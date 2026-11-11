El Salvador

“Hasta el tope” La ofensiva guerrillera más fuerte del conflicto armado salvadoreño cumple 37 años

Si bien no consiguió una victoria militar, ni derrocar al gobierno, las fuerzas guerrilleras decidieron mostrar la capacidad de su brazo armado durante la guerra civil salvadoreña en una ofensiva en la capital.

Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
Un niño de la guerrilla descansa mediante un operativo de la ofensiva Hasta el Tope. (Infobae Centroamérica/Cortesía EsHistoria32)
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La noche del 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzó la ofensiva “Hasta el Tope”, la mayor acción militar de la guerrilla durante la guerra civil salvadoreña. Los combates llegaron a San Salvador y otras ciudades, con ataques a cuarteles, posiciones de la Fuerza Armada y zonas bajo control gubernamental.

La operación buscó trasladar el conflicto de las áreas rurales a los centros urbanos y presionar al gobierno de Alfredo Cristiani. Durante semanas, la capital vivió enfrentamientos, bombardeos y un toque de queda; en ese contexto, el 16 de noviembre, militares asesinaron a seis sacerdotes jesuitas, junto a Elba Ramos y su hija Celina, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

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Si bien no consiguió una victoria militar, ni derrocar al gobierno, las fuerzas guerrilleras decidieron mostrar la capacidad de su brazo armado durante la guerra civil salvadoreña en una ofensiva en la capital.
Los principales enfrentamientos se concentraron en San Salvador y su periferia. La guerrilla ingresó a barrios populares y municipios del área metropolitana, entre ellos Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Soyapango, donde instaló posiciones y enfrentó a unidades de la Fuerza Armada. (Infobae Centroamérica/Cortesía EsHistoria32)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
En Pleno Centro de San Salvador, un vehículo militar de la Fuerza Armada se prepara ante la llegada de los grupos guerrilleros. (Infobae Centroamérica/Cortesía Francisco Campos)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
Comenzó la noche del 11 de noviembre de 1989 y concentró los combates en San Salvador, aunque también alcanzó otras ciudades del país. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas la definió como la ofensiva más grande de la guerra. (Infobae Centroamérica/Cortesía EsHistoria32)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
El FMLN buscaba demostrar que conservaba capacidad para trasladar la guerra desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, golpear posiciones militares y poner en crisis al gobierno del presidente Alfredo Cristiani, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). (Infobae Centroamérica/Cortesía EsHistoria32)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
Dentro del mes de la ofensiva, se perpetró una de las masacres más significativas: la masacre de los jesuitas de la UCA y dos colaboradoras, quienes fueron asesinadas por la fuerza armada salvadoreña por supuesta ideología asociada a las fuerzas guerrilleras. (Infobae Centroamérica/Cortesía EsHistoria32)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
Fuerzas guerrilleras cargan consigo a un niño fallecido tras enfrentamiento con el ejército. La operación sorprendió por su alcance. Las columnas guerrilleras ingresaron y se asentaron en zonas urbanas de San Salvador, donde se registraron combates casa por casa. El gobierno declaró el estado de emergencia el 12 de noviembre e impuso un toque de queda nocturno desde el día siguiente. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
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La operación sorprendió por su alcance. Las columnas guerrilleras ingresaron y se asentaron en zonas urbanas de San Salvador, donde se registraron combates casa por casa. El gobierno declaró el estado de emergencia el 12 de noviembre e impuso un toque de queda nocturno desde el día siguiente. (Infobae Centroamérica/Cortesía EsHistoria32)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
La ofensiva no consiguió derrocar al gobierno ni obtener una victoria militar decisiva. Su impacto político fue distinto: dejó en evidencia que ninguna de las partes podía imponerse por la fuerza. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
La ofensiva alcanzó además zonas residenciales de mayor poder adquisitivo. Hacia finales de noviembre, grupos del FMLN llegaron a la colonia Escalón, en el oeste de San Salvador, lo que elevó la alarma entre las autoridades y la población civil. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
Los principales enfrentamientos se concentraron en San Salvador y su periferia. La guerrilla ingresó a barrios populares y municipios del área metropolitana, entre ellos Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Soyapango, donde instaló posiciones y enfrentó a unidades de la Fuerza Armada. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
También hubo combates en sectores de Zacamil, la zona norte de la capital y corredores próximos a instalaciones militares.(Infobae Centroamérica/Cortesía)
Ofensiva hasta el tope de la guerra civil de El Salvador entre la guerrilla y fuerza armada salvadoreña
Ese desgaste militar, humano e internacional contribuyó a acelerar la vía negociadora, que culminó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992. (Infobae Centroamérica/Cortesía Yuri Cortez)

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