autoridades sanitarias registraron 11,080 contagios de dengue, 1,188 hospitalizaciones y 20 fallecimientos en Panamá hasta la semana epidemiológica 40 de 2026. Cortesía MINSA

El dengue grave puede ocasionar hemorragias, acumulación de líquidos y choque circulatorio, una condición que compromete el funcionamiento de órganos vitales. Una infección anterior por otro serotipo puede aumentar el riesgo de complicaciones. Los especialistas recomiendan evitar la automedicación con ibuprofeno o aspirina, debido al peligro de sangrado.

La Organización Mundial de la Salud recomienda su aplicación en menores de seis a 16 años residentes en zonas de alta transmisión, mediante dos dosis separadas por tres meses.

Esta vacuna no debe administrarse a mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni a personas con determinadas inmunodeficiencias o tratamientos inmunosupresores. Aunque puede reducir el riesgo de enfermedad y hospitalización, no garantiza una absoluta contra todos los serotipos.

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La recomendación de la OMS responde a la necesidad de concentrar la vacunación donde puede generar mayores beneficios, especialmente en poblaciones infantiles expuestas a transmisión intensa.

La eliminación de criaderos del mosquito transmisor continuará siendo fundamental para prevenir el dengue, incluso después de la incorporación de la vacuna al esquema nacional. Cortesía

La decisión de incorporar una vacuna requiere evaluar su eficacia, seguridad y características epidemiológicas, además de establecer mecanismos de seguimiento para detectar posibles efectos adversos.

El informe epidemiológico nacional registra 11,080 contagios confirmados hasta la semana 40 de 2026, además de 1,188 hospitalizaciones y 64 casos graves. Las autoridades también contabilizaron 20 fallecimientos por dengue. Colón, la región Metropolitana y Chiriquí concentraban los mayores acumulados, mientras circulaban los cuatro serotipos del virus en el país.

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La incorporación de la vacuna representará una nueva herramienta para fortalecer la prevención del dengue en Panamá, pero no sustituirá las acciones comunitarias. El Ministerio de Salud deberá mantener la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la educación sanitaria como medidas fundamentales para reducir los contagios y prevenir complicaciones.