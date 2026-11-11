El Salvador

Director de Agenda Migrante advierte sobre falsas promesas de "coyotes" para llevar personas a Estados Unidos

César Ríos advirtió que las redes de tráfico pueden aprovechar el cambio de tono para captar migrantes, aunque Washington no ha comunicado una apertura fronteriza ni mecanismos nuevos de regularización

Mapa conceptual sobrio de Centroamérica y América del Norte, mostrando rutas migratorias rojas y naranjas con figuras humanas, y el logo de la OIM en la esquina inferior derecha.
Donald Trump expresó disposición para negociar con los demócratas sobre migrantes que trabajan y carecen de antecedentes penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de su política migratoria abrieron un nuevo foco de incertidumbre entre miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Para César Ríos, director de Agenda Migrante, el mayor riesgo es que los traficantes de personas presenten ese cambio de tono como una oportunidad de ingreso, pese a que no existe un anuncio oficial que amplíe las posibilidades de entrar o regularizarse en el país.

Trump admitió, después de las elecciones de medio término, que algunas acciones de su administración pudieron haber sido “demasiado duras”. También expresó disposición a conversar con los demócratas sobre inmigración, en especial respecto de personas que llevan años en Estados Unidos, trabajan y no tienen antecedentes penales.

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Ríos planteó que estas expresiones deben leerse dentro del escenario político que dejó la votación y no como una modificación inmediata de las reglas migratorias. “Hay oferta de coyotes diciéndole: ‘Ahora que hay cambio, vénganse, que los voy a llevar’. No es cierto”, afirmó durante una entrevista televisiva de Canal 21.

Varios soldados con uniformes de camuflaje y cascos acompañan a una mujer y una niña en un camino. Un canal de concreto y un puente se ven al fondo
César Ríos advirtió que las redes de tráfico de personas utilizan el discurso político para engañar a quienes buscan emigrar. (Reuters)

Las declaraciones no cambian las condiciones para migrar

El especialista señaló que la frontera estadounidense mantiene controles estrictos y que las autoridades no han anunciado una apertura para quienes intenten ingresar de forma irregular. Por esa razón, consideró que los mensajes sobre eventuales acuerdos políticos pueden ser utilizados por redes de tráfico para atraer a personas con promesas de traslado, empleo o protección migratoria.

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Según Ríos, los traficantes suelen adaptar sus discursos a los cambios políticos y a las expectativas que generan declaraciones de funcionarios. En este caso, podrían presentar las palabras de Trump como una señal de que habrá menos controles o una vía rápida para permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, una negociación entre la Casa Blanca y el nuevo Congreso requeriría acuerdos legislativos. Ese proceso puede incluir debates sobre la situación de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros grupos de migrantes, pero no supone una autorización automática para quienes intenten cruzar la frontera.

Valla de barras de acero en el desierto, con un camino de tierra, colinas áridas al fondo y una camioneta blanca con una franja verde.
La frontera estadounidense mantiene los controles habituales y descarta aperturas para cruces sin documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política migratoria continúa mientras se discuten posibles cambios

La administración de Trump ha mantenido su política de control fronterizo y deportaciones, aun cuando el presidente reconoció que la aplicación de algunas medidas pudo tener costos políticos. Ríos sostuvo que una eventual modificación podría concentrarse en la forma en que se ejecutan los procedimientos y en la atención de casos específicos, sin alterar el objetivo de limitar la migración irregular.

“El mensaje principal al país y a la región es que los resultados electorales no van a cambiar la política migratoria, no se va a abrir la frontera y no se van a detener las deportaciones”, afirmó el director de Agenda Migrante.

El analista diferenció entre las declaraciones de carácter político y las decisiones administrativas. A su juicio, las políticas migratorias cuentan con recursos, estructuras institucionales y metas que no se modifican solo por una entrevista o por un resultado electoral.

Los traficantes ofrecen traslados y promesas de empleo bajo supuestas condiciones favorables que no existen. (AP Foto/Morgan Lee, Archivo)
Los traficantes ofrecen traslados y promesas de empleo bajo supuestas condiciones favorables que no existen. (AP Foto/Morgan Lee, Archivo)

El escenario mantiene dudas para familias migrantes

Las discusiones posteriores a las elecciones de medio término han reactivado las expectativas de comunidades migrantes en Estados Unidos y de familias en países de origen. Entre los temas que podrían entrar en el debate figuran una posible solución legislativa para los jóvenes amparados por DACA y la situación de quienes poseen TPS.

Para Ríos, esos asuntos dependen de negociaciones entre republicanos y demócratas, además de decisiones de la administración estadounidense. Mientras tanto, las condiciones para ingresar sin documentos permanecen sujetas a las normas migratorias vigentes y a los controles en la frontera.

El especialista indicó que las personas que evalúan migrar pueden quedar expuestas a información falsa cuando los traficantes usan declaraciones políticas para ofrecer supuestas oportunidades que no han sido confirmadas por las autoridades.

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