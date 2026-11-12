Costa Rica

Costa Rica busca reforzar seguridad en sus puertos con apoyo de Alemania para combatir el narcotráfico internacional

Autoridades de ambos países analizaron mecanismos para intercambiar información y fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales. La cooperación técnica y la prevención del tráfico de drogas mediante contenedores marítimos forman parte de las prioridades.

Costa Rica y Alemania buscan reforzar el intercambio de información y la cooperación técnica para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica
Costa Rica y Alemania buscan reforzar el intercambio de información y la cooperación técnica para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica
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El Gobierno de Costa Rica busca fortalecer la cooperación con Alemania para combatir el narcotráfico internacional y mejorar la seguridad en las terminales portuarias, mediante el intercambio de información, conocimientos especializados y herramientas que permitan enfrentar las actividades de organizaciones criminales transnacionales.

Estas prioridades fueron abordadas durante una reunión entre el viceministro de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, y el presidente de la Oficina de Investigación Criminal Aduanera de Alemania (ZKA), Tino Igelmann, quienes analizaron nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países.

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Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el encuentro permitió revisar iniciativas relacionadas con el combate al tráfico internacional de drogas, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la coordinación entre las autoridades responsables de investigar delitos vinculados con el comercio exterior.

Entre los principales puntos se encuentra la posibilidad de ampliar el intercambio de información y buenas prácticas, así como desarrollar programas de cooperación técnica destinados a mejorar las herramientas utilizadas por las instituciones de seguridad.

¿Qué es la agencia alemana que busca cooperar con Costa Rica?

La Oficina de Investigación Criminal Aduanera de Alemania, conocida por sus siglas ZKA, es una institución especializada en la investigación de delitos relacionados con actividades aduaneras y el comercio internacional.

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Forma parte de la estructura de la administración aduanera alemana y desempeña funciones de coordinación de investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, el contrabando, el lavado de dinero y otras manifestaciones del crimen organizado.

Además, trabaja con autoridades nacionales e internacionales para identificar redes delictivas que utilizan rutas comerciales y estructuras empresariales para desarrollar actividades ilícitas.

Su presidente, Tino Igelmann, también ha participado en iniciativas internacionales de cooperación contra el narcotráfico.

En abril de 2026, por ejemplo, encabezó una delegación alemana que sostuvo reuniones con autoridades de Perú para abordar el intercambio de experiencias en investigaciones antidrogas y el fortalecimiento de la vigilancia portuaria.

El viceministro de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, sostuvo una reunión con Tino Igelmann, presidente de la Oficina de Investigación Criminal Aduanera de Alemania Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica
El viceministro de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, sostuvo una reunión con Tino Igelmann, presidente de la Oficina de Investigación Criminal Aduanera de Alemania Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica

Puertos marítimos, entre los principales puntos de interés

La seguridad portuaria ocupa un espacio importante dentro de las conversaciones debido a las operaciones de organizaciones criminales que utilizan las cadenas internacionales de suministro para transportar sustancias ilícitas.

En Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública mantiene controles en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, mediante acciones destinadas a detectar cargamentos contaminados con drogas antes de su salida hacia mercados internacionales.

En agosto de 2025, las autoridades costarricenses informaron que el intercambio de información con organismos europeos permitió identificar un contenedor con 2,128 kilogramos de cocaína, ocultos entre plantas ornamentales que tenían como destino Bélgica.

El cargamento fue detectado mediante la coordinación entre oficiales que operaban en Moín y sus contrapartes europeas.

Otro caso ocurrió en marzo de 2024, cuando autoridades de Países Bajos decomisaron aproximadamente una tonelada de cocaína en un contenedor con frutas procedentes de Costa Rica.

Ese procedimiento motivó investigaciones conjuntas para determinar en qué punto de la ruta marítima había sido introducida la droga.

La seguridad portuaria figura entre las prioridades del acercamiento bilateral, ante el uso de contenedores marítimos para trasladar cargamentos ilícitos hacia otros países. Crédito: AMP Terminals
La seguridad portuaria figura entre las prioridades del acercamiento bilateral, ante el uso de contenedores marítimos para trasladar cargamentos ilícitos hacia otros países. Crédito: AMP Terminals

Cooperación internacional contra las redes criminales

El acercamiento con Alemania se incorpora a las iniciativas que Costa Rica ha desarrollado con instituciones europeas para fortalecer la vigilancia del comercio marítimo.

En febrero de 2025, el país ingresó al proyecto europeo de cooperación portuaria SEACOP, mediante un memorando de entendimiento dirigido a mejorar la capacidad de las autoridades para enfrentar el tráfico ilícito de sustancias.

Como parte de esa cooperación, oficiales de Guardacostas, Policía de Fronteras y otras unidades especializadas recibieron capacitación en técnicas para localizar drogas ocultas en embarcaciones.

La colaboración con Alemania también tiene antecedentes en materia de formación policial. La Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030 contempla intercambios entre la Policía Federal alemana y las fuerzas de seguridad costarricenses.

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