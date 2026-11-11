Policía salvadoreña capturó a tres pandilleros, entre ellos el hijo de un homeboy de la MS, distintos puntos del país

La Policía Nacional Civil detuvo a tres supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha en diferentes municipios de El Salvador. (Foto cortesía PNC)

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Tres hombres señalados por la Policía Nacional Civil (PNC) como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron detenidos en las últimas 24 horas en diferentes puntos del territorio. Según la institución, los casos incluyen a un presunto miembro de una clica que sería hijo de un pandillero fallecido, todos los sujetos tienen antecedentes por múltiples delitos.

Las autoridades indicaron que los tres serán remitidos por el delito de pertenencia a organización terrorista. En uno de los procedimientos, la PNC señaló antecedentes por agrupaciones ilícitas, delitos relacionados con armas de fuego, violencia intrafamiliar y resistencia. En otro, atribuyó al detenido la emisión de órdenes para cometer ilícitos.

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Un video y el vínculo familiar que detectó la Policía

El primer procedimiento tuvo lugar en la colonia Santa Inés, en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro. Allí fue detenido Víctor Alexis López López, de 21 años.

La PNC informó que el joven aparece en un video en el que realiza señas que la institución considera alusivas a la MS13. Un equipo policial lo localizó en esa zona y efectuó la captura.

Según los registros citados por la corporación, López López sería integrante de la clica Leeward Locos Salvatruchos. La PNC añadió que es hijo de un supuesto miembro de esa misma pandilla, quien ya murió.

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La institución señaló que el detenido será presentado ante las autoridades judiciales por el delito de pertenencia a organización terrorista. El reporte divulgado no precisó si López López tenía otros antecedentes penales o procesos abiertos.

Las autoridades identificaron a Víctor Alexis López López, de 21 años, un pandillero que se encontraban oculto en La Paz.

Antecedentes por armas, violencia intrafamiliar y resistencia

En Jiquilisco, Usulután Oeste, la PNC capturó a Luis Alfredo Herrera Moreno, de 40 años. La institución lo identificó como presunto homeboy de la MS13 y lo vinculó con la clica Mendeños Locos Salvatruchos.

De acuerdo con la versión policial, una consulta al sistema de la Oficina Nacional de Información (ONI) determinó que Herrera Moreno registra antecedentes por agrupaciones ilícitas; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; violencia intrafamiliar y resistencia.

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La PNC no detalló las fechas de esos registros ni el estado judicial de cada uno de los casos mencionados. Tampoco informó si las autoridades le atribuyen hechos recientes distintos de su supuesta pertenencia a la estructura criminal.

Herrera Moreno será remitido por pertenencia a organización terrorista, según el informe difundido por la institución.

La PNC arrestó en el municipio de Jiquilisco a Luis Alfredo Herrera Moreno, señalado como presunto miembro de la clica Mendeños Locos Salvatruchos. (Foto cortesía PNC)

La PNC capturó a “Big Gánster” ranflero de la MS

El tercer caso se registró durante un patrullaje táctico en Santa Ana Centro, desarrollado con apoyo de Inteligencia Policial. En ese procedimiento fue detenido Edwin Adolfo Flores Mulato, conocido como Big Gánster de Fulton.

La PNC lo señaló como miembro de la MS13 y afirmó que tenía el rango de ranflero dentro de la estructura. Según la versión oficial, su función consistía en dar órdenes para la comisión de diferentes delitos en el país.

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Durante un registro preventivo, los agentes observaron tatuajes que, de acuerdo con la Policía, guardan relación con la pandilla. La corporación no informó sobre armas, drogas u otros objetos incautados en el procedimiento.

La institución indicó que Flores Mulato será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista. Tampoco detalló los delitos específicos que le atribuye en relación con el supuesto rol de mando descrito en su publicación.