Ordenan juicio contra un hombre acusado de tráfico ilícito de drogas en San Salvador

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó juicio y mantuvo la detención provisional contra Gustavo Humberto B. N. por tráfico ilícito de drogas./ (Centros Judiciales El Salvador)

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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra Gustavo Humberto B. N., de 37 años, acusado de tráfico ilícito de drogas, tras considerar que existen elementos para discutir el caso en una vista pública. El procesado continuará bajo detención provisional, informó Centros Judiciales de El Salvador.

La acusación sostiene que agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron información sobre una persona que, presuntamente, comercializaba sustancias ilícitas desde una vivienda y utilizaba un vehículo para sus actividades en la colonia Escalón, en la capital salvadoreña.

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La investigación incluyó tareas de vigilancia sobre el inmueble. En enero de 2026, los policías realizaron un registro con prevención de allanamiento, con apoyo de un binomio canino. En la vivienda hallaron una porción de material vegetal, dos balanzas digitales, 25 recipientes pequeños con restos de una sustancia no identificada, un colador metálico con residuos de sustancia cristalina y otra porción pequeña de ese mismo material.

En el automóvil del acusado, las autoridades encontraron otra porción de material vegetal. Los análisis químicos posteriores determinaron que las sustancias correspondían a marihuana y metanfetamina, según el dictamen de acusación citado por los juzgados.

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La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas castiga el delito de tráfico ilícito con penas de 10 a 15 años de prisión./ (Centros Judiciales El Salvador)

La Fiscalía deberá sostener en juicio que el material incautado, los instrumentos localizados en la vivienda y el vehículo estaban vinculados con actividades de comercialización de drogas. Las balanzas y los recipientes son parte de los indicios que serán sometidos a debate durante la etapa de vista pública.

El Juzgado Segundo de Instrucción examinó la oferta de prueba y concluyó que había elementos relevantes para que el expediente pasara a un tribunal de sentencia. La resolución no implica una condena: será el juicio el que determine si la Fiscalía logra acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El caso se suma a otros procesos recientes por delitos relacionados con drogas en El Salvador. El 3 de noviembre, el mismo juzgado remitió a juicio a un hombre acusado de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, luego de una investigación por el hallazgo de paquetes y porciones de marihuana en San Antonio Abad, en San Salvador. El imputado estaba ausente, por lo que la sede judicial ratificó su condición de rebelde y emitió una orden de captura.

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Otros tribunales dictaron condenas de hasta 20 años por tráfico de drogas

El 10 de noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de prisión a un hombre por tráfico ilícito, tras el decomiso de cinco porciones de marihuana dentro de un vehículo en Quezaltepeque, La Libertad Norte. En otro proceso, el Tribunal de Sentencia de Usulután impuso penas de entre tres y 20 años a cuatro mujeres acusadas de participar en transacciones de estupefacientes.

La normativa específica que regula estos delitos va más allá del Código Penal. Condenas recientes en Santa Tecla y Usulután ilustran el rango de sanciones que enfrentan los acusados en distintos tribunales del país./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque suele mencionarse de forma general al Código Penal de El Salvador, el delito de tráfico ilícito de drogas está regulado de manera específica por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Su artículo 33 sanciona con penas de prisión de 10 a 15 años a quien, sin autorización legal, adquiera, transporte, almacene, distribuya, suministre, venda o realice otras actividades de tráfico de drogas.

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La norma también prevé una multa de entre 50 y 500 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. La legislación contempla, además, el decomiso de las sustancias, los instrumentos utilizados y los bienes vinculados con el delito, si así lo determina la autoridad judicial.

En el proceso contra Gustavo Humberto B. N., la acusación deberá probar que las sustancias incautadas y los objetos encontrados estaban destinados al tráfico ilícito, más allá de su sola posesión.